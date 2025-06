Kim Sajet, a washingtoni Nemzeti Portrégaléria igazgatója távozik posztjáról, miután Donald Trump elnök egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében bejelentette, hogy kirúgta őt. Jogi szakértők és művészettörténészek megkérdőjelezték, hogy Trumpnak jogában áll-e bárkit is elmozdítani a Smithsonian Intézetnél, amely a Nemzeti Portrégalériát is működtető múzeumi hálózat – írja a The Washington Post.

Távozik az igazgatói székből

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy darabig úgy tűnt, hogy Sajet még marad a posztján. A múlt héten még a szokásos módon megjelent a munkahelyén, a Smithsonian Intézet még egy rövid nyilatkozatot is kiadott, amelyben megerősítette függetlenségét, hangsúlyozva, hogy személyzeti döntéseket kizárólag a titkára és a kuratórium hozhat, amelynek alelnöke J. D. Vance is.

Kim Sajet azonban bejelentette, hogy lemond a Nemzeti Portrégaléria igazgatói posztjáról, amelyet 2013 óta töltött be.

A The New York Times pénteki beszámolója szerint Lonnie G. Bunch, a Smithsonian titkára e-mailben értesítette a munkatársakat, idézve Sajet megjegyzéseit:

Nem volt könnyű döntés, de hiszem, hogy helyes. Kezdetektől fogva az vezérelt, hogy a múzeum érdekeit tartsam szem előtt. Ma úgy látom, a visszalépés a legjobb módja annak, hogy továbbra is szolgáljam azt az intézményt, amelyet mélyen a szívemben hordozok.

A levélben Bunch köszönetet mondott Sajetnek, kiemelve, hogy az intézmény érdekeit mindig sajátjai fölé helyezte.

Donald Trump korábban a Truth Social közösségimédia-platformon ezt írta: „Sok ember kérésére és ajánlására ezennel megszüntetem Kim Sajet munkaviszonyát a Nemzeti Portrégaléria igazgatójaként. Rendkívül pártpolitikai beállítottságú személy, és a DEI (Diversity, Equity, Inclusion – azaz sokszínűség, méltányosság és befogadás – a szerk.) határozott támogatója, ami miatt teljesen alkalmatlan a pozíciójára. Utódját hamarosan megnevezzük.”

A Washington Post értesülései szerint a kormányzat összesen 17 olyan alkalmat azonosított, amikor Kim Sajet nyilvánosan bírálta Donald Trumpot – többek között televíziós műsorokban és interjúkban. Az egyik kifogásolt eset egy, a Nemzeti Portrégalériában kiállított fali szöveg volt, amely Trump hivatalos portréját kísérte. A felirat utalt Trump kétszeri felelősségre vonására, valamint a 2021. január 6-i Capitolium ostromára, amelyet a szöveg „felkelésre való felbujtásként” jellemzett.

Ez történt eddig

Trump még márciusban, egy végrehajtási rendeletben támadta a Smithsoniant, azzal vádolva a múzeumokat, hogy „helytelen ideológiát” terjesztenek – külön kiemelve az Amerikai Művészeti Múzeum és az Afroamerikai Múzeum egyes kiállításait. A „közös amerikai értékek” védelmére hivatkozva akarta újraírni a múltat, miközben a jelen ellenállása csendesen, de kitartóan formálódott a galériák falai között.

Januárban Trump aláírt egy elnöki rendeletet, amely a szövetségi DEI-programok megszüntetését szorgalmazta. Röviddel a rendelet aláírása után a Smithsonian megkezdte DEI-részlegének leépítését. A márciusi elnöki rendelet kiadása után a média értesülései szerint az NMAAHC igazgatóját, Kevin Youngot csendben „határozatlan idejű” szabadságra küldték. Hivatalosan áprilisban távozott a posztjáról.

Kim Sajet távozása újabb példája annak, hogy a kulturális intézmények vezetői is egyre gyakrabban kerülnek politikai viták középpontjába. Bár a Smithsonian Intézet hivatalosan továbbra is független szervként működik, a történtek rávilágítanak arra, hogy a múzeumok autonómiáját is érhetik közvetett vagy közvetlen politikai nyomásgyakorlási kísérletek. A következő időszakban az is eldőlhet, milyen irányt vesz a Portrégaléria, és milyen szerepet szán magának a Smithsonian az amerikai történelem és kultúra bemutatásában.

(Borítókép: Kevin Carter / Getty Images)