Ezt a Radnótit nem tanítják az iskolákban

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a Kaddis Radnóti Miklósért (2023) az idei év egyik legkiemelkedőbb verseskötete, amelyet a romániai költő, műfordító, irodalomtudós, Radu Vancu jegyez. A könyvet André Ferenc fordította románról magyarra, és a Prae Kiadó gondozásában látott napvilágot 2025-ben. Ritka, amikor egy mű ennyire mélyen, zsigeri szinten képes hatni az olvasóra – megkönnyeztük.

Sokszoros tükrön keresztül

Radu Vancu a kortárs román irodalom egyik legnépszerűbb alakja, André Ferenc szerint népszerűsége az országban hasonló szinten mozog, mint Magyarországon Parti Nagy Lajosé, Kemény Istváné vagy Szabó T. Annaé. A két költő személyesen is találkozott 2017-ben egy isztambuli nemzetközi költészeti fesztiválon, ahol Andréra mély benyomást tett Vancu közvetlensége és tudása.

Nem dominált, hanem folyamatos párbeszédre törekedett. Nem kiselőadásokat tartott, hanem partnerként kezelte a beszélgetőtársait

– emlékezett André, aki régóta követi Vancu munkásságát.

A kötet eredetileg 2023-ban jelent meg román nyelven, és André Ferenc azonnal megragadta a lehetőséget, hogy elkezdje a fordítását, mivel különösen érdekelték az új versek. „A román olvasóközönség körében nagyon pozitív volt a visszhangja, ezért is éreztem úgy, hogy ezt a kiemelkedő művet érdemes a magyar közösség számára is elérhetővé tenni. Eleve, hogy az egyik legismertebb kortárs román szerző révén a román olvasóközönség, még ha közvetve is, de Radnótiról beszél, az rendkívüli esemény. Ráadásul a sokszoros tükrön keresztül, ahogy eljutott Vancuhoz Radnóti munkássága, az a magyar közönség számára is új fényben tudja láttatni a költő életművét.”

A fordítás azonban nem egyszerű feladat, hiszen a román és a magyar nyelv jelentősen különbözik. André elmondta, hogy a román nyelvújítási és szabályozási hagyományok mások, mint a magyarok, ami megnehezíti a fordítást. Például gyakori, hogy a kortárs román kötetekben a központozás teljesen esetleges, hol megjelenik, hol elmarad, akár egy szövegen belül is – ezt a magyar olvasói szokások mindenképp hibának érzékelnék. Emellett a szóismétlések használata is eltérő:

A románban az ismétlések nem rontják a szöveg folyamatosságát, de a magyarban másfajta szabályok vonatkoznak erre, a szóismétlés sokkal intenzívebb eszközként érvényesül, ezért a fordítás során motiváltan finomítottam, szinonimákra cseréltem a szóismétlést, hogy megőrizzem a vers erejét.

A fordító kitért arra is, hogy bár a fordítás során a saját költői hangja is megjelenik a szövegben, igyekszik nem ráerőltetni azt a műre. „A fordító jelenléte természetesen ott van a szövegben, hiszen a ritmus és a hangzás befolyásolja az üzenetet. De fontos, hogy magyarul is azt a költői nyelvet teremtsem meg, amit Vancu poétikája megkövetel, tiszteletben tartva annak építkezését.”

Támogatásra szorulnak

A beszélgetés egyik fontos témája volt a kortárs költők megélhetése és a kultúratámogatás. „Nagyon kevés költő tud megélni kizárólag a piaci értékesítésből, legyen szó Magyarországról vagy Romániáról” – fogalmazott André Ferenc, hozzátéve, hogy Amerikában a piac mérete és az angol nyelv globális helyzete miatt más a helyzet, de Európában, különösen a kisebb nyelveknél, a költészet gyakran állami vagy magánalapú támogatásokra szorul.

Romániában is vannak állami ösztöndíjak és kulturális támogatások, emellett léteznek magánkezdeményezések, például a Cărturești könyvesbolthálózat (ami kb. olyan kiterjedt, mint Magyarországon a Libri vagy a Líra), amely rendszeresen támogat irodalmi rendezvényeket, és ösztöndíjakat hirdet.

André kiemelte, hogy az alkotói szabadság megőrzéséhez elengedhetetlen az anyagi háttér és az alkotói idő. „Nem lehet igazán elmélyülni és kísérletezni, ha az alkotó napi 10-12 órát más munkával tölt, és nem jut ideje a versírásra, olvasásra, tájékozódásra. A támogatások rendszere soha nem tökéletes, és mindig vita tárgya, hogy milyen szempontok alapján osztják el a pénzeket, mennyire átlátható ez a folyamat.”

A Látó folyóiratnál például főként pályázati forrásokból működnek, miközben a kormányzati támogatás korlátozottabb és sokszor nem elegendő a fenntartáshoz. André véleménye szerint mindezek ellenére egy élénk, pezsgő kulturális színtér alakult ki mindkét országban, amely folyamatosan küzd a forrásokért és az elismerésért.

A költészet megélhetése és az alkotói szabadság megőrzése szoros összefüggésben állnak, ezért mindkét országban nagyon fontos a kultúra támogatása.

Szükséges az irodalomhoz a minőségi könyvek megjelentetése és eljuttatása az olvasóhoz, hogy megteremtődhessen az irodalom intim befogadásának módja. Ugyanakkor legalább ilyen fontosak az irodalmi rendezvények, fesztiválok, ahol az olvasóközönség is találkozhat az élő irodalommal, annak különböző dimenzióival, továbbá maguk az alkotók is tájékozódhatnak és kapcsolódhatnak egymás között is.”

