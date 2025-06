Pontokba szedték, mit tehet, ha meg akarja tagadni a szolgálatot

Az Art Department estjein a Városmajor48 Alapítvány rendszerint irodalmi témájú beszélgetéseket szervez, most azonban kísérletet tettek a műfaj bővítésére: a két hívószó ezúttal Ukrajna és Oroszország volt. Az irodalom persze most sem maradt ki a képből: Hetényi Zsuzsa író, műfordító és Sz. Bíró Zoltán történész olyan szakemberek, akik munkájuk során mélyen elmerültek Oroszország kultúrájában, történelmében és jelenében.

Az alkalom abban is különleges volt, hogy ezúttal nem Károlyi Csaba, az Élet és Irodalom főszerkesztő-helyettese moderálta a beszélgetést – a két vendég egymást kérdezte. Hamar kiderült, hogy nem irodalmi vagy hadszíntéri tudósításra kell számítani: sokkal inkább az oroszországi közbeszédről szólt az este. A beszélgetés elején azt a kérdést járták körül, el tudták-e képzelni, hogy valóban háborúra kerülhet sor a két ország között, és hogyan élték meg, amikor ez ténnyé vált.

Hetényi gyorsan leszögezte: nem ért az aktuálpolitikához, de már januárban volt egy pillanat, amikor úgy érezte, megtörténhet a legrosszabb. Ezzel szemben Sz. Bíró egészen az utolsó pillanatig úgy gondolta, hogy a háború nem következik be – szerinte az orosz vezetés döntése önsorsrontó volt:

Ezután arról esett szó, miként reagált az orosz értelmiség a háború kitörésére. Hetényi elmondta, már az első napokban elindult egy petíció, amelyet professzionálisan szerveztek meg, és amelyhez már az első hetekben több mint egymillióan csatlakoztak. Az aláírók azóta is félévente tájékoztató leveleket kapnak gyakorlati információkkal – például arról, hogyan tagadható meg a katonai szolgálat vagy miként lehet illegálisan emigrálni.

Sz. Bíró felidézte, hogy az első nagy emigrációs hullám 2022 február–márciusában indult, főként azok köréből, akik elvi alapon utasították el a háborút. A második hullám 2022 szeptemberében érkezett, amikor a mozgósítás nyomán sokan attól tartottak, hogy őket is behívják. Hetényi szerint főként azok hagyták el az országot, akiknek valóban félnivalójuk volt. „Az írók közül Vlagyimir Szorokin – aki Berlinben él – tudta, hogy jobb, ha vissza sem megy, de mások is gyorsan hasonló helyzetben találták magukat.” Zárójelben megjegyezte: amikor orosz ügyekről beszél, gyakran úgy érzi, mintha saját magunkról beszélnénk.

Vannak írók, akik Nyugaton és Oroszországban is népszerűek, mint Szorokin – ők a háború kitörése után már nem mertek hazatérni. Az orosz kormány előbb a könyvtárakból vette ki a műveiket, aztán a könyvesboltok polcairól is eltűntek. A bankszámlájukat zárolták, a tiszteletdíjaikat lefoglalták és a háborúra költötték, sőt még az ingatlanjaikat is elkobozták.