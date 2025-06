Cserhalmi György közleménye miatt áll a bál

Közleményben jelentette be Cserhalmi György, hogy nem tanít a Pécsi Tudományegyetem újonnan induló színházi képzésében. Csányi János, a PTE MK egyetemi docense szerint azonban a Nemzet Színésze korábban írásos nyilatkozatot adott, és az oktatási terveket is vele egyeztették. Az egyetemen most döbbenten állnak a döntése előtt.