Gálffi László: Ha már nem tudok állni, akkor ülve, ha nem ülve, akkor fekve, amíg lehet, játszom

„Luxemburgi Zsigmond egy velem egykorú ember: én is eltékozoltam, elfecséreltem sok mindent, szerettem élni” – meséli Gálffi László, akit a korábbi nagy szerepek után nemrégiben láthattunk a Hunyadi-sorozatban, valamint a Semmelweis és a Futni mentem című filmekben is. Az Örkény István Színház művésze a hétvégi MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztiválon életműdíjat kapott, és a fesztivál keretében lehetett látni A Darvas című előadását is, amelyben példaképe és egykori kollégája, Darvas Iván életét állította színpadra. Gálffi László az előadás után adott nagyinterjút az Indexnek.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja az interjúban többek között elmondja:

miért a börtönévekre fókuszál Darvas Iván életéből;

miért nem láthatjuk tüntetéseken szónokolni, verset mondani;

miért vállal szerepet történelmi filmekben;

miért volt nagyjából ugyanolyan haja a Hunyadiban és a Semmelweisben;

miért játszik mindig gonosz szereplőket;

miért nem jó, ami az SZFE-vel történt;

min lepődik meg az Örkény Színház közönsége;

miért érzi magát felelősnek.

Elfáradt?

Sokat próbáltam az elmúlt napokban, aztán egymás után volt öt előadás. Mindezt kánikulában. Igen, ebben el lehet fáradni.

Kíváncsi voltam, hogy Darvas Iván Lábjegyzetek című könyvéből mit fog kiemelni A Darvas című előadásban, legendás pályatársa életéből mire fókuszál. Azt hittem, az életrajzi hasonlóságok lesznek erősebbek – például Darvast is rabul ejtette gyerekkorában a mozi, ahogy az életműdíj átvételekor is felidézte –, de aztán gyorsan eljutottunk a börtönévekhez, és ez lett a leghangsúlyosabb. Miért döntött így?

A könyvben Bűn és bűnhődés címmel ezt a témát bontja ki a leghosszabb fejezet – nem mellesleg ő játszotta is Raszkolnyikovot a Művész Színházban. Darvas Iván életében egyaránt voltak meggondolatlanságok és valódi hőstettek – talán nem is a hőstett a megfelelő szó –, például amikor a bátyját és társait kiszabadítja a börtönből. A tetteiért, mint egy igazi Dosztojevszkij-hős, vállalja a bűnhődést. Ő – a bátyjával ellentétben – nem hagyta el az országot. De miért maradt mégis, ha elmehetett volna?

Szerintem csak később jött rá, mit is vállalt valójában.

Bűnhődésének egyik stációja a fegyőrrel való harc. Kialakul benne a gyűlölet addig nem ismert érzése, majd elmeséli, hogyan tisztult meg ebben a folyamatban. Utána új életet kezdene, de a világ nem engedi, még három évet segédmunkásként tölt. Rettenetes nagy akaraterőre volt szükség ehhez, és ő, aki tulajdonképpen egy link moziszínész, egy sármőr, mindezt végigcsinálja: ez komoly emberi karakterre vall.

Tartás és képzelet

Darvas életének két aspektusa erősödik föl a börtönévek kiemelésével az előadásban: az egyik a tartás, ami a legnehezebb, legmegalázóbb pillanatokban sem hagyja el.

Többször is elhangzik a szövegben az erkölcsi tartás: „valami, ami a régi énemből megmaradt”. Ez ellentmondásnak tűnik, hiszen látszólag könnyelmű élete volt: váltogatta a szerelmeit, a színháznak élt, és nem érdekelte a színpadon kívüli világ. Később kiderül, hogy a rá jellemző könnyedség és elegancia mögött komoly erő is húzódik.

Bátor volt, miközben tudott humorral nézni a legszörnyűbb helyzetekre is.

Csak így lehetett túlélni. Az élet mindig elvett tőle, de adott is helyette valamit – ennek a váltakozását követhetjük végig.

A másik, ami a börtönben kiviláglott, hogy a képzelet meg tudja változtatni akár a reális világot is, és hogy ez menyire összefügg a színészettel.

