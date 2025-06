A kánikulai délután, amikor a giccs meghódította a Falk Miksa utcát

Ha valaki június 17-én, ezen a kánikulai kedd délutánon véletlenül a Falk Miksa utcai Bodó Galéria környékén járt, hatalmas tömegre lett figyelmes. Az utcán álltak az érdeklődők, mert nem fértek el az amúgy tágas kiállítótérben. Az avatatlan szemlélőnek fogalma sem volt arról, hogy egy közismert popzenész és DJ Császár Előd – művésznevén Shane54 – bemutatkozó kiállításának megnyitóját övezi a csődület.

No de hogyan kerül a csizma az asztalra, miként fogadja be, sőt, invitálja a kalandos előéletű médiaszemélyiség alkotásait az egyik jelentős lipótvárosi galéria? Egyáltalán: mi az, amit Császár kiállít, beleillenek-e a kizárólag macskákat ábrázoló festményei abba a skatulyába, amit művészet címkével szokás ellátni?

„A ’90-es évek popikonja, Császár Előd – művésznevén Shane 54 – most új terepen hódít: a nemzetközi DJ-karrier után a képzőművészet felé fordult, és egy izgalmas, sajátos látásmódú világot hozott létre ecsettel, vászonnal és macskákkal. Az újjáalakult FLM együttes tagja energiáját és gondolkodásmódját most egy galéria és a képek keretei között mutatja meg.

Shane 54 festményei a pop-art és a digitális művészet határán mozognak, vibráló színekkel és geometrikus formákkal, főszereplői pedig a legkülönfélébb kinézetű macskák. Ezek a stilizált, gyakran humoros vagy elgondolkodtató jelenetekben ábrázolt állatok egy sajátos, felismerhető vizuális világot alkotnak.”

11 Galéria: Császár Előd kiállítása Fotó: Bodó Galéria és Aukciósház

Kötéltánc a giccs határán

A fenti ismertetőt a galéria honlapján olvashatjuk, és annyiból valóban találó a jellemzés, hogy – amint arról magunk is meggyőződtünk a kiállítás megnyitóján, ismert médiaszemélyiségek, celebek, kíváncsi képzőművészek és az ingyen fogyasztható rozépezsgőre ácsingózó, betévedő járókelők társaságában – tényleg koherens, mással nem összetéveszthető világa van Császár Elődnek. Persze ha már macskák, akkor nyugodtan tovább lehet gombolyítani a gondolatok fonalát, és óhatatlanul arra gondol a szemlélő, hogy bármelyik pillanatban felfedezheti a gombolyagot is valamelyik festményen. Hiszen ne legyünk szemérmesek: Császár képei a giccs határán egyensúlyoznak, és olykor-olykor át is billennek ezen a mezsgyén.

Hogyne lenne az! – ismeri el minden szégyenkezés nélkül Császár Előd, amikor szembesítem a közvélekedéssel, miszerint amit fest, az bizony giccs. – De van jó giccs és rossz giccs! Márpedig jó giccset szeretnék csinálni. Mondjuk, engem túlzottan nem érdekel ez a minősítés. A művészet célja és funkciója szerintem ugyanis néhány szóban megfogalmazható: a cél, hogy hatást keltsünk a szemlélőben. Az én cicáim pedig bizonyítottan hatást keltenek.

A hatás tagadhatatlan, ha a megnyitón jelen lévő tömeget, és a Császár Előd által értékesített képek mennyiségét nézzük. No de hogyan kezdődött ez az egész vizuális kaland.

Három évvel ezelőtt, amikor a legelső képalkotó AI rendszerek megjelentek, már évek óta készültem rá, hogy kipróbálhassak egy olyat, amihez már nem kellett rakétatudósi képzettség – magyarázta a művész. – Elkezdtem képeket generálni. Sokat. Közben felvetődött, hogy vajon mitől lesznek ezek az AI képeim tényleg az enyéim. Nagyjából egy évbe telt, mire rájöttem: egy zenei projekt kapcsán generáltam egy festményszerű képet két cicáról, akik vagy amelyek, nem is tudom, milyen névmást használjak, egy szintetizátort tekergettek egy stúdióban. És amikor feltöltöttem a képet, szinte felrobbant az Instagramom. Ott jöttem rá, merre is fogok menni.

11 Galéria: Császár Előd kiállítása Fotó: Bodó Galéria és Aukciósház

Felrobbant az Instagram

Ha úgy tetszik, ez volt az ősbűn. De innen már nem volt megállás.

