Dalolászó fiatalok tömege masírozott Budapesten, az utca népe teljesen ledöbbent

Nagykorú lett, most pedig hivatalosan is elballagott az Ördögkatlan Fesztivál. Az évről évre megrendezett eseménysorozat 18. alkalommal tárja a hazai művészet szinte minden ágazatát a közönség elé. Zene, színház, irodalom és képzőművészet váltogatja egymást, így nem csoda, hogy az ország egyik legkülönlegesebb fesztiválja bőven egy hónappal a kezdés előtt is emberek tucatjait tudja megmozgatni. A ballagási séta Budapesten zajlott 2025. június 18-án este, amikor Kollár-Klemencz László, Cseh András és a fesztivál vezetőinek, munkatársainak vezényletével egy boldog, dalolászó tömeg masírozott végig a Cseh Tamás-szobortól az új Törőcsik Mari-emlékműig.