A legmeglepőbb, hogy a szakmai tudást a való életben is használni, alkalmazni lehet. Tényleg hasonló folyamat zajlik a színházi próbákon is, ahogy az ember lépésről lépésre fölfejti a szerepet. Zseniális színészként az élet legtragikusabb helyzeteit is kezelni és elemezni tudta. Isteni tehetség volt. Krisztusi korban érték a börtönévek, rengeteg olyan szerep ment el mellette ez alatt a hét-nyolc év alatt, amit eljátszhatott volna. Ez jogosan okozhatott hiányérzetet benne, érzelmileg mégis gazdagabbá és nyitottabbá, igazán empatikussá formálták ezek az évek. Szörnyű, de ki lehet mondani: a színészet ilyen. Amikor a legtragikusabb dolgok történnek, az ember azt is felhasználja, beleviszi egy szerepbe. Áruljuk az érzelmeinket, a vágyainkat, a sérelmeinket.

És micsoda hit volt benne, hogy játszani fog még, amikor megmondták neki, hogy soha többé nem állhat színpadra.

Valóban, ez volt az igazi mélypont. Nem a börtön, hanem amikor kiszabadult, de nem engedték vissza a pályára. Metróépítkezésen meg műanyagfröccsöntő üzemben dolgozott egy pincében. Olyan dolgokat kellett csinálnia, amiket máskülönben sosem ismert volna meg, és ez megváltoztatta a világról és az emberekről alkotott képét.

Vállalt konfliktusok

Beszélgettek erről később, amikor kollégaként találkoztak?

Nem. Az Equust játszottuk együtt sok-sok évig, és nagy élmény volt nekem, hogy utána mindig beálltunk – nem beültünk, hanem beálltunk – az Anna kávézóba a pulthoz, és megittunk egy sört. Az az öt perc, amíg megittuk, nagyon baráti, emberi alkalom volt. Amennyire egy fiatal színész közel kerülhet egy ilyen zseniális művészhez, az akkor és ott, úgy hiszem, megtörtént.

A saját életében volt olyan, amikor bátornak kellett lennie, és kiállt valamiért?

Rengeteg olyan helyzet volt, hogy igenis bevállaltam mások helyett a konfliktust, aztán mire visszapillantottam, senki nem volt mögöttem, és egyedül maradtam. Rendkívül naivan tekintettem a világra, mindenkinek mindent elhittem. Ez mára persze megváltozott.

Hét- vagy nyolcévesen láttam Darvast a Liliomfiban, és akkor a kerti porolón a gyerekeknek – sokan voltunk Ratkó-gyerekek – eljátszottam az összes szerepet Darvastól Dajka Margitig. A gyerekek nagyon sokat röhögtek, pedig nem is tudták igazán, hogy mit játszom. Ez nagyon belém ivódott, és emiatt is nagy ajándék, hogy később kollégák lehettünk, most pedig az, hogy megcsinálhattam ezt az előadást.

A könyve 2001-ben jelent meg, és rögtön arra gondoltam, hogy előadást kellene csinálni belőle. De amikor másfél vagy két éve elkezdtem foglalkozni vele, még nem jutott eszembe, hogy idén lenne 100 éves, erre csak később döbbentem rá. Az évfordulótól függetlenül is megcsináltam volna, és ezúton is köszönöm a családjának, hogy engedélyt adtak arra, hogy a könyvet fölhasználjam.

Erre kellett a múlt évadban az egy év alkotói szünet?

Erre is. Ahhoz, hogy az ember ilyen anyaggal foglalkozzon, kell egyfajta lazaság, hogy fogékony legyen, kinyíljon. A mókuskerékben nem lehetett nekikezdeni. A múltkor jutott eszembe, hogy monodrámával kezdtem annak idején. Az Equus után készült el a Rimbaud-estem, ami aztán évekig ment, külföldön is játszottam, később pedig megcsináltam a Lénárd Sándor-estet, majd a Keant, most meg A Darvast. Így szépen bezárul a kör.

De A Darvas műfajilag nem is monodráma, inkább egyfajta beszélgetés, és felmutatom azt, ami a könyvből a legfontosabb volt számomra. Ezer jobbnál jobb történet van még benne, akinek fel tudom kelteni az érdeklődését, annak majd el kell olvasnia a könyvet. Az utat próbáltam megragadni, hogy honnan hová jutott. Ehhez bele kellett szőni a háború utáni újrakezdést és a későbbi megpróbáltatásokat is.

