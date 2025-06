Lázban ég Veszprém, ellepték a sztárok a várost

Az elmúlt két év sikere megmutatta milyen nagy igény van Veszprémben a több mint 5000 látogató befogadására alkalmas szabadtéri koncerthelyszínre – írja közleményében a helyszín. A Gyárkert Kultúrpark rendezvénysorozatának ráadásul nem csupán a helybeliek körében volt hatalmas sikere, hanem az ország többi részéről is vonzotta a nézőket. Ezért Veszprém Önkormányzata idén is úgy döntött, hogy a bútorgyár egykori telephelyén 2025-ben is koncertek várják az érdeklődőket.

„A Gyárkert a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program egyik legnépszerűbb eleme volt, majd a tavalyi siker is bebizonyította, hogy Veszprémnek hosszú távon szüksége van erre a helyszínre, amely egész nyáron színes és izgalmas zenei programmal várja a helyieket és az ide látogató turistákat. Sokan egy-egy gyárkertes koncert miatt utaznak városunkba és ismerik meg csodálatos értékeinket” – emelte ki Porga Gyula, Veszprém polgármestere.

Rengeteg koncerttel és híres fellépőkkel várja a szórakozókat nyáron a Gyárkert

A közel 3 hónapon át tartó koncertsorozat 25 programnappal, a hazai zenei élet közönségkedvenceinek és legendáinak fellépéseivel várja a vendégeket. A programsorozat szervezője és a helyszín üzemeltetője az elmúlt évekhez hasonlóan a Nagyon Balaton rendezvénysorozatot, a STRAND Fesztivált, a B.my.Lake-t és a SopronFestet is jegyző Weekend Event Kft. szakmai csapata.

„Az elmúlt két év sikere és az idei nyitóhétvége tízezer feletti nézőszáma is bizonyítja, hogy a Gyárkert a régió hiánypótló rendezvényhelyszíne. Büszkék vagyunk rá, hogy idén is lehetőségünk nyílik a működtetésre, és arra, hogy a sokszínű kulturális-zenei kínálattal egész nyáron át tartó fesztiválélményt teremtsünk Veszprémben” – mondta el Fülöp Zoltán, a Weekend Event Kft. egyik tulajdonosa.

Július 4-én Charlie koncertjével, majd másnap a Ganxsta Zolee és a Kartel 20 éves jubileumi fellépésével folytatódik a Gyárkert programsorozata. A következő hetekben Szikora Róbert és az R-GO, Demjén Ferenc, Ákos, a Carson Coma, Pogány Induló, a Hooligans, Dzsúdló, Geszti, a Kowalsky meg a Vega, Rúzsa Magdi, Desh, a Tankcsapda, Krúbi, a Kispál és a Borz, a Bagossy Brothers Company, a Necc Party, valamint Korda György és Balázs Klári is színpadra lép. A koncertek napjaihoz igazítva a régión belül a vonat- és buszközlekedés is sűrített járatokkal és meghosszabbított menetrenddel áll rendelkezésre a Gyárkertbe látogatóközönség részére – emelték ki a szervezők.

A teljes nyári program és a jegyinformációk a helyszín honlapján érhetők el.