Tanítani lehetne, amit a koreaiak ebben az iparágban csinálnak

Majdnem egy hónapig minden a K-beauty körül forog Dél-Koreában: 2025. június 19. és július 18. között rendezik meg a Korea Beauty Fesztivált Szöulban, kifejezetten a külföldi érdeklődőket célozza meg. Az eseménysorozat a város különböző pontjain látható, a fesztivál központja azonban idén a Dongdaemun Design Plaza, ahol egy „K-Beauty Town” elnevezésű élményzóna várta a látogatókat június 19-22. között. Az eseményen az Index is részt vett, mutatjuk, mi mindent tudtunk meg a koreai szépségiparról.

Ami a szépségipart illeti, Dél-Korea egészen biztosan a jövőben jár. Az egyre növekvő globális érdeklődésnek és keresletnek hála a K-Beauty mára a világ szépségiparának éllovasává, egyúttal a koreai turizmus szerves részévé vált.

A Koreai Köztársaság Kulturális, Sport és Turisztikai Minisztérium felismerte a K-Beautyban rejlő lehetőséget, ezért 2025-ben – az előző év sikerén felbuzdulva – is megrendezte a koreai szépségipart középpontba állító Korea Beauty Festival nevű eseményt, amely arra ösztönzi a nemzetközi látogatókat, hogy a K-Beautyn keresztül fedezzék fel saját, egyedi szépségüket.

A fesztivál a K-Beauty öt fő területére fókuszált:

a hajápolást, a sminket, a divatot, az orvosi szolgáltatásokat, valamint a wellness-turizmust mutatta be az érdeklődőknek.

A fesztivált a Koreai Köztársaság Kulturális, Sport és Turisztikai Minisztériuma hívta életre, és a Visit Korea Committee és a Koreai Turisztikai Szervezet szervezésében valósult meg. Az esemény központja idén a Dongdaemun Design Plaza (DDP) volt, ahol június 19-22. között egy „K-Beauty Town” élményzóna várta a látogatókat. Június 20-tól szektorspecifikus előadások és beszélgetések várták az érdeklődőket.

A fesztivál keretén belül az üzleti kapcsolatépítés is kiemelt szerepet kapott. Az Art Hall 2-ben kialakított zónák mindegyike egy-egy K-Beauty szektort mutatott be. A fesztivál nyitónapján, azaz június 19-én üzleti konzultációkat szerveztek a konferenciateremben, ahol koreai és nemzetközi – az orvosi és a wellness szektort képviselő – szakértők találkozhattak és cserélhettek eszmét.

A Korea Beauty Festivalon 11 ország 87 meghívott résztvevője, köztük vásárlók és tartalomkészítők is részt vettek, és a valós idejű promóciókba és üzleti megbeszélésekbe is bekapcsolódtak, ezzel is támogatva a K-Beauty globális térnyerését.

Egész Szöul lázban ég

A fesztivál ideje alatt a nemzetközi turisták igényeit szem előtt tartva egy Welcome Center, azaz üdvözlő központ is működik a Myeongdong Színház előtt, ahol az érdeklődők nemcsak információkat tudhatnak meg az eseményekről, de nyelvi szolgáltatásokat is igénybe vehetnek.

A látogatókat azzal ösztönzik a lokális költekezésre, hogy egy „Bélyegtúrát” is rendeznek számukra. A szervezők együttműködnek a környékbeli szépségápolási üzletekkel, a résztvevők pedig a kijelölt üzletekben pecséteket gyűjthetnek és promóciós ajándékokat, esetleg kedvezményeket kaphatnak.

Myeong-dong,

Tongdemun-ku ,

Seongsu-dong,

Hongde,

Cheonggyecheon,

és Gangnam

városrészeken promóciós központokat is létrehoztak, ahol több mint 520 vállalat és szervezet kínál exkluzív kedvezményeket a Korea Beauty Festvial ideje alatt, sőt az idegenforgalmi ágazat – a légitársaságokat és a szállodákat beleértve – további akciókkal rukkolt elő, ezzel is arra törekedve, hogy még több külföldi látogató érkezzen az országba.

(Borítókép: Kocis Center)