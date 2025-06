Új helyre kerül Szörényi Szabolcs milliókat érő hagyatéka

Gyermekkorunk álmai néha a legszokatlanabb módon öltenek testet. Szörényi Szabolcs, Szörényi Levente bátyja, az Illés zenekar egykori tagja is magával vitte gyermekkori szenvedélyét, ami egy olyan különleges, értékét tekintve sokmilliós formában mutatkozik meg, amire kevesen számítanának. A Kossuth-díjas zenész létrehozta a Nyugati pályaudvar és környékének méretarányos, kicsinyített mását, amit egy óriási vasútmodell képében dolgozott ki. A különleges, apró városrészt hamarosan a nagyközönség is megcsodálhatja.

Közeledik a karácsony. Odakint hull a friss, ropogós hó, a lakásban forr a radiátor. A nagyszobában büszke karácsonyfa, ágai díszekkel megpakolva, alattuk gyermekálmok. Annak idején a lányok alvós babát, a fiúk villanyvonatot vártak, de nem mindenkinek teljesült a vágya, legfeljebb egy fából faragott gőzös pihent a zöld óriás lábánál. A Szörényi testvéreket is megérintette a vonatláz, így évről évre azt figyelték, vajon mikor lesz villanyvonat a fa alatt, ami majd körbe-körbe hasít a nagyszoba padlóján, amíg csak szeretnék. Mégis, ez a vágy sosem vált valóra.

Még a lebombázott Erzsébet híd előtt, az utca végében volt egy kisvasútbolt. A fater odavitt minket, hogy a homlokunkat a kirakathoz ragaszthassuk. Szabolcs akkor is elképesztő áhítattal nézte a vitrinben a vonatokat. Ebben az időszakban mi a Visegrádi utcában laktunk, és anyánk nagyon komoly templomba járó volt. Megígérte, hogyha elmegyünk vele a misére, és jófiúk leszünk, rendesen imádkozunk, akkor kimehetünk a Ferdinánd hídra. Amikor jól viselkedtünk, kimentünk a hídra, és Szabolcs valami kéjes örömmel röhögött, ahogy a gőzmozdony elment a híd alatt, és mi eltűntünk a füstben

– emlékezett vissza nevetve Szörényi Levente.

A két testvér az Illés együttes tagjaként vált híressé, eközben Szörényi Levente vonatszerelme alábbhagyott, de bátyja álma nem kopott meg a hosszú évek alatt sem. A fiúk örökölték apjuk grafikai tehetségét, de amíg Szörényi Levente házakat rajzolt, akárcsak édesapjuk, Szörényi Szabolcs még a papírra is sokszor vonatok büszke vázait formálta meg.

Emlékek terepasztala

Ez a szenvedély addig nőtt, hogy Pesthidegkúton lévő otthonát is elsősorban, mint egy makett-terem kezdte megtervezni. A ház pincéje szentély volt, ahol egyre több és több gőzös, sínpár, pályaudvar és kocsiszín készült el. A Szörényi család tagjai ezen a helyen mesélték el a sajtó képviselőinek a történetet a június 19-én tartott sajtótájékoztatón.

Ez a ház azért épült, mert először megtervezte a terepasztal helyét, majd tervezett felé egy házat. Különleges, egyedülálló és megismételhetetlen volt

– emlékezett vissza Szörényi Szabolcsra felesége, Rosta Mária.

Elmondta, hogy 41 évet éltek együtt, ezalatt pedig több mint húsz éven át épült a terepasztal. Életüknek több szelete is szó szerint beépült a makettbe, akárcsak az egykori Fonográf Klub. Az 1985-ben nyitott helyszín 2003-ig üzemelt a Költő utcában, ma már más tulajdonában áll, de néhány dolgot azért sikerült megőrizni. A klubban használt poháralátétekből (amit maguk között csak keksznek hívtak) Rosta Mária többet el is hozott a sajtóeseményre. Ezeket Szörényi Szabolcs újrafelhasználta ágyazatként, így a számtalan vonat, ami a terepasztalon halad, Fonográf-alátét-ágyazaton siklik.

