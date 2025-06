Csuja Imre csak egy kicsit vonul vissza

Csuja Imre a következő évadtól még szerepel ugyan az Örkény Színház előadásaiban, de némileg visszafogottabban, mint eddig, új próbafolyamatot például már nem vállal. A Színházat a következő évadtól új vezetés is dirigálja, húsz év után, március 1-től távozott Mácsai Pál alapító igazgató, pozícióját Gáspár Máté fogja betölteni.

Csuja a Meglepetésnek mesélt arról, hogy a nyár most is sűrű neki, mert beindult A mi kis falunk forgatása, és színházi feladatai is vannak. De az országot is járja az Imi, mondj egy verset! esttel.

A verses estek kedvesek számomra, nagy a szeretet irántam és az irodalom iránt, ami felemelő. Ez fontos része a pályámnak, ellensúlyozza a sok vígjátéki figurát, és megismernek egy másik oldalamról is.

Elmondta azt is, legszívesebben családja körében pihenne, de a teljes semmittevős nyugdíjas lét még várat magára. Unokái:

Három, tíz, tizenkettő és tizenhat évesek: mint az orgonasíp, életkorban nagy a szórás.

Ha összejönnek, szalonnát sütnek, a színész még verset is szokott szavalni nekik. „Matyi unokámban megvan a művészi véna, már felléptünk együtt is, de a balatoni nyaralóba is szeretnek lejárni hozzánk. Ha teljesen nyugdíjba mennék, több időm jutna rájuk és a kertészkedésre, de ez még odébb van. Az viszont jó érzés, hogy a pályával járó feszültség lassan elcsitul.”

Kicsit elege van már abból, hogy folyamatosan önfegyelmet, önuralmat és szakmai fegyelmet kell gyakorolnia, szívesen kiszabadulna már a terhek alól, olvasna, zenét hallgatna, mert ezek kapcsolják ki leginkább.

(Borítókép: Csuja Imre 2022. december 9-én. Fotó: Németh Kata / Index)