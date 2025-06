Alvajáró, olykor kibírhatatlan aranyásók özönlötték el Balatonfüredet

Elkerülhetetlen, szinte sorsszerű volt: sorozat készült „A nemzet aranyai” című, elképesztően sikeres mozifilmből, amely a mai napig regisztrált több mint százezer fizető nézőjével minden idők legnézettebb magyar dokumentumfilmjeként vonul be az annalesekbe. A hét részből álló szériát – az egész estés alkotáshoz hasonlóan – Zákonyi S. Tamás rendező-producer készítette. A főszereplők – a rendező, maguk a játékosok és Kemény Dénes szövetségi kapitány – csütörtökön Balatonfüreden találkoztak az újságírókkal.

Mindenki tudja, kivéve a csecsemőket, hogy 1997 és 2008 között – leszámítva néhány világ- és Európa-bajnokságot, de ez ma már senkit sem érdekel – legyőzhetetlen volt a magyar férfi vízilabda-válogatott. A csapat ebben a tizenegy évben a három olimpiai bajnoki aranyérem mellett két Európa-bajnoki és egy vb-diadalt jegyzett, a két világliga- és az egy világkupa-győzelmet szinte már méltatlan említeni.

Ennek a feledhetetlen tizenegy évnek a krónikája a 149 perces mozifilm, A nemzet aranyai, no de mi legyen a forgatás során készült további 200 órányi interjúval, egyéb tartalommal?

Természetesen egy sorozatot kell belőle csinálni, így is tett Zákonyi S. Tamás alkotótársaival. A széria első három részét csütörtökön Balatonfüreden, a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál „Tévésorozat” kategóriájában mutatták be, a vetítésen pedig az Index is ott volt.

No meg az azt megelőző sajtóeseményen a Katti Zoób Fashion & Museumban, ahol szinte mindenki jelen volt, aki csak számít a valaha volt legsikeresebb magyar dokumentumfilm szempontjából. Zákonyi S. Tamás rendező-producer, Zákonyi András, a fia, aki kulcsfigura volt a film készítésekor, Csáky Attila producer, a MOZ.GO igazgatója, Káel Csaba filmügyi kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet vezérigazgatója és Bányai Tamás, a sorozatot támogató One Magyarország vezérigazgatója; és természetesen a főszereplők: Kemény Dénes, a háromszoros olimpiai bajnok válogatott szövetségi kapitánya és a játékosok közül Biros Péter, Kiss Gergely, Szécsi Zoltán, Fodor Rajmund, Kósz Zoltán és Varga Dániel.

Werkfilm még sohasem volt ilyen jó

A pódiumbeszélgetésen Szécsi meglepő, de helytálló kijelentést tett: a hétrészes sorozat valójában werkfilm, a 149 perces, két éve bemutatott mozifilm után megmaradt mintegy 200 órányi felvételből készült, ami egyszerűen nem fért bele A nemzet aranyaiba.

Butaság lett volna kidobni ezt a felbecsülhetetlen értékű anyagot, nem beszélve arról, hogy megszakadt volna a szívem – mondta az Indexnek Zákonyi S. Tamás rendező, aki negyedszázaddal ezelőtt az Egerszegi Krisztináról készült dokumentumfilmmel tett szert országos ismertségre. – Tucatnyi év 1997 és 2008 között, tucatnyi világverseny, irdatlan mennyiségű izgalmas, fordulatos sztori, no és ezek a páratlan karakterek, mindez nem fért bele az eredeti filmbe. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a moziverzió csonka lett volna, mert az is egységes egész, de erre a hétrészes sorozatra egyszerűen szükség volt. Így, hogy ez elkészült, most már el tudom engedni a történetet, ellenkező esetben komoly hiányérzet maradt volna bennem.

A rendező felidézte az Egerszegi-film keletkezési körülményeit, megemlítette, hogy bizonyos szempontból nehezebb volt szóra bírni az introvertált alkatú ötszörös olimpiai bajnoknőt, aki ráadásul kislányként érte el sikereit, szemben a nagyhangú, nagy dumás, remekül kommunikáló világfiakkal. „És ezeknek a srácoknak egy olyan főnökük volt, mint Kemény Dénes, na és Benedek Tibor, akit nevezzünk kisfőnöknek, szóval nem volt nehéz dolgunk, a bőség zavarával küszködtünk, ezt orvosoltuk a sorozattal” – tette hozzá Zákonyi.

Versenyben az Aranycsapattal

Felvetettem, hogy a háromszoros olimpiai bajnok pólóválogatott az Aranycsapat után a második legismertebb, leghíresebb, legkiemelkedőbb csapat a magyar sporttörténelemben, sőt az sem kizárt, hogy a mai fiatalok, sőt a negyvenesek is talán az élre, Puskásék elé rangsorolják Benedek Tiborékat.