24 Galéria: Új helyre kerül Szörényi Szabolcs milliókat érő hagyatéka Fotó: Mult Roland / Index

Páratlan alkotás

A terepasztal különlegessége azonban nem merül ki ennyiben. Putz Attila, a Vasútmodell TV szakembere elmondta, hogy még 2008-ban ismerte meg Szörényi Szabolcsot, de már akkor lenyűgözte a páratlan terepasztal, holott szakmabeliként sok vasútmodellel találkozott már. Elmondása szerint egyszeri és megismételhetetlen az alkotás, nem csupán szakmai pontossága és részletessége miatt, hanem azért is, mert talán ez a világon az egyetlen terepasztal, amit nem csak megépítettek egy pincében, hanem a ház, amiben van, az eleve hozzá készült, rá lett szabva.

Elmondása szerint Szörényi Szabolcs szenvedélye 1965-ben tudott szárba szökni, amikor az Illés zenekar épp a Balatonnál turnézott. A zenész minden nap félretette fizetését, és a turné végén az Úttörő Áruházban megvette élete első villanyvasútját. Idővel egyre több vázlatot készített, igyekezett milliméteres pontossággal megtervezni, hogyan lehetne terepasztalon megvalósítani a Nyugati pályaudvart. Amikor pedig 1992-ben megvásárolták a háznak a telkét, eldöntötte, hogy beteljesíti gyerekkori álmát, és megépíti a Nyugati pályaudvart egészen a Róbert Károly körúti felüljáróig.

Ez az egyetlen ház a világon, aminek az alaprajza egy terepasztal tervrajza volt. Először ez volt meg, és erre épült fel maga a ház. A szakasz, amiről beszélünk – a Nyugati pályaudvartól a Róbert Károly körúti felüljáróig – 18 és fél méter hosszú és tartalmazza az Északi Fűtőházat is. Szabolcs azt mesélte nekem, hogy ez a rész tíz év munkája volt, amíg átültette milliméter papírról 1:87-es arányba

– fogalmaz Putz Attila.

A szakember azt is elmondta, hogy a makett ezen része teljesen méretarányos, minden apró részletével együtt pontos a nyolcvanas évek eleji állapothoz mérten. Olyannyira részletgazdag, hogy az autók, a buszok, a táblák is a korabeli hangulatot idézik, ráadásul még az István, a király akkori plakátja is helyet kapott a maketten.

A legapróbb részletek

Azon túl, hogy a terepasztal vonatai rendesen mozgathatóak, Szörényi Szabolcs a városrész éjszakai megvilágítását is kialakította. A lámpák leoltása után megtekinthettük, hogy akkoriban milyen fények voltak a pályaudvar környékén. Az alkotó még arra is akkurátusan figyelt, hogy hol alkalmaztak hideg, illetve meleg fényű lámpákat, továbbá a pályaudvar belső világítása is pontosan készült el, és még egy villogó mentőautó is helyet kapott a terepasztalon.

Az anyaggyűjtés során több ezer fotót készített a környékről,

még az állomásfőnököt is megkérte, hogy a tető bizonyos részeire felmehessen, hogy valóban a pontos másolatát készíthesse el a pályaudvarnak. Ha idővel rájött, hogy valami színben nem azonos, mert egy-egy elem vörösréz volt, nem pedig ezüst, akkor azonnal kijavította, hogy valóban tökéletes makett szülessen. Még a sínpárok színére is ügyelt, hogy realisztikus legyen az eredmény, ezért oldalukat rozsdabarnára, tetejüket, ahol a kerékkel érintkezik, pedig fényesre festette.

