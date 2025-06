Egy hónappal tovább látogatható a Light Art Museum Phantom Vision – Az érzékelés mély áramlatai című kiállítása, amelyen a tudomány és a technológia legújabb eredményeit felhasználó több mint 35 nemzetközi és magyar művész alkotásain, interaktív installációin és immerzív vetítésein keresztül nyerhetünk betekintést a kortárs művészet rendkívül izgalmas univerzumába.

Tudatos félrevezetés

A válogatásban látható művek bepillantást engednek az agyhullámok mintázataiba, a mesterséges intelligencia által vizualizált álmokba, a természet rejtett kommunikációs hálózataiba, sőt a valóság olyan rétegeit és rezgéseit is érzékelhetővé teszik, amelyek túlmutatnak a mindennapi tapasztalataink határain. Az itt láthatóműalkotások olyan közeli, mégis gyakran ismeretlen területekre kalauzolnak, amelyek kérdéseket vetnek fel

érzékelésünk működésével,

tudatos félrevezetésével,

az új technológiák és a mindent elöntő információáradat pszichénkre és álmainkra gyakorolt hatásaival kapcsolatban.

10 Galéria: Light Art Museum Phantom Vision harmadik kiállítása Fotó: Bíró Dávid

A Phantom Vision művészei között olyan világsztárok is szerepelnek, akiknek munkáival korábban nem találkozhatott még a magyar közönség. Közéjük tartozik a nagy léptékű installációiról ismertizlandi-dán Olafur Eliasson, a konceptuális munkáival a néző érzékelésről és valóságról alkotottelképzeléseit megkérdőjelező walesi Cerith Wyn Evans, a zeneszerző, producer Brian Eno, vagy a fiatalabb generációhoz tartozó kanadai Jon Rafman, akinek digitális munkái olyan társadalmi és popkulturális kérdésekre reflektálnak, amelyek mindannyiunkat foglalkoztatnak.



A kiállításhoz egy 14 részből álló videóinterjú-sorozat is készült a kiállítás kurátoraival és a kiállítóművészekkel, és megjelent egy exkluzív katalógus is. A Light Art Museum következő kiállítása szeptember első felében nyílik, és 2026. nyaráig lesz látható. A tárlat kurátorai Bencsik Barnabás, Szalai Borbála, kurátorasszisztense Kovács Dalma.

(Borítókép: Bíró Dávid / Light Art Museum Budapest)