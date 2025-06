Most a főzés révén segíthetünk a leginkább rászoruló gyerekeknek

A KajaKaland sorozat fejezetei egy-egy földrészt vagy országot mutatnak be – Észak-Amerikától Ázsián át egészen Magyarországig –, egyszerűen elkészíthető nemzetközi recepteken, szórakoztató ismeretterjesztő anyagokon és gyakorlati konyhai tudnivalókon keresztül. A receptek elkészítése minden hónapban alkalmat ad a családi kapcsolódásra, közös főzésre, az offline együtt töltött minőségi időre. Szülőkkel vagy nagyszülőkkel, de osztálytársakkal, barátokkal is jó szórakozás egy-egy finom fogás vagy egy uzsonnásdobozba való gyors snack elkészítése.

A csomag tartalma havonta:

A KajaKaland az UNICEF Magyarország korábbi nagy sikerű postai levélcsomag-sorozatainak, a Két Kis Dínó a világ körül és a Paddington képeslapjainak mintájára készült, ám ezúttal már a kicsit idősebb korosztályt – a 10–16 éves fiatalokat – szólítja meg. Azokat is, akik pár évesen a konyhapulton ülve figyelték a főzés mozzanatait, és mára már profikká váltak, és azokat is, akik eddig még nem lisztezték össze a kezüket. Ez a 12 hónapos kaland Zével és a StreetKitchennel önbizalmat ad ahhoz, hogy otthon érezzék magukat a konyhában, és ne feladat, hanem öröm és akár közös program legyen a főzés.

Nem baj, ha nem tudsz habarni, mert az alapoktól kezdjük, és én hozom a gyerekeknek azokat a tuti tippeket is, amikkel ők lesznek a legjobb séfek a környéken. Ezentúl nem szárad ki a hamburgerhús, és a palacsintasütés sem lesz külön tudomány. Azt szeretném megmutatni, hogy a főzés egy igazi jó hobbi a szülőkkel, nagyszülőkkel, barátokkal. Amit pedig a gyerekek maguk készítenek, az biztosan a legfinomabb és a legegészségesebb lesz! És legyen szó Indiáról, Thaiföldről vagy Dél-Amerikáról, mindennek máshogy különleges az íze, de nem érdemes kihagyni egyiket sem

– mondta el a program fő arca, Fördős Zé, a StreetKitchen alapítója.

Aki regisztrál, nemcsak egy szórakoztató és tanulságos ízutazás részese lehet, hanem közvetlenül hozzájárul ahhoz is, hogy a világ leginkább rászoruló gyermekei, akik nem jutnak elegendő vagy megfelelő minőségű ételhez a válságövezetekben, segítséget kapjanak.

A KajaKaland úgy szórakoztat, hogy közben hasznos, praktikus tudást ad a fiataloknak főzésről és egészséges táplálkozásról, valamint szemet nyit a világra. Nemcsak a változatos gasztronómiai kultúrákat mutatja be, de a különféle kihívásokat is. A velünk »ízutazók« részvételükkel egyben valódi segítséget is nyújtanak kevésbé szerencsés társaiknak, akiknek a számára sokszor a tápláló étel sem könnyen elérhető. Játékos tanulás, minőségi időtöltés és társadalmi szolidaritás kéz a kézben