Jó, hogy ezt ön mondja ki, mert ha én mondanám, még rám fognák, hogy elfogult vagyok – jelezte a rendező. – De egyetértek a minősítéssel, hozzátéve, hogy a futball más kávéház, az mindig kiemelt helyet foglal el a nemzeti legendáriumban.

A rendező még kiemelte, hogy megannyi újdonságot találnak az ínyencek a hétrészes sorozatban. Azt például nyilván kevesen tudták, hogy Kásás Tamás, a világ talán legjobb pólósa alvajáró volt, Molnár „Papesz” Tamással kínszenvedés volt egy szobában lakni, a totálisan öntörvényű Biros Péter pedig nemcsak játékosként, hanem emberként is csodabogár volt. No és ott van Kiss Csaba, a világ egyik legjobb balkezese, aki bármely más válogatottban sztár lehetett volna, a Kemény-csapatban azonban Benedek Tibor, Kiss Gergely és Madaras Norbert mögött alig-alig jutott szóhoz, és az olimpiákról is lemaradt. Talán Kiss Csaba az egyetlen szomorú megszólaló a filmben, látszik az arcán, hogy a mai napig képtelen megemészteni hihetetlen balszerencséjét.

Feledhetetlen epizódja a sorozat elejének, amikor a ma már edzősködő Varga Dániel megpróbálja elmagyarázni a szintén pekingi aranyérmes centernek, Kis Gábornak a zónavédekezés lényegét. Valahogy úgy, ahogy egy kisegítő iskolában próbálná megértetni a taktikai variáció lényegét egy nem túl éles eszű nebulóval... A taktikai ábrán Birost csak „Petyókának” nevezik, de ez simán beleillik a képbe.

Kemény Dénes, a legendás szövetségi kapitány késve érkezett meg a sajtóeseményre, lóhalálában jött meg Monacóból, ahová meglepetésként elvitte születésnapját ünneplő feleségét. (Mellesleg Keménynek is most volt a születésnapja, június 14-én töltötte be a 71-et.)

Nekem már a két éve bemutatott nagy mozifilm is sok olyan részletet tartogatott, amiről nem tudtam, vagy a fiúk nem akarták, hogy tudjak róla. Na most erre tett rá még egy lapáttal a sorozat – árulta el a legendás szakember. – Például fogalmam sem volt arról, hogy Papesz (Molnár Tamás – a szerk.) ennyire elviselhetetlen szobatárs, ebből is látszik, mennyire diszkrét úriemberek voltak a játékosaim, nem árulkodtak egymásról.

Elfogadni az elfogadhatatlant

Nemcsak a születésnapok torlódtak össze, hanem Benedek Tibor halálának is most szerdán volt az ötödik évfordulója.

Mára mindnyájan megtanultuk elfogadni az elfogadhatatlant, hogy Tibi nincs közöttünk – tűnődött Kemény. – Én alapvetően vidám alaptermészetű ember vagyok, továbbá jövőbe tekintő, nem a múlton rágódó, ezért Tibivel kapcsolatban a pozitív, kellemes, olykor humoros élményekre koncentrálok, ezeket próbálom felidézni. Hiszen ne feledjük, hogy Tibinek nagyon jó humora volt, nem szeretném, ha keserűen emlékeznénk vissza rá. Ha mindig csak a szorgalmas, a munkát minden elé helyező mesteremberre gondolnánk, akkor nehezebb lenne elfogadni és feldolgozni a hiányát.

A filmsorozat talán legizgalmasabb epizódja a 2005–2006 közötti időszakot feldolgozó rész, amikor Benedek Tibornak szívritmuszavara miatt pihennie kellett, és kénytelen volt kihagyni a montreali világ- és a belgrádi Európa-bajnokságot. Ebben az időszakban Kásás Tamás volt a csapatkapitány.

Amikor Tibi felépült, és jóval a 2007-es melbourne-i világbajnokság előtt játékra jelentkezett, komoly gondban voltam, mert nem tudtam, hogyan fogadja Kása, hogy vissza kell adnia a csapatkapitányi karszalagot Tibinek – fedte fel a komoly dilemma lényegét a szakvezető. – Szerencsére ő maga oldotta meg a gordiuszi csomót azzal, hogy önként, a lehető legtermészetesebb módon adta vissza a kapitányi tisztséget annak, akinek ez járt. Pedig Kása a világ egyik, ha nem a legjobb pólósa volt, azonban Tibivel ellentétben nem termett csapatkapitánynak.

Kósz Zoltántól, a 2000-es olimpiai bajnok csapat első számú kapusától azt kérdeztem, mikor találkoztak legutóbb így ebben a körben játékosok, edzők, filmesek.