24 Galéria: Új helyre kerül Szörényi Szabolcs milliókat érő hagyatéka Fotó: Mult Roland / Index

A teljes terepasztalt tekintve 1600 gördülő anyag és másfél kilométernyi sínpár látható. Putz Attila kérdésünkre elmondta, hogy a terepasztal értéke felbecsülhetetlen, ugyanis mind egyedi munka, amit látunk: Szörényi Szabolcs számtalan ötlete szerepel az alkotásban, rendelésre készült ötvös munkák is vannak a makettben. Ha csupán az anyagköltséget nézzük, már akkor több tízmillió forintról beszélünk, de ebbe az alkotók munkája nincs beleszámítva, ami csupán Szörényi Szabolcs esetében több mint húsz évet jelent az első munkafolyamattól az utolsó pillanatig.

Putz Attila kollégája, Tóth Gábor, a Vasútmodell TV főszerkesztője elmondta, hogy az 1:87-es arány, amiben a terepasztal készült, egy sztenderd szabvány, amit szakmai berkekben H0 méretnek hívnak. Ebben találni az egyik legszélesebb választékot alapanyagokból. Hazánkban az 1:120 is igazán elterjedt, de hogy ki, hogyan nyúl a vasútmodellezéshez, azt alkotója válogatja.

Ez elsődlegesen attól függ, hogy kinek mennyi pénze és helye van. Amikor a '70-es, '80-as években ez megindult, mindenki a legkisebb helyre akarta a legtöbb extrát bezsúfolni. Gyakorlatilag másfél négyzetméteren olyan vasútüzemet láthattunk, ami az életben nincsen. De egy ekkora területen meg lehet építeni gyönyörű tájakat, terepeket. Az is egy külön művészet, amikor valaki életképeket hoz létre dioráma jelleggel, miközben megy a vonat a háttérben

– fogalmazott Tóth Gábor.

Készülő kiállítás

A terepasztal hamarosan a Közlekedési Múzeum időszaki kiállításában lesz megtekinthető a nagyközönség számára. Ahogyan Rosta Mária elmondta, a múzeummal kötött megegyezés szerint nem csupán a terepasztalt, de a teljes tervezetet, elképzeléseket, feljegyzéseket is odaadja, hogy ne csupán a makettet, hanem Szörényi Levente ezen munkásságának egészét megismerhesse a közönség.

Azt gondolom, hogyha ma átveszi ezt a Közlekedési Múzeum, akkor a férjem halhatatlan

– fogalmazott Rosta Mária.

Schneller Domonkos, a Magyar Közlekedési Múzeum főigazgatója elmondta, hogy hatalmas megtiszteltetés a számukra Rosta Mária felajánlása. Hozzá közel állt mindig is az Illés zenéje, a Népstadionban tartott ötvenéves, jubileumi koncertjükön részt is vett. Kiemeli, hogy szerinte Szörényi Szabolcs halhatatlansága az Illéssel már megtörtént, de ez a terepasztal páratlan alkotás.

Elmondása szerint a múzeumuk alapfeladata, hogy gyűjtse, megőrizze és bemutassa az erre érdemes műtárgyakat, műszaki és közlekedési emlékeket, ez a terepasztal pedig hatalmas értéket képvisel. Mindent meg fognak tenni ahhoz, hogy szakértő restauráláson essen át a makett, és minél hamarabb bemutathassák a nagyközönség számára.

Putz Attila elmondta kérdésünkre, hogy a szállítás lesz az egyik legnagyobb kihívás.

Bár az épületek nincsenek leragasztva, ezért könnyen mozgathatóak, a sínek összeköttetése miatt mérnöki precizitású fűrészelésre lesz szükség, amit vasútmodelles szakemberek végeznek majd, hogy sérülésmentesen tudják szétszerelni a makettet és elszállítani.

Egyelőre folynak a tárgyalások, de amíg a végső megállapodás nem történt meg, Schneller Domonkos más konkrétumot nem szeretett volna megosztani. Rosta Mária annyit azért elárult, hogy ezen tárgyalások keretében megkeresték az Eiffel Műhelyházat, és első körben pozitív reakciókat kaptak, így már folynak az egyeztetések.