Tavalyelőtt az Art and Antique kiállításon, a Bálnában, a barátomnak volt egy standja, és az ott kiállító egyik festő nem készült el időre a képeivel. Megkaptam életem első felkérését, három nap leforgása alatt el kellett készítenem három műalkotást. Három cicából készíttettem hát múzeumi minőségű, elég nagy printeket, amiket alumíniumlemezre kasíroztak. Akrilmédium – zselészerű anyag, ami ha megszárad lakkszerű, átlátszó réteget képez a felületen – és némi festék segítségével ráfestettem mindháromra, ettől úgy néztek ki, mintha igazi festmények lennének. Úgy is hívtam őket, "festménynek látszó tárgy". De bármi is a neve, az első 45 percen belül elkelt, majd hamarosan a másik kettő is. A képeim elkezdtek hullámokat kelteni, de ekkor még mindig csak printjeim voltak, tradicionális festés, vásznon, ecsettel, szóba se került. Aztán egy házibuliban Bodó Jani barátom megkérdezte, mi lenne, ha festenék egy igazi képet. Először nem tudtam, mit is gondoljak, de aztán nekiálltam, végül is volt otthon mindenem, ami kellett..

Ilyen egyszerű lenne? Miközben Képzőművészeti Egyetemet végzett, tanult festőművészek nehezen értékesítik saját alkotásaikat? No de akkor mit mondjunk Jeff Koonsról, a giccs koronázatlan királyáról, aki dollármilliókért értékesíti alkotásait?

Tavaly nyáron elkezdtem akrillal festeni, volt egy hónap, amikor mindennap festettem egy kis méretű képet, megszállottként dolgoztam. Közben értekeztem komoly művészekkel, drMáriással, Weiler Péterrel, tanácsokat kértem tőlük, véleményeztettem azt, ami kijött a kezem alól. Elkapott a gépszíj, nem volt megállás. YouTube-oktatófilmeket néztem reggeltől estig, volt egy konkrét vízióm, és akkor nekem még csak annyira kellett megtanulnom festeni, amennyi ahhoz kell, ami a fejemben van. Farostlemezre festek, mert az első korszakomban autófényező fóliát használtam stencilként, azt pedig szikével vágtam a vonalak mentén. Így sikerült egyenes vonalakat festenem, mert az ecsetkezelésem a nullával volt egyenlő. De valahogy megoldottam a dolgot, és ahogy egyre többet festettem, a kezem is biztosabbá vált. Amit nem tudtam megcsinálni, azt hangsúlyoztam, mintegy védjegyként használva a hiányosságaimat. Ettől különösen személyesek lettek a képeim, a színek pedig mindig harsányak. Tavaly Decemberben végre megjött a felkérés is az önálló kiállításra a Bodó Galériában.

Császár Előd szürreális élményként éli meg, hogy másfél évvel azt követően, hogy először ecsetet ragadott a kezébe, már a Falk Miksa egyik menő galériájában nyílt kiállítása, amelyen a megnyitó beszédet Lobenwein Norbert, az Akvárium Klub társtulajdonosa mondta. Márpedig ha valakinek a tárlatát Lobenwein nyitja meg, azt nem lehet egy kézlegyintéssel elintézni.

A festő – bár ő maga sem biztos abban, hogy ezzel a szóval jellemezheti önmagát – marketingzseni, ez nem is vitás. A keddi megnyitón volt divatbemutató is, amin a modellek az ő cicás képeivel díszített ruhákat viseltek, és egy táncművész is szórakoztatta a nagyérdeműt.

11 Galéria: Császár Előd kiállítása Fotó: Bodó Galéria és Aukciósház

Szép summa egy cicáért

„Az eddigi legmagasabb ár, amennyiért egy festményemet értékesítettem, nekem komoly pénz volt. Ezen persze osztozom társammal, Szénási Ákos barátommal, aki kivágja a farostlemez alkotásokat. Együtt készítjük a facica sorozatomat. Ha valaki pár évvel ezelőtt azt mondja, színes cicákat fogok festeni, elég furán néztem volna rá, az biztos. Hihetetlenül élvezem, amit csinálok, úgy érzem magam, mint egy kisgyerek, aki beszabadult a csokiboltba. ”

Nem a konvencionális gyűjtőket célozza, ahogy mondja, többen vele kezdték a gyűjteményépítést, a cicák ugyanis azokat is megszólítják, akik esetleg nincsenek annyira képben a művészeti trendeket illetően.

Amikor megkérdezem Császárt, mi is ő valójában, eltöpreng.

Mi is vagyok? Nem tudom. Zenész, énekes, videórendező, dj, szobrász, festő? Maradjunk annyiban, hogy borzasztó nagy művész vagyok! – neveti ki harsányan önmagát.

Tényleg, mi is ő? Bármi is, a piac visszaigazolja azt, amit csinál, és valahol ez a lényeg.

(Borítókép: Bodó János (b-j), Lobenwein Norbert és Schadi Réka és Varga Réka a kiállításon 2025. június 19-én. Fotó: Bodó Galéria és Aukciósház)