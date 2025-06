Szacsvay Lászlót ismét megműtötték, pokoli hónapokon van túl

Szombaton Balatonfüreden tartották a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál gáláját, ahol több kategóriában díjaztak filmes alkotásokat és alkotókat. A jelöltek között volt Szacsvay László színművész is, aki a Borsnak mesélt többek közt az egészségi állapotáról.



A 77 éves Jászai Mari-díjas színésznek cseppet sem volt könnyű az elmúlt néhány éve, ugyanis sorozatos tragédiák érték. Megküzdött sérvvel, rákkal, túlélt egy trombózist, illetve meghalt a felesége, Csicsay Claudia is. Sajnos állapota azóta sem javult sokat, noha a díjátadón részt tudott venni.

Pokoli két hónapom volt. Volt egy sérvműtétem, ahhoz jött egy övsömör is, ami miatt néha rángatózom, mert az az idegeimet támadja és döfköd, de nem párszor, hanem permanensen, reggeltől estig, és ez nagyon fájdalmas. Ráadásul azóta inzulinos is vagyok. Kell még valami két hónap alatt? Lassan Guinness-rekorder leszek. Benne vagyok a korban, és jönnek is bajok egymás után