Istenkísértésnek érezte Cipő 3D-s megidézését, aki Tatán is ott lesz, csak másként

A tavalyihoz képest rockosabb zenei világot kértek maguknak a tataiak, és megkapták. A idei Víz, Zene, Virág Fesztiválon ott lesz a Tankcsapda és a Republic, valamint Pápai Joci, Bohemian Betyars, Ákos, Rúzsa Magdi és a Halott Pénz is. Boros Csaba, a Republic frontembere arról is beszélt, hogy koncertjükön Cipő emlékét is megidézik.