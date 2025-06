Meghalt a Miskolci Nemzeti Színház egyik alkalmazottja

Tragikus hirtelenséggel halt meg a Miskolci Nemzeti Színház egyik alkalmazottja. Ősz Lajos közel 20 éven át díszítőként szolgálta az intézményt. A halálát a színház közösségi oldalán jelentették be.

Hétfőn arról számolt be közösségi oldalán a Miskolci Nemzeti Színház, hogy tragikus hirtelenséggel meghalt munkatársuk, Ősz Lajos. A díszítő közel 20 éven át állt az intézmény alkalmazásában.

Az asztalosként is dolgozó alkalmazott feltűnt statisztaként több előadásban is, például a Feketeszárú cseresznyében is.

„Kollégái mérhetetlen szeretettel és őszinte barátsággal fordultak felé. Hagyománnyá vált, hogy a takarásban itt-ott kedves üzeneteket hagyott, így még az igazán nehéz munkanapokon is volt miért elmosolyodni. Sosem felejtünk el, Lali!” – szerepel a színház búcsúüzenetében.