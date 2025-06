Razziára készülnek a Fishing on Orfűn a rendőrök, a szervezők a közönség együttműködését kérik

Ahogy arra a 24.hu is felhívta a figyelmet, a Fishing on Orfű fesztivál közösségimédia-oldalán osztotta meg, hogy noha sosem volt droggal összefüggésbe hozható eljárás ellenük 18 éves fennállásuk alatt, az új drogtörvény június 15-i hatálybalépésével komoly ellenőrzésekre számítanak a hatóságok részéről. A szervezők azzal számolnak, hogy beléptetéskor és a fesztivál során igazoltatások, ruha-, csomag- és járműátvizsgálások lesznek majd.

„Információink alapján az új drogtörvény június 15-i hatálybalépésével több vármegye rendőrkapitánysága készül összehangolt ellenőrzésekre a Fishing on Orfűn a kapunyitástól a fesztivál végéig. A rendezvényt és területét, valamint a település közterületeit a fesztivál időtartamára fokozott ellenőrzés alá vont területnek minősítette a rendőrség. Ennek köszönhetően jogosultak

– fogalmaznak a fesztivál szervezői a Facebook-oldalukon.

Külön kiemelik, hogy mivel korábban sosem volt ellenük eljárás hasonló ügyben, így nem teljesen értik a helyzetet:

Szervezőként értetlenül állunk a várható intézkedések súlya előtt, hiszen kábítószerrel összefüggésbe hozható eljárás SOHA nem indult a Fishing on Orfű 18 éves története során. Nem tudjuk, hogy az idei ellenőrzések milyen intenzitásúak lesznek – így tőlünk függetlenül hatással lehetnek a fesztivál beléptetésére vagy akár más szegmenseire is. Ha ez bekövetkezne, azért előre is szeretnénk elnézést kérni! Eddig is – a világ legtermészetesebb módján – jelen volt a rendőrség a fesztiválon, akikkel szoros és kiváló kapcsolatot ápoltunk, és továbbra is mindenben együtt fogunk működni a hatóságokkal, miközben minden tőlünk telhetőt megteszünk a vendégeink tökéletes fesztiválélményéért.