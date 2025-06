Koncert közben állt meg a szíve a népszerű soul zenekar dobosának

A liverpooli On The Waterfront fesztiválon lépett fel vasárnap a The Christians zenekar, amikor dobosuk, Lionel Duke rosszul lett. Az 58 éves zenészt mesterséges kómába helyezték, miután a helyi Heart and Chest kórházban megműtötték.

Vasárnap este Sting előtt lépett fel a liverpooli On The Waterfront fesztiválon a The Christians zenekar, melynek dobosa, Lionel Duke nem sokkal a színpadra lépés után rosszul lett és összeesett – írja a BBC.

A liverpooli együttes menedzsere elmondta, hogy az 58 éves zenészt „mesterséges kómába” helyezték, miután a helyi Heart and Chest kórházban megműtötték. A zenekar arra kérte a rajongókat, hogy „küldjenek neki pozitív rezgéseket”, és dicsérték a fesztivál „fenomenális orvoscsapatát”, akik gyorsan közbeléptek az incidenst követően.

A BBC közölte, hogy a frontember, Gary Christian kért segítséget, miután meglátta, hogy Duke összeesett, ezt követően a mentősök a színpadra siettek. Emma Roberts menedzser szerint az eset „sokkoló volt”, mivel a dobos „nagyon fitt, rendszeres úszó” volt.

A rajongók beszámolói szerint „ijesztő volt” látni az esetet, egy másik szemtanú pedig elmondta, „mindenki nagyon profi volt, a tömeg pedig tisztelettudó”.

Tényleg éreztük mindenki támogatását és szeretetét. A közönséget folyamatosan tájékoztatták a fejleményekről, és nagyon érzelmes volt az a tisztelgés, amikor Sting a Fragile-t énekelte utolsó dalaként

– mondta egy rajongó.

A The Christians az 1980-as években alakult, debütáló albumuk pedig a brit slágerlisták második helyéig jutott. Az On The Waterfront fesztiválon tavaly 45 ezer ember vett részt.