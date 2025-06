Ivott, cigarettázott és nőzött, de a börtönben is úr maradt

Amikor – képletesen – szétnyílik a függöny, Gálffi Lászlót látjuk, amint hasonló nézőtéri széksorokban ül, mint mi, a közönség. Egy ideig farkasszemet nézünk egymással, pontosabban mindenki szöszmötöl még: Gálffi lapozgat valamit, iszik, és mintha arra várna, hogy elkezdődjön az előadás – miközben mi is erre várunk.

Ekkor Mácsai Pál hangján azt halljuk, hogy kapcsoljuk ki a telefonunkat, beleértve a zümmögő funkciót is, mintha színházat látnánk a színházban. Majd Gálffi László feláll, és egyes szám első személyben elkezdi mesélni, hogy gyerekkorában sokat járt moziba, néha iskola helyett is, mi pedig nyugtázzuk, hogy stimmel, hiszen ennyit már mi is tudunk az életéről. El kell telnie néhány másodpercnek, mire rájövünk, hogy itt már Darvas Iván beszél, az ő életét halljuk, hiszen ő is jobban szeretett a mozi széksoraiban ülni, mint az iskolapadban.

Hasznosan szenvedni

Darvas Iván – akkor még Szilárd – magyar apától és orosz anyától születik, eszmélésekor Prágában élnek. Apjuk a Darvas testvéreket német iskolába íratja, ezért magyarul, oroszul, csehül és németül is tökéletesen megtanulnak. A magyarról eleinte azt gondolja, hogy azt csak az ő családjuk beszéli. Nem mindennapi életindítás ez, a kis Darvas Szilárd pedig, mivel amikor csak tud, lóg az iskolából, meg van róla győződve, hogy nagykorára

ő csak egyetlen dolog lehet: bűnöző, egy börtöntöltelék.

A következő jelenetben pedig már csapódik is a zárka ajtaja, kattan a bilincs – igaz, nem olyan flottul, mint a filmeken –, és máris Darvas Iván életének legmeghatározóbb színhelyén vagyunk, a börtönben, és ott is maradunk majdhogynem az előadás végéig. Gálffi rázoomol Darvas életére, és kinagyítja belőle a börtönben töltött időszakot, amelyről a színész így nyilatkozott egy interjúban:

Az én szűk két évemet – mert hisz’ csak 22 hónap volt, amit bent töltöttem – nem tartom és akkor sem tartottam meddőnek. Sűrű és hasznos két évnek bizonyult. […] Azt hiszem, hogy a haza az a hely, ahol az ember hasznosan tud szenvedni. Amikor a szenvedés hasznára válik, amikor föl tud rá valamit építeni, az a haza. Ha ez bárhol másutt történt volna meg velem, nem tudtam volna levonni belőle konzekvenciát, nem tudtam volna erre ráépíteni semmit, hanem elveszítettem volna két évet. Én így nyertem két évet, méghozzá az életemben meghatározó két évet

– mondta Darvas Iván.

Soha többet színpadra

Már az is kérdés, hogy „jogosan”, „igazságosan” került-e Darvas börtönbe, de az a napi szintű testi-lelki megaláztatás, amit ott el kellett viselnie, már semmilyen módon nem indokolható. Végighallgatjuk a rabok válogatott módszerekkel való megtörését, a magánzárka poklát, a smasszerek primitívségét, a verést, és az összes – fogalmazzunk így – kibabrálást a rabokkal, és végigéljük a Darvas Iván bőrébe bújt Gálffi Lászlóval azt a folyamatot is,

ahogyan a gyűlölettől eljut addig a szabadságig, amit a gyűlölettől való megszabadulás jelent.

Gálffi László Darvas Lábjegyzetek című önéletírásából erre fókuszál, a túlélésnek ezt a módszertanát emeli – Darvassal együtt – művészetté. És mindeközben megismerjük azt a Darvas Ivánt, aki a legreménytelenebb, legmagalázóbb, legsötétebb helyzetben sem veszíti el az erkölcsi tartását, a humorát, az emberi méltóságát.

Mi hogyan viselkednénk, ha azt mondanák nekünk, hogy azért, amit tettünk, bizony kötél jár? Vagy ha mindennap úgy játszanánk, dolgoznánk, és minden este úgy feküdnénk le, hogy vajon mikor jönnek értünk? És higgadtak tudnánk-e maradni, amikor egy éjjel ez valóban bekövetkezik, és megjelenik nem is egy fekete autó, hanem mindjárt három?

A Darvas című előadásban a történeti aspektusok lettek hangsúlyosabbak: 1945, 1956, 1989, megannyi lelkesedésre okot adó dátum. Darvas Iván mindet végigélte, ráadásul gyakorlatilag mindig az első sorban, a fősodorban – életéből az ő sajátos optikáján keresztül kirajzolódik az egész 20. század.

És az igazi megrázkódtatás még csak nem is a börtönben éri, hanem utána,

amikor kijön, és közli vele egy minisztériumi osztályvezető, hogy soha többé nem állhat magyar színpadra: se öt, se tíz, se tizenöt év múlva. És a későbbi kétszeres Kossuth-díjas művész, a Nemzet Színésze, a Halhatatlanok Társulatának tagja a metróalagút-ásás vagy a fröccsöntés legnehezebb óráiban sem adta fel soha, egyetlen percre sem, hogy ez egyszer mégis bekövetkezik.

Mit hozol az életembe?

Darvas Iván „nőügyeiből” gyakorlatilag egy másik színdarabot lehetne készíteni, hiszen egyik szerelemből a másikba, egyik házasságból a másikba, sőt egyik méltatlan kapcsolatból a másikba esik, míg végül ezen a téren is megnyugszik és boldogságra talál. Első feleségével, Tolnay Klárival való megismerkedésüket gyönyörűségesen adja elő Gálffi. A 21 éves Darvas a színpadon találkozik a 32 éves színésznővel.

Egymás szemébe néztünk, és az kérdeztük: ki vagy te? Mit hozol az életembe? Halált vagy életet? Káoszt vagy megnyugvást?

– meséli Darvas szavait idézve Gálffi, és egy idő után mindenki tudta, hogy itt az élet és a színház összekapcsolódik.

Darvas Iván élete filmre kívánkozik, és tényleg: amikor azt mondja, hogy a börtönből taxival szeretne hazamenni, megelevenedik előttünk a Szerelem című Makk Károly-film vonatkozó jelenete. És ha filmre nem is, most színpadra került az életútja Gálffi László összeállításában és előadásában.

A produkcióban a széksorokon kívül nincs más díszlet, és kellékek sem segítik a színészt: csupán a másfél órányi szöveg ereje és a helyzethez illő szikár, mégis ezerszínű előadásmód tartja fent a nézők nem lankadó érdeklődését, akik a veszprémi előadáson vastapssal jutalmazzák Gálffi Lászlót. A darab anyaszínházbeli premierje ősszel várható a budapesti Örkény István Színházban.

(Borítókép: Örkény István Színház)