Meghalt Jack Betts, a Batman és a Pókember színésze

Jack Betts, a több mint hat évtizedes filmes és televíziós karriert maga mögött tudó amerikai színész 2025. június 19-én, 96 éves korában álmában hunyt el kaliforniai otthonában – jelentette be unokaöccse, Dean Sullivan.

Betts számos ikonikus szerepben tűnt fel pályafutása során, legismertebb talán a 2002-es Pókember című filmben nyújtott szerepe Henry Balkan-t alakítva, ahol a Willem Dafoe által megtestesített Norman Osbornt bocsátotta el az Oscorp éléről. Emellett játszott többek közt az Érzelmek tengerében, a Batman Forever, A nevem Earl, A mentalisa, a Jóbarátok, és a Szeretünk Raymond című filmekben és sorozatokban is – írja a The Hollywood Reporter.

Jack Fillmore Betts 1929. április 11-én született Jersey Cityben, New Jersey államban. Gyermekként szüleivel Miamiba költözött, ahol színészi ambíciói Laurence Olivier Üvöltő szelek című filmje nyomán bontakoztak ki. A Miami Egyetemen színész képzést kapott, majd New Yorkba költözött, ahol 1953-ban debütált a Broadway-n a III. Richárd című darabban, José Ferrer oldalán.

Később a legendás Lee Strasberg mentorálásával tanulhatott a The Actors Studio-ban, ahol Elia Kazan rendezésében is szerepelt. Filmes debütálása 1959-ben volt The Bloody Brood című filmben, majd az 1960-as évek közepén Olaszországban vált a spagettiwesternek ismert arcává – ekkoriban Hunt Powers művésznéven szerepelt, közel 15 ilyen filmben.

Jack Betts szoros barátságot ápolt Doris Roberts színésznővel, akivel közös otthonban éltek a hollywoodi hegyek között. Kapcsolatuk több mint három évtizedig tartott, Roberts 2016-os haláláig. Soha nem voltak házasok, de elválaszthatatlan jó barátokként kísérték egymást eseményekre, forgatásokra, és közös színdarabban is dolgoztak együtt.

Sokszínű karrier távol a rivaldafénytől

Betts pályafutása során több mint 100 filmszerepet és televíziós epizódot tudhatott magáénak. Jelentős sorozatszerepei közé tartozott például a One Life to Live (1979–1985) és megannyi más amerikai szappanopera. Visszatért a Broadway-re is, többek közt a Sweet Bird of Youth és a Drakula 1977–80-as felújításában, ahol Raul Julia beugrójaként egyszer maga is eljátszhatta a címszerepet.

Karrierje során több alkalommal tűnt fel olyan híres filmekben is, mint a Trockij meggyilkolása, az Összeomlás, a 8 mm, a Hivatali patkányok, vagy a Batman és Robin.

Jack Betts egy színészóriás volt, akinek neve ugyan nem vált világsztárrá, mégis emlékezetes alakításai és hosszú pályafutása a klasszikus amerikai színjátszás egyik hű példája. Saját bevallása szerint Clint Eastwooddal egyszerre forgatott spagettiwesterneket Olaszországban – „Ő az ő hegyére ment forgatni, én az enyémre” –, de míg Eastwood világhírű lett, Betts filmjei Amerikában sosem kerültek forgalomba.

Halálával a klasszikus hollywoodi karakterformálás egyik utolsó képviselője távozott. Családja – köztük nővére Joan, aki idén lesz 100 éves – és rajongói gyászolják.