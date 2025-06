Demjén Ferenc és a Hunyadi producere is életműdíjat kapott a Magyar Filmakadémiától

„Igazi belevaló utcagyerekek, vagány srácok voltunk” – mondta Piroch Gábor a gyerekkoráról. 12 évesen leugrott az Újpesti vasúti hídról egy napernyővel, barátaival átúszták a Dunát, egész nap biciklizett, hegyet mászott, focizott, kajakozott, cselgáncsozott. A csillaghegyi gyerekkor és a sport szeretete később sokat segített neki a kaszkadőrpályán.

Arra a kérdésre, hogy egy kaszkadőrnek a merészség vagy a megfontoltság a fontosabb a munkája során, azt válaszolta:

ez egy nagyon összetett dolog, nagyon sok kompetenciának kell megfelelni. Az, hogy bátor vagy, önmagában nem elég. A merészség túlmutat a bátorságon, mert vállalsz olyan akciót, aminek nem látod a végét, vagy nem látsz kiutat belőle. Igen, ki lehet mondani, hogy bátornak kell lenni, de ez igazából egy ösztönös dolog. És lehet, hogy azt a pluszt, ami bennem volt, bátorságnak vagy valami végtelen merészségnek lehet nevezni. Kétségtelen: olyan hajmeresztő dolgokat is csináltam, hogy ma már csak fogom a fejem.

Piroch Gábor – miközben számos hazai és nemzetközi filmes munkáját felidézte – arról is beszélt, hogy soha nem mondott nemet, bármilyen nehéz is volt a feladat. „Bármilyen kéréssel állt elém a producer vagy a kaszkadőrszakértő, azt mondtam: persze! – még akkor is, ha nem volt idő elpróbálni. De közben a belső hangom azt mondta: Úristen, ebből mi lesz? De egy forgatáson senkit sem érdekel, hogy megy oda a ló, hogy csúszik el a motorkerékpár, hogy áll fejre az autó – csak mindenki várja az akciót, várja, hogy megcsináld a feladatot, amit elvállaltál.”

Kölcsön és sporttáska

A kaszkadőrlegenda életének fordulópontjairól is beszélt, például arról, hogy az Egyesült Államoknak is hasonló elszántsággal vágott neki 1989-ben.

Eldöntöttem, hogy Amerikába megyek, de nem volt annyi pénzem, hogy három hónapra kint maradjak, viszont úgy gondoltam, kell ennyi idő, hogy talajt fogjak, és elrendezzem a dolgaimat – úgyhogy kértem kölcsön pénzt és egy sporttáskával kimentem...

A SVENK podcastban Piroch Gábor számos kulisszatitkot elárult, egyebek mellett a Kincsem című film egyik leglátványosabb és legveszélyesebb jelenetéről, amit ő talált ki és koreografált meg. A jelenetben a női főszereplő, Petrik Andrea – akinek egyébként itt férfi dublőre volt – leesik a lóról, ami maga után húzza, majd leszakad a nyereg és a ló átugorja a karámot.

Ez az úgynevezett kengyeles húzatás az egyik legveszélyesebb lovas feladat: Amerikában be is tiltották, sokáig nem lehetett csinálni, mert két ember meghalt még évtizedekkel ezelőtt. Szóval, nagyon veszélyes: elindul a ló, lehet látni a filmben, hogy milyen sebességgel... Ez egy nagyon bonyolult, összetett feladat volt, de nagyon jól sikerült, hála istennek! Nagyon jól is néz ki a filmben!–

Az életműdíjról Piroch Gábor érzelmesen beszélt, azt mondta: nagyon jó érzés ezt itthon megkapni. Volt ugyan egy Oscar-jelölése kaszkadőrként a Szabadság, szerelemért, de a Magyar Filmakadémia életműdíja sokkal fontosabb számára.

„Fantasztikus volt végig menni a vörös szőnyegen, mindenki ölelgetett Amerikában, a Paramount filmstúdióban, de ez más: itt itthon vagy! Álmomban nem gondoltam, hogy életműdíjat kapok. Mindig reméltem, hogy sikerül előre mennem a pályán, Hollywood kapuit is döngettem, oda is bejutottam, de az, hogy ezt a díjat itthon megkapom, az nekem egy nagyon nagy dolog. És persze nem csak nekem szól, hanem a szakmámnak és mindenkinek, aki segített - mert ez egy közös munka!” – fejtette ki a SVENK podcast első adásában Piroch Gábor.

