A Hogyan tudnék élni nélküled? a legjobb játékfilm, Molnár Piroska a legjobb színésznő

Játékfilm kategória: Hogyan tudnék élni nélküled?

Tévéfilm kategória: Ők tudják, mi a szerelem

Tévésorozat kategória: S.E.R.E.G.

Kategóriájában ez a három film/sorozat lett a 2025-ös MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál győztese. A díjakat ötfős zsűri ítélte oda (Für Anikó Jászai Mari-díjas színésznő, Pacskovszky József rendező, Romwalter Judit producer, Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing- és kommunikációs igazgatója, Tóth István Zoltán a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. tartalomért felelős igazgatója).

A zsűri elnöke, Für Anikó, az MTI beszámolója alapján at mondta, hogy „maga is megtapasztalta, mennyire elhivatottan és professzionálisan végzik a munkájukat a mai fiatal filmes szakemberek. Olyan rengeteg tehetség van a területen, hogy azt érdemes meglátnia az egész világnak.”

A KIX a legjobbak között

Rövid dokumentumfilm kategória: Változó vadon - Az én Északom

Kisjátékfilm kategória: Kecskeének

Egész estés dokumentumfilm kategória: KIX

Animáció kategória: Cipők és paták és Kutyafül (megosztva)

A MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál gáláján a KIX lett az legjobb egész estét dokumentumfilm. Az Index olvasó már ismerik az alkotókat, akik kulturális podcastunkban, az arutlúK vendégeiként beszéltek arról, hogy a KIX kiindulópontja, hogy Mikulán Dávid rendező 12 évvel ezelőtt gördeszkával és kamerával járta Budapestet, a Boráros téren összebarátkozott két rosszcsont kisfiúval, Sanyival és Viktorral. Ekkor talán még ő sem gondolta, hogy kamerájával több mint egy évtizeden keresztül követi majd a nehéz sorsú gyermekek és családjuk olykor keserédes, de sokkal inkább megrázó történetét.

A díjátadón a KIX másik rendezője az elismerés átvételekor éles kritikát fogalmazott meg, amiben többek között kitért a társadalmi mobilitás hiányára, és bírálta a magyar állami filmpolitikát. Mint mondta: „szisztematikusan lerohasztják a gondolkodás közös tereit, iskolákat, színházakat, múzeumokat, művelődési házakat, könyvtárakat és a szívemhez legközelebb álló filmgyártást, -forgalmazást, televíziót és mozit is.”

A legjobb rendező: Lakos Nóra

Producer kategória: Kirády Attila (Hogy tudnék élni nélküled?)

Rendező kategória: Lakos Nóra (Véletlenül írtam egy könyvet)

Operatőr kategória: Dévényi Zoltán (Lepattanó, Ványa bácsi - Buborékkeringő)

Forgatókönyvíró kategória: Nagy Anikó Mária, Lukácsy György (1968 - Egy szerelem rekonstrukciója)

Hangmérnök kategória: Tőzsér Attila (Hogyan tudnék élni nélküled?)

Zeneszerző kategória: Hrutka Róbert (Futni mentem)

Vágó kategória: Kovács Zoltán (Ma este gyilkolunk, Hogyan tudnék élni nélküled?)

Díszlettervező kategória: Pető Beatrix (Most vagy soha!)

Jelmez kategória: Hakkel Borbála (Az utolsó lélek az ördögé)

Maszk kategória: Kriskó Ancsa, Tóth Mónika (Most vagy soha!)

MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál gáláján Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke köszöntőjében azt mondta, hogy „igazi fesztiválhangulatban telt el az elmúlt négy nap, jó volt látni a közönség soraiban több generációt, akiket a film szeretete hozott össze.” Az MTI beszámolója szerint beszélt arról is, hogy januárban nyitották meg a Nemzeti Filmintézet megújult és kibővített fóti stúdiókomplexumát, amely négy új világszínvonalú műteremmel gazdagodott, valamint azt is mondta, hogy „az állami és a magánszektor példaértékű együttműködésének köszönhetően a stúdiókapacitás országos szinten 22 százalékkal nőtt, új lehetőségeket teremtve a filmalkotóknak.”

A magyar filmek egyre több nézőt érnek el, a Hogyan tudnék élni nélküled? nézettsége a határon túliakkal egyesítve az egymillióhoz közelít

– fogalmazott Káel Csaba, majd arról is beszélt, hogy a Hunyadi-sorozat a televízióban és streaming felületeken szintén csaknem egymillióan látták, és ma már Európa szerte hódít, bemutatták a szomszédos országok mellett Németországban, Ausztriában, Olaszországban, sőt a törökök is érdeklődnek a produkcióért. A dokumentumfilmek közt A nemzet aranyai is nézőcsúcsot hozott, a Véletlenül írtam egy könyvet pedig a családi- és ifjúsági filmeket tette újra népszerűvé.

A legjobb női főszereplő: Molnár Piroska

Férfi főszereplő kategória: Blaskó Péter (Ők tudják, mi a szerelem)

Női főszereplő kategória: Molnár Piroska (Csendes éj)

Női mellékszereplő kategória: Tankó Erika (Egy százalék indián)

Férfi mellékszereplő kategória: Horváth Lajos Ottó (Most vagy soha!)

Huszárik Zoltán-díj: Bertha Lívia (A legpompásabb emberi elme)

Közönségdíj: Királytalálkozó (Pozsgai Zsolt)

Csáky Attila fesztiváligazgató az évről évre megújuló MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál üzenetét úgy fogalmazta meg, hogy „a világ mozog, a film mesél", majd hozzátette: Magyarországon 124, a világban 130 éve mesél már a film. Novák Emil, a Magyar Filmakadémia elnöke pedig elmondta, hogy mintegy 200 film közül választották ki a 22 kategória nomináltjait, ami azt mutatja, milyen sokoldalú alkotókkal büszkélkedhet a magyar filmgyártás – derül ki az MTI tudósításából.

(Borítókép: Orosz Dénes filmrendező 2025. június 21-én. Fotó. Vasvári Tamás / MTI)