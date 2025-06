Tízperces plasztikai beavatkozás terjed a középiskolások körében

A koreai plasztikai sebészet a 2000-es évek elején indult igazán hódító útjára, ma pedig az egyik legnépszerűbb célpont a szépülni vágyók körében; a szakemberek szerint egyre többen érkeznek Dél-Koreába, hogy ilyen műtéteken essenek át. A JK Plastic Surgery Center volt az első hivatalos elismervénnyel rendelkező klinika, amely külföldi vendégeket is ki tudott szolgálni. De nemcsak amerikai vagy európai vendégeket „tesznek szebbé”, hanem ázsiai pácienseket is, akik sokszor már gyermekkorban ezekhez a klinikákhoz fordulnak.

Második alkalommal rendezték meg 2025. június 19. és 21. között a külföldi látogatókat célzó Korea Beauty Fesztivált Szöulban. A Koreai Köztársaság Kulturális, Sport és Turisztikai Minisztériuma által életre hívott, a Visit Korea Committee és a Koreai Turisztikai Szervezet szervezésében megvalósuló háromnapos eseményen az érdeklődők – szó szerint – a saját bőrünkön tapasztalhatták meg a koreai szépségápolás és a nemzeti kultúra összefonódását. Az eseményen az Index is ott járt, és szakembereket kérdezett a koreai szépségiparról.

A K-Beauty Festival az első év sikerén felbuzdulva 2025-ban új szintre emelte a programot, a szervezők a turistákat öt témakörre:

haj,

smink,

divat,

egészség,

wellness

kiterjedő élményekkel várták városszerte. Az esemény kiemelt helyszíne a Dongdaemun Design Plaza volt, ahol szakértők avatták be az érdeklődőket – köztük minket is – a koreai szépségápolás legjavába.

Tíz perc, és kész

Az eseményen az érdeklődők a különféle termékek kipróbálása, és a sminkelési technikák elsajátítása mellett a szépészeti beavatkozásokról és a plasztikai műtétekről is tájékozódhattak. Több klinika is kivonult a fesztiválra, köztük a JK Plastic Surgery Center is. Ez Dél-Korea első és egyetlen olyan plasztikai sebészeti klinikája, amelyet a kormány kiváló egészségügyi intézménynek minősített, és amely

külföldi páciensekre specializálódik.

Kíváncsiak voltunk, mi a különbség a koreai és a nemzetközi klientúra és szokások között, így Joo Christyt, a JK Plastic Surgery Center nemzetközi gazdasági menedzserét kérdeztük a témában.

A szakember szerint a legnagyobb eltérés a hazai és a külföldi ügyfelek között, hogy az amerikai és európai vendégek egy-egy látogatás alkalmával általában több műtéten is átesnek. A nemzetközi vendégek úgy vélekednek, hogy a koreaiak bármikor visszamehetnek a klinikákra, utóbbiak éppen ezért általában alkalmanként csak kisebb beavatkozásokon (bőr-, orr- vagy szemműtéteken) esnek át.

A nyugatiaknak drága a repülőgép, ezért minden egyszerre kell nekik, legyen szó teljes arcplasztikáról vagy testformálásról

– mondta Joo Christy.

Az ázsiai vendégeknél kétségkívül a szemműtétek dominálnak, míg a nyugatiak legtöbbször az anti-aging, vagyis öregedésgátló kezelésekre (részleges vagy teljes ráncfelvarrás; alsó, középső vagy felső nyakfelvarrás) fizetnek be.

Koreában egyébként már középiskolások is elkezdhetik a szépészeti beavatkozásokat, Christy szerint itt nem „invazív módszerek” is léteznek. Ilyen például az említett szemhéjplasztika (más néven szemfelvarrás vagy dupla szemhéj műtét), amely egy mindössze tízperces kezelés, a koreaiak körében ez a legnépszerűbb beavatkozás.

„Tíz perc az egész, csak cérnával összevarrod a bőrt, a páciens szeme így kinyílik. Persze utána egy-két hét a felépülési idő, de nem tekintjük nagy műtétnek. Több középiskolás barátomnak is megcsinálták. Koreában ezek a műtétek nincsenek korhoz kötve, csak szülői beleegyezés kell hozzájuk” – fogalmazott.

Lazacspermával a fiatalságért

Azt hihetnénk, hogy a közösségi médiában látottak, továbbá a K-POP és a K-Drama is hatással van a trendekre és arra, éppen hogyan akarnak kinézni a koreaiak. Joo szerint van ebben valami. A szemhéjplasztika csak egy a számunkra furcsának hangzó kezelések közül.

Sokan azért jönnek Koreába, mert látták, hogy nálunk van lehetőség arra, hogy mesterséges intelligencia segítségével állapítsuk meg az ember bőrtípusát. Aztán a közösségi médiában nemrég elterjedt a Salmon DNA nevű kezelés is, ami szintén egyre népszerűbb a vendégeink körében

– mondta a szakember. A Salmon DNA (magyarul lazac DNS) egy bőrfiatalító módszer, amit itt csak „fiatalsági elixírnek” hívnak. Az injekció sejtmegújító hatása – dobpergés! – a lazac spermiumának köszönhető. A DNS vakcina beadása után a megereszkedett bőr látványos javulásnak indul.

A szakember szerint a trendek ugyanakkor megnehezítik a klinikák és a leendő páciensek dolgát is, hiszen utóbbiak az online videók ezrei közül nehezen tudják kiszűrni, hogy melyik a jó klinika, és melyik nem az. Az önmagukat szent grálként feltüntető klinikák gyakran csak jó marketinggel bíró, de megbízhatatlan helyek, így fontos megfelelő kutatómunkát végezni, mielőtt külföldi szépészeti útra indulnánk.

Először meg kell nézniük a kormányzati hitelesítést. A JK Klinikának megvan a KAHF-elismervénye, amely egy, a külföldi betegeket ellátó kórházak számára kiállított akkreditáció. Mi vagyunk az egyetlen plasztikai sebészeti központ egész Koreában, aki megkapta. Ez azt jelenti, hogy több mint 150 különböző biztonsági kritériumnak feleltünk meg, és képesek vagyunk kiszolgálni a külföldi piacot

– emelte ki Joo Christy.

Bár olyan kezelés nincs, amelyet a világon egyedül Dél-Koreában csinálnak meg, olyan azért van, amely bárhol máshol sokkal nehezebben elérhető. Christy szerint ilyen például a korábban említett lazac DNS és a bioszálas arclift is: utóbbi a szemfelvarráshoz hasonló minimál invazív eljárás, amely elősegíti a megereszkedett bőr megemelését és feszesítését.