Tüntetés az életünkért

Kicsit áthallásos az előadásban, amikor 1945-ről úgy beszél, hogy micsoda eufória volt a felszabadulás, de aztán negyvenévnyi megszállás következett. Majd jött ’56, aztán 1989…

Igen, ez ciklikusan zajlik – de milyen jó, hogy volt! Képzelje el, ha nem történik meg. Ilyen az élet, és jó, hogy az ember megélheti a változást. Darvas megélte még azt is, hogy a bátyja ott lehetett az Országházban, amikor országgyűlési képviselőként felszólalt. Csak négy évig csinálta, mert a politika más embert kíván, szerintem nem színésznek való.

Darvas Iván az előadás szerint azért vállalta a képviselőséget, mert félt, hogy mégsem történik meg a rendszerváltás.

Érezte, hogy most valaminek változni kell, itt van a lehetőség, amit meg kell ragadni. És tényleg így történt. Most is állandóan magyarázni kell – politikai oldaltól függetlenül –, hogy igenis több felelősségvállalásra lenne szükség. Felelősek vagyunk, személy szerint mindenki, azért, hogy hol tart a világ – nem csak a fejünk felett dőlnek el a dolgok. Tennünk kell, mint azokban az országokban, ahol hetente rendeznek tüntetéseket, a mieinknél ezerszer nagyobbakat, mert ők úgy érzik, hogy igenis beleszólhatnak az életükbe. Nagyon fontos ezt tudatosítani.

De önt sem lehetett látni ilyen tüntetéseken akár szónokolni vagy verset mondani.

Nem, én nem ez az alkat vagyok, én már a villamoson sem bírom a tömeget. Forrófejű vagyok, és mindig kimondok valamit, amit aztán megbánok. Higgadt és okos embereknek kell csinálni a politikát, annak, akinek érzéke van hozzá. Belőlem ez hiányzik, nekem egyszerűen jobb, ha hallgatok, vagy ha játszom. Ez nem gyávaság, hanem önismeret, és ez egyébként másoknál is elvárás lenne, akik közéleti szerepet vállalnak.

Említette, hogy Darvas idején csak humorral lehetett kibírni a szörnyű dolgokat.

Most is, tulajdonképpen mindent. Nagy szükség van rá.

Nekem a színházi szerepei közül is azok a legemlékezetesebbek, amelyekben fergeteges humorral alakította a figurákat: ilyen volt a Jó gyerekek képeskönyve, Ionescótól A különóra vagy a Hamletben a sírásók jelenete Pogány Judittal.

Isten hozta a klubban, és külön örülök neki, mert engem általában a mély és nehéz drámák főszerepei találnak meg. Kapás Dezső, aki Horvai István mellett a főiskolai mesterem volt, úgy határozta meg a karakteremet, hogy a filozofikus bohóc. Bohóc, a legnemesebb értelemben. Ez találó, közel érzem magamhoz az abszurd műfaját, Beckettet például. Aztán hogy később az ember milyen szerepeket kap, az élet dönti el.

Ki a fene gondolta, hogy egy 1975-ös nyaralásból – mert A kenguru című film forgatása nekem gyakorlatilag annak tűnt –, az lesz, hogy ma, ötven év múlva is nézik, beszélnek róla. Soha többé nem játszottam munkást. Utána jöttek a királyok és arisztokraták, mára pedig megjelentek a karakterek. A fa nem tehet róla, hogy hegedű lesz belőle.

Mastroianni és a TikTok-videók

A kengurut vetítették a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztiválon is, és most látva döbbenetes az a változás, amin a 70-es évek óta keresztülmentünk, akár a rendszerváltásra, akár – mondjuk – a technikai, információs forradalomra gondolunk.

Bele kell szokni, mert a világ halad előre, és mindig változik. Én még bakelitlemezeket gyűjtöttem, most is ott állnak a szekrényben, egyébként újabban mintha ismét visszajöttek volna a divatba. Aztán ott vannak a magnókazettáim, a régi CD-im, de mit csináljak velük? A fiatalok azt sem tudják, mik ezek a furcsa tárgyak. Nekünk is meg kell tanulni alkalmazkodni. Változni kell, de persze ki kell szűrni, mi fontos, és mi az, ami silány. Nem irigylem a fiatalokat. De ezt nem lehet erőltetni, vagy maguktól rájönnek, vagy sehogy.

