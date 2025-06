Az édesapját megölték, az anyja drogfüggő volt, ő mégis világsztár lett

2014-ben Anna Todd 25 éves volt, és egy bestsellerré vált sagát írt a mobiltelefonján, a Wattpad felületén. A Miután (After) című, fiatal felnőtteknek szóló, gyötrelmes és pikáns szerelmi történet azóta világszerte több mint 12 millió példányban kelt el. A regényből filmsorozat, képregény és előzménytörténet is készült.

A szerelem jobb

Tizenegy évvel később Todd már 36 éves nő. Rémálomszerű gyermekkor és elsöprő siker után úgy tűnik, végre megtalálta az egyensúlyt: újra ír, filmprodukciós céget alapított, „békésen” elvált attól a férfitól, akihez 18 évesen ment feleségül, és neveli 13 éves fiát. Mindenekelőtt azonban Todd – az Ohio államból származó, Los Angelesben élő amerikai írónő – ma már pontosan tudja, miért olyan fontos számára, hogy továbbra is romantikus regényeket írjon:

Egyre nagyobb szükségünk van a romantikára, hogy kiszabaduljunk a minket körülvevő borzalmak közül. Kell egy kis pihenő az álhírek világából, amelyek megpróbálnak eltéríteni minket – Trumptól és mindattól, amit az elnöksége magával hozott. Szeretem a fantasyt, de az már túlságosan hasonlít arra a világra, amelyben élünk. A szerelem jobb

– mondja a La Repubblicának adott interjúban. És nem tér ki a kérdés elől: Trump tényleg megijeszti őt?

Azt hiszem, az Egyesült Államokban mindig is rossz politikai döntések születtek – Obama kivételével. Trump újra győzött, most pedig még szélsőségesebb. Az elnöksége első napjait teljes boldogtalanságban töltöttem: drogoztam. Aztán rájöttem, hogy csak egy út van előttem.

– fogalmazott Anna, aki ma már azzal próbálja jól érezni magát, hogy az életét a kedvenc történeteivel tölti meg – írja őket, és olvassa is. Azt is elárulja, hogy megszakította a kapcsolatot mindazokkal, akiknek erkölcsi értékrendje alapvetően eltér az övétől. Korábban órákat töltött azzal, hogy meggyőzze azokat, akik másként gondolkodnak, hogy lássák a szemünk előtt kibontakozó katasztrófát. „De már nem próbálkozom. Majd maguktól is észreveszik. Még a családom is, akik mindig a republikánusokra szavaztak, meggondolták magukat. Régebben Trump vicces volt – de ma már mindenki megértette, hogy semmi vicces nincs benne. És mondhatok valamit? Az olvasóim nem szavaznak Trumpra.”

Borzalmas gyerekkor

Anna Todd gyakorlatilag a Wattpadon kezdte írói pályafutását, és a romantikus regényt újra bestseller műfajjá tette. Ma már gyakran kap visszajelzéseket – főként olyan szerzőktől, akik korábban az olvasói voltak –, hogy a Wattpad által visszahozta a romantikát az irodalomba. Ugyanakkor úgy gondolja, téves lenne azt állítani, hogy ő nyitotta meg ezt az utat – ez már jóval korábban is létezett. A Wattpad viszont valóban elérhetőbbé tette a könyvkiadás világát:

Ma már mindenki tudja, hogy nem kell írói diploma ahhoz, hogy valaki jó történetet meséljen el.

Az interjúban családi története is előkerül: egyéves korában megölték az édesapját, az édesanyja pedig drogfüggő volt. Arra a kérdésre, hogy a nehéz gyerekkora mennyire befolyásolta írói pályáját, elmondta, hogy gyakran könyvekbe menekült. Visszaemlékezve mesélte: az iskolában a Büszkeség és balítéletet olvasták, amit az osztálytársai utáltak, ő viszont imádta – a tanár ezért adott neki egy példányt.

Nem engedhettem meg magamnak, hogy könyveket vásároljak – csak kölcsönkérni tudtam őket.

Amikor pedig a saját történetein kezdett dolgozni, csak hat-hét könyv után döbbent rá, hogy mind diszfunkcionális családokról szól. Az After Tessa nevű főhősének apja gyakorlatilag azonos az ő anyjával – mondja Anna, hozzátéve, számára ez terápia volt.

Todd regényeiben nem mindig boldog a végkifejlet – de az írás, számára, mindig menekülőút. És talán épp ebben rejlik a titka: abban a makacs hitben, hogy egy jó történet – még ha fájdalomból születik is – képes enyhíteni a valóság súlyát.