A következő SVENK podcastban Makó Mari casting director, majd Koltai Lajos operatőr-rendező lesz Seres Gerda vendége a Magyar Filmakadémia idei életműdíjasai közül.

Átadták a Magyar Filmakadémia életműdíjait

Átadták a Magyar Filmakadémia életműdíjasainak elismerését június 20-án Balatonfüreden, a MOZ.GO Magyar Mozgóképfesztivál keretében. Káel Csaba filmügyi kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet (NFI) vezérigazgatója beszédében elmondta, ez egy kimagasló esemény, hiszen hét kiváló művész kivételes pályájára tekintünk vissza, akik nélkül a magyar film nem lenne az ami. Kiemelte, hogy a hét díjazott munkássága még a mai napig is megállja a helyét.

Az elismerést először Makó Mari casting direktor vette át, akiről Kovács Ildikó, az NFI stúdióvezetője azt mondta, hogy „a karakterek nagy ismerője, a filmművészet csendes szolgálója.” Ezt követően Piroch Gábornak adták át az életműdíjat, akiről Zákonyi S. Tamás rendező, producer úgy fogalmazott, ő taposta ki az utat a magyar kaszkadőrök számára.

Őt követte Demjén Ferenc énekes, dalszerző, akit Káel Csaba méltatott. A kormánybiztos szerint Demjén dalaival nemzedékeket szólított meg, amik himnusszá váltak és segítettek a nehézségekben. Kiemelte, hogy a legtöbbet játszott tíz magyar slágerből négy Demjén Ferencé.

Nagyon megvagyok hatódva. Olyan szépeket hallottam magamról, nem is tudtam, hogy ilyen van

– fogalmazott az énekes az elismerés átvételekor, és hozzátette, hogy az életműdíj nem zárszámadás, folytatja a munkát.

Majd Bordán Irén színművész következett, akiről Hirtling István elmondta, apja kitagadta, mert a tiltás ellenére felvételizett a színművészetire, később azonban megbocsátott neki. „Bordán Irén szépségideál lett, szabad lélek, nem szédítették meg a címlapok” – tette hozzá.

„Három éve a csönd közepében élek. Most jó itt állni közöttetek – fogalmazott Bordán Irén, aki az elismerést a szüleinek is megköszönte, akik „csak egy kis ideig tagadták ki”, és hozzátette, hogy „most a díjjal visszakapta a koronáját, amit itt hagyott, amikor Amerikába ment.”

Majd Gálffi László színész következett, akiről Szász Attila filmrendező úgy fogalmazott: minden szerepében felejthetetlen. Mint mondta, Gálffi minden díjat megkapott, sokak szerint Oscar-díjat is megérdemelt volna. Nem ment ki megkeresésekre, szerepekre, pedig világsztár lehetett volna – folytatta, hozzátéve, hogy az életműdíj bíztatás, hogy folytassa, hiszen szükség van rá.

Túl jó lett a beszéd, tedd el, Attila, jó lesz majd… a második életműdíjra

– mondta Gálffi László. Beszédében Darvas Ivánt idézte, akiről előadást csinált A Darvas címmel.

Majd a Hunyadi-sorozat producere, Robert Lantos vette át az életműdíjat, akit szintén Káel Csaba filmügyi kormánybiztos méltatott. Káel kiemelte, Lantos külföldön épített fantasztikus karriert, utána jött haza magyar sorsokat felépíteni. Fontos történeteket adott nekünk emberségről, szeretetről, szerelemről, megváltásról. A Hunyadi új szintre emelte a magyar sorozatokat, és a külföldi piacra is be tudott vinni egy magyar hőst. Az elismerés átvételekor Lantos azzal viccelődött, hogy nincs hely a bőröndjében a díjnak, majd úgy folytatta:

Magyarországot el lehet hagyni, de a magyarság nem ereszti el az embert.

Az utolsó díjazott Koltai Lajos operatőr rendező, akit Somossy Barbara filmrendező laudált, aki a rendező egykori tanítványa, és megköszönt mindent a mesterüknek. „Ha valamit jól akarsz csinálni, abba bele kell halni” – idézte Somossy. Azt is elmondta, hogy Koltai mottója a: szeretet, hit, emberség. Koltai úgy fogalmazott, szerinte se lehet másképp csinálni filmet, mint hittel és szeretettel, valamint hozzátette, hogy nagy igyekezet is kell hozzá.

(Borítókép: Demjén Ferenc 2024. december 6-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)