De azt fel lehet mutatni, mi az érték. Én például többek között azért is csinálom A Darvast, hogy a fiatal kollégáimnak, a növendékeimnek és a közönségnek beszélhessek Darvas Ivánról, amíg vagyok. Együtt dolgoztunk, és ez nem egy fennhéjázó, „én még találkoztam Leninnel”-alapállás. Tényleg rajongtam érte. Megtehetem, hogy beszélek róla, mert ő leírta az életét, szerencsére nem nekem kell kiagyalnom. Kötelességem őt bemutatni.

Amikor meghalt Marcello Mastroianni, a Trevi kutat egy napra fekete szövettel vonták be. Amikor olasz egyetemistákat arról kérdeztek, tudják-e, miért történik ez, kiderült, hogy fogalmuk sincs, ki volt Mastroianni. Amikor az egyetemen tanítottam, hiába meséltem Ruttkai Éváról, csak néztek rám értetlenül. De ha akad olyan, akit ez érdekel, annak el kell mesélni. Aki megnézi A Darvast, és megkérdezi, miből készült az előadás, annak tudok segíteni. De mindenkire nem lehet rátukmálni, nem is kell.

A kengurut azért nézzük ma is, mert nosztalgiázunk?

A növendékeim halálra röhögik magukat rajta, mert mi az, hogy a rendőr minden ok nélkül igazoltat, meg mi az, hogy autóstoppol valaki. Fogalmuk sincs. De legalább látják, és közben nagyon jó zenék szólnak: LGT, Fonográf, Omega. És hát ott vannak ezek a gyönyörű csajok, meg az egész világ, amit bemutat.

Ma már, amikor elmennek diszkóba – úgy értem, hogy valami zenés helyre –, üvöltöznek egymás fülébe, nem is tudnak beszélni. Interneten, mobiltelefonon ismerkednek. Emiatt is nagyon sajnálom őket, mert nem tudják, milyen spontán találkozni valakivel, leülni beszélgetni, elmenni színházba, moziba, megfogni egymás kezét. Nekik más meghitt emlékeik lesznek. „Emlékszel, amikor a mobilon együtt csináltuk azt a TikTok-videót?” És ez így van rendjén, és nem szabad kapálózni ellene.

Sokáig tanított a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, de amikor jött az átalakítás és az az elleni tiltakozás 2021-ben, már nem volt ott. Követte az eseményeket?

Az utolsó osztályom 2010-ben végzett, de mivel tizennégy évig ott tanítottam, én is megszólítva éreztem magam, mert azt a tanítási módszert és hozzáállást szüntették meg, ami addig jellemezte az egyetemet. Nagyon büszke voltam a gyerekekre, a növendékeimre. Az életem fontos része ez a tizennégy év, és ezt kérdőjelezték meg. De nem is én számítok, mert az nem érdekes, hanem ez a nemzedék, amelyik most keresi egymást, mert van SZFE meg van Freeszfe,

szóval ez egyszerűen nem jó.

A főiskolán az én időmben a fölső emeleten voltak a filmesek, ott volt a stúdió, Fehér Gyuri, Bódy Gábor, még Jeles András is rendezett ott, a színházrendezők is csináltak tévéjátékot, ott volt a vágószoba is. Lejjebb tanultak a színészek meg a zenés osztály, és ott volt a vetítő, ahol hétfőnként filmeket vetítettek, Az utolsó tangó Párizsban című filmtől kezdve mindent. Nap mint nap találkoztunk, vicceltünk, megnéztük egymás vizsgáit, kapcsolatban voltunk egymással. Élő organizmus volt a főiskola, most meg szétszedték darabokra. Így pont a lényeg veszik el, hogy az ember bemegy a campusra, és akkor ott van a színész, a rendező, az operatőr, és összejárnak, megismerik egymást.

Élni, zabálni, szeretkezni

Aztán ezekből lettek a filmek. Korábban nagyon sok filmet csinált…

Olyan nagyon sokat azért nem. Inkább tévéfilmeket.

Most pedig három olyan filmben is láthattuk, ami sikeres lett.

Lett volna még egy, csak sajnos nem jött össze. De nem beszélhetek róla.

Megvalósult a film, csak valaki mással?

