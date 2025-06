„Porcelánná” változott az Elefánt frontembere: Volt egy dinamit a testemben

Volt egy dinamit a testemben – otthonából jelentkezett Szendrői Csaba, az Elefánt zenekar frontembere, aki néhány napja kórházba került, így a zenekarnak több fesztiválfellépését is le kellett mondania. Az énekes-szövegíró az Elefánt közösségi oldalán megjelent videóban mesélt arról, hogy hogyan változott a teste „porcelánná”.

A frontember elmesélte, hogy Jákról Budapest felé tartott, amikor furcsa érzést kezdett el tapasztalni a jobb lábában. „Másfélszer akkora volt a jobb lábam, mint a bal, meg ilyen furán piros színű volt az egész” – emlékezett vissza az énekes, aki ezután trombózisgyanúval jelentkezett a tatabányai ambulancián. A sürgősségin vért vettek a frontembertől, majd tolókocsiba ültették, és ultrahangra vitték.

„Nem mondták el, hogy mekkora a rög, meg minden. Én nagyjából azt gondoltam, hogy a térdhajlatban találtak valamit” – idézte fel Szendrői Csaba, akit ezután mentőbe ültettek, és – mint mondta – „porcelán módban” a János Kórházba vitték, ahol vérhígítót kapott.

Kiderült, hogy ha nem is tokától bokáig, de konkrétan a vádlim alsó részétől a combom közepéig van egy egybefüggő ocsortány vastag vérrög a vénámban, mélyvénás trombózis, amit ilyenkor stabilizálnak. (...) Ha abból letörik egy darab, akkor van gáz, mert az a kis vérrög elindul, és ahogy jön fölfele, (...) valahol el fog akadni, ezt nevezik embóliának. Amikor a tüdődig ér, na az gáz. Ez is gáz, de az nagyon gáz, szóval innentől kezdve volt egy dinamit a testemben

– mesélte az Elefánt zenekar frontembere. „Jött egypár nap masszív mozdulatlanul fekvés, az életen való gondolkodás, a hálaadás, a barátaimra gondolás” – tette hozzá.

„Igazából a lehető legrosszabbkor történik ez, tényleg, skacok. Annyi koncertünk van, annyi mindenből maradunk ki most emiatt. Nem lettünk ott az utolsó Bánkitón, nem lettünk ott az utolsó Kolorádón” – fogalmazott a frontember, aki köszönetet mondott a barátok és kollégák mellett az egészségügyben dolgozóknak is. Megjegyezte, a tanulság az, „hogy ha valami hozzám hasonló tünetetek van, azonnal húzzatok be, nézessétek meg akkor is, hogyha hülyének érzitek magatokat”.

„Platinaszárnyakkal” állhatnak színpadra

„Most még hetekig feküdhetek csak, aztán felállhatok egy-egy percre, és szépen lassan, ha minden jól megy, akkor a testem fogja majd ezt a vérrögöt megeszegetni, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy mikor tudunk találkozni” – mondta Szendrői Csaba.

Az biztos, hogy igazi platinaszárnyakkal fogunk újra színpadra állni, és kárpótolunk mindenkit mindenért

– jelentette ki az Elefánt frontembere. „Volt egy-két nagyon durva mélypontom azért ott, amikor éreztem, hogy ketyeg bennem az óra” – ismerte el az énekes-szövegíró, hozzátéve, „nehéz időszak lesz, de azt hiszem, mentálisan felkészültünk rá, én is, a zenekar is, majd igyekszünk kihozni belőle a legjobbat”.