Két éve, a mozifilm díszbemutatója vagy valamelyik közönségtalálkozó kapcsán – jelezte. – Rendkívül nehéz összehozni bennünket, ezért is számítanak ünnepnek ezek az események. Ha esetleg nem jönne le a filmből, de szerintem bőven lejön, mi nemcsak egy világverő csapat voltunk, hanem egy összetartó baráti társaság is. Ne ódzkodjunk a nagy szavaktól: szerettük és a mai napig szeretjük egymást. Sokan próbálták megfejteni a sikereink titkát, de valószínűleg a játéktudás mellett ez volt a legfontosabb tényező. A mi csapatunk sokkal többet ért, mint a játékosok tudásának a matematikai összege, pontosan ezek az emberi kapcsolatok adták azt a pluszt, amivel a riválisok fölé nőttünk.

A sorozat nagy értéke, hogy megszólalnak benne a nemzetközi vízilabdaélet óriásai, mint például a horvát Dubravko Simenc, a szerb Dejan Szavics és Vladimir Vujaszinovics, a spanyol Salvador Gómez, az olasz csodakapus, Stefano Tempesti vagy az azzurri szövetségi kapitánya, Alessandro Campagna.

Megható, mekkora tisztelettel beszélnek valamennyien Benedek Tiborról, és milyen nagyra tartják a magyar vízilabdát. Szavics például, aki a világ egyik legfantasztikusabb pólósa volt, képtelen volt olimpiát nyerni, mert pályafutása egybeesett Kásásék karrierjével.

Szécsi Zoltánnal, a háromszoros olimpiai bajnok kapussal azokat a bizonyos csapathirdetéseket idéztük fel, amelyeknek rendszeresen a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda konditerme volt a helyszíne, és ahová Kemény Dénes mindig úgy érkezett, hogy előtte bemagolta a tizenhárom olimpikon nevét, sohasem papírról olvasta fel a csapatot.

„Akadtak itt drámák bőséggel, sőt, csak drámákról szóltak ezek a csapathirdetések, hiszen szerencsére nagyon nehéz volt a választás, mert akkoriban hemzsegtek a világklasszisok a magyar vízilabdában, és még a B válogatott is eséllyel pályázhatott volna egy világversenyen a dobogó valamelyik fokára – mondta Szécsi. – A kívülálló azt gondolhatná, hogy én mindig a csapathirdetés jó végén voltam, de ez nem igaz, mert például már az 1997-es sevillai Európa-bajnokságról lemaradtam nem egészen húszévesen, arról a tornáról, ahol beindult a sikerszériánk.”

Játék a lelkek húrjain

Szécsi szerint Kemény ösztönösen tudott játszani a játékosok lelkének húrjain, de ezt nem tudatos manipulátorként tette, hanem ösztönös lélektani zseni volt. És csak egyetlen cél vezérelte: hogy mindig a helyes irányba terelje a közösséget az eredmény elérése érdekében.

A filmsorozat egyik főszereplője a jelenlegi szövetségi kapitány, Varga Zsolt volt, aki szinte szimbiózisban élt a vele egyidős újpesti klubtárssal, Benedek Tiborral. Az epizódokat nézve sorra derültek ki a kulisszatitkok, például, hogy ők ketten minden külföldi túrára vagy edzőtáborba tíz szépirodalmi könyvvel utaztak ki, és folyamatosan cserélgetve azokat, mire hazaértek, ki is olvasták őket.

Ha valaki még mindig a sikersorozat titkát kutatja, akkor ezt az adalékot is berakhatjuk az okok közé.

Az órákig tartó beszélgetéssorozat után a füredi moziban fél hét tájban elkezdtük nézni a majdan az egyik kereskedelmi televízióban bemutatandó sorozat első három, összesen 150 perces epizódját. Mivel már későre járt, fotós kollégámmal úgy terveztük, belenézünk a filmbe, aztán fél óra után angolosan távozunk, és csak elindulunk hazafelé.

Aztán elkezdtük nézni. Telt, múlt az idő. Fél óra, egy óra, másfél óra, két óra. Egyszer sem pillantottunk a telefonunk kijelzőjére.

És amikor felálltunk, már majdnem tíz óra volt. Egyszerűen belefeledkeztünk a filmbe. Kit érdekelt, hogy majdnem éjfél lesz, mire Pestre érünk. Már minket sem. Lebilincselt „A nemzet aranyai sorozat – a teljes változat” fantázianevet viselő remekmű.

Alig várjuk a befejező négy részt.

(Borítókép: „A nemzet aranyai” című film szereplői Balatonfüreden 2025. június 19-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)