Nem. Engem választottak ki, lement a próbafelvétel is, megvolt, hogy ki lesz a partnerem, és tényleg komoly színészi feladat lett volna, de végül nem jött össze.

A királydrámák után megint történelmi filmekben játszott, amelyek viszont megvalósultak, és mindjárt kettőben: a Hunyadiban meg a Semmelweisben. Volt olyan pályatársa, aki azt mondta, nem játszik ilyen filmben…

Milyenben?

Nagy költségvetésű, államilag támogatott történelmi filmben.

Nézze, Magyarországon vagyok színész. És ha megnézi Ruttkai Éva, Bessenyei Ferenc vagy Darvas Iván életművét, láthatja, hogy Bessenyei ugyanúgy játszott párttitkárt meg ifjúmunkást, Szirtes Ádám pedig munkásőrt, mert akkor azt kellett játszani. És nem ártott meg nekik, ugyanolyan jó színészek voltak, és nagyon jó filmek születtek, mert meg lettek töltve értékes színészi alakításokkal. Ahogy a darabban is elhangzik: hiába adtak az ötvenes években kötelező orosz darabokat, azért olyan tehetségek játszottak benne, mint Ajtay Andor, Tolnay Klári meg Sulyok Mária, és az emberek elmentek megnézni.

Tehát játszani kell, igen, de nem kell mindent elvállalni, csak azt a szerepet, amihez közöm van, ami érdekel, és mögé tudok állni. A történelmi filmek már nem annyira izgatnak engem, mert rengeteg kosztümös alkotásban játszottam, és nehéz újat mondani, mutatni. Kell egy jó forgatókönyv, rendező. Nem véletlen, hogy a Hunyadiban megpróbáltam valami más hangot találni. Luxemburgi Zsigmond, akit alakítok, velem egykorú volt, amikor meghalt.

Egy már idős ember, aki továbbra is nagy kanállal eszi az életet, igazi nagy viveur, egy életművész, uralkodó is egyben, meg lehetett találni a kihívást a szerepben.

Csak hát egy sorozatban rengeteg szereplő van: ha lehetőség lett volna arra, hogy maga a karakter jobban kibontakozzon, akkor érdekesebb és érthetőbb lett volna, hogy miért vagyok ilyen, amilyen. Kis részletekben, gyors snittekben kellett ezt megmutatni, de azért kell nagy ecsetvonásokkal dolgozni egy sorozatban, hogy a rengeteg szereplő között egyáltalán emlékezzenek rá.

Fotó: Hunyadi Gálffi László a Hunyadi-sorozatban

Zsigmond tehát az ön felfogásában nagy játékos, egy jó értelemben vett svihák volt?

Ne vicceljen, az európai történelem egyik legnagyobb alakja! Egyetemet alapított, járta a világot egész életében, pedig hosszú életet élt, és akkoriban nagyon ritka volt, hogy valaki egész életében utazzon. A konstanzi zsinat közben átugrott Párizsba, könnyű nőcskéknek egy nagy fogadást rendezett, aztán visszautazott tárgyalni: sűrű élete volt, több nyelven beszélt.

Jelentős politikus volt, de azt is ügyesen kellett csinálnia, hogy ilyen sokáig megmaradjon a pozícióiban. Ma sem könnyű megmaradni, de ő mindig tartott maga körül olyan embereket, akik helyette tartották a vasat a tűzben. Megbízható emberekkel és alapos tudással fogta össze a történelmet. Emellett szeretett élni, zabálni, szeretkezni, és állandó pénzzavarban volt. Ennél modernebb és izgalmasabb szerep nem kell. Ezzel lehetett mit kezdeni, jó alapanyag volt.

Semmelweis és a kézmosás

És a Semmelweis című filmben a klinika igazgatója, doktor Klein szerepében mi izgatta?

Amikor Koltai Lajos, a film rendezője hívott, már elvállaltam Zsigmondot: nehéz volt egyeztetni, de kértem, hogy oldják meg, ha lehetséges. Fél napig Zsigmondként forgattam, aztán átvittek, átsminkeltek – emiatt volt nagyjából ugyanolyan a hajam mindkét filmben. Ebben a munkában is a szerep érdekelt: a negatív szerepek mindig izgalmasabbak a hősszerepeknél. Az Equusban egy ellenszenves, agresszív fiatalt játszottam, aki lovakat vakít, a nézők az előadás végére mégis megszeretik. Azt kell elérni, hogy megértsük, kicsoda ő.

