Donald Trump és Bruce Springsteen egymásnak esett: idióta vs. buta, mint a kő

Bruce Springsteen interjút adott a The New York Times szerkesztőségének, s bár ennek apropóját Tracks II: The Lost Albums című új gyűjteményének bemutatója adja, az amerikai énekes arról is beszélt, hogy mit gondol Donald Trump amerikai elnökről.

A The New York Times interjújából kiderül, hogy a jelenlegi brit és európai turnéján Bruce Springsteen eddig sem nagyon fogta vissza magát, meglehetősen őszintén beszél a színpadon, dalaiban (például Land of Hope and Dreams, My City of Ruins) társadalmi problémákról énekel, és nem kíméli az Amerikai Egyesült Államok elnökét sem. Springsteen „korruptnak, inkompetensnek és hazaárulónak” bélyegezi a Trump-adminisztrációt, és

„alkalmatlan elnökre és gazember kormányra” figyelmeztet.

Az énekes arról beszél, hogy az Egyesült Államok a jelenlegi gazdasági helyzetben a vagyonbeli különbségek hihetetlen mértékű növekedésének következtében rengeteg embert hagyott magára.

Ahogyan Springsteen fogalmaz: „Megérett a helyzet egy demagóg számára”, majd azt is hozzáteszi, hogy nem hiszi el, hogy éppen ez az „idióta” (utal Donald Trumpra – a szerk.) az, de azt is mondja, hogy ez „egyesek számára tökéletes”. Arról is beszél, hogy mindaz, amit az elmúlt időszakban (az elnök hivatalba lépését követően – a szerk.) átéltek, arról korábban mindannyian azt mondták, hogy „ez soha nem fog megtörténni Amerikában” – és mégis...

Trump szerint Springsteen buta, mint a kő

Azt a The New York Times is megemlíti, hogy Donald Trump és Bruce Springsteen viszonya eddig sem volt felhőtlen. Trump 2025. május 16-án például közösségi oldalán közzétett egy bejegyzést, amiben azt írja, hogy „Sosem szerettem őt, soha nem szerettem a zenéjét vagy a radikális baloldali politikáját”. És még azt is megjegyzi, hogy Springsteen – aki „a mentálisan alkalmatlan hülyét, Joe Bident támogatta” – „nem egy tehetséges fickó”, és „buta, mint a kő”.

Springsteen szerint van remény

Springsteen mindezek ellenére – Amerika hosszú demokratikus történelmét ismerve – lát reményt arra, hogy a dolgok rendbe jönnek. Igaz, ezt azért lekopogja...

Bruce Sprintsteen hamarosan megjelenő Tracks II: The Lost Albums című gyűjteménye amúgy hét különálló albumra épül, 83 dalt tartalmaz, közülük 74 eddig még semmilyen formában nem jelent meg. Dalairól nyilatkozva az énekes azt mondja, hogy azok nagy része az „amerikai elszigeteltség” gondolatával foglalkozik, és „az ország személyiségének részét képező individualizmusból, valamit depresszióból fakad”.

(Borítókép: Donald Trump, Bruce Sprintsteen. Fotó: Getty Images)