Itt is az érdekelt, hogy a klinikaigazgató miért utálja ezt a szegény Semmelweist, miért nem hagyja kezet mosni?

Az utolsó jelenetbe bele is szóltam, hogy igenis derüljön ki: szegénysorsból jött, egy morvaországi molnár fia volt, onnan jutott el egészen Bécsig. Tehát volt egy nehezen elért karrierje, amit féltett, és tartott attól, hogy a lázadás árthat neki. Valamelyik német honlapon megtaláltam, ki volt az apja, és azt mondtam: na igen, így már értem. Semmelweis jómódú családból származott, doktor Klein pedig addigra tényleg elért valamit, és akkor jön egy fiatal magyar kolléga, aki mindezt megkérdőjelezi. Ezt nyilván nehezen dolgozná fel bárki. Tehát így meg lehet érteni, ebből el lehet indulni, kidolgozni, és akkor a szerep is igazán érdekes lesz.

Be lehet így vinni a magyar történeteket külföldön a köztudatba?

A Semmelweis nagyot durrant, sokan megnézték, engem is meglepett. Ez örömteli, de egyben nagy felelősség is, mert mi mai szemmel nézünk ezekre a hősökre, de arra is kell gondolni, hogy akik utánunk jönnek, mit vesznek le ebből. Amiatt is nagy felelősség, mert most egy darabig nem fognak Semmelweisről filmet csinálni. A Hunyadi is beleég majd a mostani generáció tudatába, és fontos, hogy ne csak ma legyen aktuális, hanem az egyetemes történelem szempontjából is. Egyébként is mindenki beleköt, mindenki ért hozzá, mindenki jobban tudja.

De a legfontosabb mégis a következő: ha csak egy hőst ábrázolunk, és az emberi oldalát, hibáit, sérülékenységét nem találjuk meg, akkor felesleges volt filmet forgatni.

A hősiesség is fontos, de hamar elévül. Ionesco darabja, amit említett, attól zseniális, hogy minden időszakban megtaláljuk a megfelelőjét. Párizsban évtizedek óta műsoron van, és továbbra is érvényes, hiszen ugyanilyen felesleges párbeszédek zajlanak ma is, ugyanilyen abszurd keretek között éljük le az életünket. Halálra röhögték magukat a nézők az Örkény Színházban is, akár még most is játszhatnánk.

Szerintem is. Szóval értem, hogy meg akarta mutatni a klinikaigazgató emberi oldalát, de azért ő mégiscsak egy negatív szereplő.

Gyakran játszom negatív szerepet, mert egyszer valaki rákapott, működött, és elkönyvelték, hogy ez nekem jól áll. Az Örkény Színházban most bemutatott Szerelem című darabban nem negatív figurát alakítok, hanem egy szeretni való embert, aki a feleségét ápolja – meg is lepődnek a nézők, hiába mondom, hogy igenis ez is én vagyok. Egyszer megkérdeztem egy rendezőt, és azt mondta, „azért játszol negatív figurákat, mert okos vagy, és az intellektuális gonosz mindig érdekes”.

De hát ki gonosz?

Mindenkit anya szült, mindenki felnőtt egy bizonyos világban, egy társadalomban, és nemcsak tőle, hanem a világ alakulásától függ, hogy aztán mi lesz belőle.

Amikor láttam Bruno Ganzot A bukás című filmben Hitlert játszani – zseniális színész volt, nagyon kedveltem –, elgondolkodtam, milyen lehet neki beleélnie magát abba, hogy tényleg egy igazi szörnyeteget kell megformálnia. De megtalálta az emberi oldalát, remegett a keze, félt, idegbeteg volt, és gyógyszerfüggő, nem tudott mit enni, fájt a gyomra. Nem arról van szó, hogy megsajnálom, hanem arról, hogy ő is egy ember, csak rosszra használta fel a tudását, tehetségét.

A figyelem felelőssége

No és ott a Futni mentem, amelyben szintén negatív szereplőt játszik.

Ott is gonosz vagyok. Mondták is már a zöldségesnél, hogy művész úr, maga mindig gonoszt játszik, pedig olyan rendes ember!

A Futni mentem az előzőekkel szemben a nem támogatott filmek közé tartozik.

Hát ez az. És miért nem támogatott film? Nagy siker lett. Barátságból csináltuk, nagyon jó hangulatú forgatás volt, és örülök, hogy benne lehettem.

De jó ez, hogy bizonyos emberek nem kapnak lehetőséget, mások meg igen?

Hát nem. Nem, mert egy helyen élünk, és felelősséggel tartozunk egymásnak. Össze kellene fogni. Persze mindenki a saját érdekét nézi, meg létezik művészi hiúság is, de most nagyon széttart minden. És ebben bizonyos szempontból én is felelősséget érzek, mert az elmúlt években nem gondolkoztam ezen ilyen sokat, hanem játszottam, és azt hittem, hogy csak ez a dolgom, én így fejezem ki magam. És valóban alapvetően ez a dolgom, de mindemellett oda kellett volna figyelni erre is. Tehát ugyanúgy felelősséggel tartozom én is.

Mit tudott volna tenni?

Ezt visszamenőleg már nehéz megmondani. Ahogy az életben is, amikor az emberek kapcsolatban élnek, aztán szétmennek, és azon gondolkodnak, hogy hol ronthatták el. Később lehet, hogy rájönnek, de ez már megtörtént, kész. És nincs olyan, hogy az egyik jó, a másik rossz. Válóperes ügyvéd ismerősöm mondta, hogy váláskor mindkét félnek van felelőssége. Ugyanígy a világban is. Meg kell tanulni piciben, hogy például egy házasság mitől megy tönkre: ha ezt nem tudjuk, akkor hogyan tudnánk társadalmilag együtt élni?

Említette a Szerelem című egészen friss előadást, amelyben viszont egy szép házasságot visznek színre Pogány Judittal, és az embernek el kell gondolkodnia az elmúláson, az öregedésen, a betegségeken. Meddig lehet – hetven fölött – színészként ezt folytatni?

Addig, amíg az embernek mondanivalója van a világról, és van benne nyitottság, kíváncsiság. Jutkában, a partnernőmben, ez megvan. Persze fáj ez, fáj az, de amikor munkáról van szó, akkor könyörtelenül pontos és sziklaszilárd. Lehet rá támaszkodni, mellette biztonságban érzem magam.

Amikor kihúzzuk magunkat a konnektorból, akkor persze ő is összetöpped, én is összeesem: nagyon el lehet ebben fáradni.

De amikor színpadra áll az ember, akkor olyan, mint a cirkuszi ló, végigcsinálja. Van, amikor már csak azért megy fel a színpadra a színész, hogy pénzt keressen, ez igenis egy létező helyzet, mert valamiből élni kell, de számomra még mindig az az igazi örömforrás, ha érdekel és megmozgat a feladat.

A Hunyadiban is elsősorban az érdekelt, hogy Luxemburgi Zsigmond egy velem egykorú ember:

én is eltékozoltam, elfecséreltem sok mindent, szerettem élni,

meg van egy borzasztóan rossz humorom, mert mindenkivel szórakozom, biztos sokan idegesek is miatta, vagy értetlenül állnak előtte. Megtaláltam a hasonlóságokat, ami miatt érdekelni kezdett a szerep. És hát a negyedik részben meghalok, tehát ott nem lehet sokat vacakolni. A Semmelweis ugyanez: ha megtalálom benne, ami igazán foglalkoztat, akkor nyitott vagyok. A film, ami sajnos meghiúsult, szellemiségében nagyon illett volna hozzám. Jó lett volna egy modern film!

A színészetben kirakjuk magunkat. Agyilag még nekem is megy, fizikailag már vannak nehézségeim, az ember, a test öregszik. Engem nem zavar, csak tudjak dolgozni. Ha nem tudok már állni, akkor majd ülve, ha nem ülve, akkor fekve, vagy amíg lehet, addig játszom. Vagy amíg van mit mondani, és érdeklődnek irántam. Az a legfontosabb, hogy valaki megbízzon bennem, egy filmes, egy színházrendező. Ez volt a legfőbb hajtóerő az egész pályámon.

Gálffi László 1952. november 16-án született Budapesten. Kossuth-, Jászai Mari- és Prima Primissima díjas színész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1975-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Még abban az évben a Vígszínházhoz szerződött, ahol 1999-ig játszott, majd szabadfoglalkozású színész lett. 2004-től az Örkény István Színház tagja. A 2023/2024-es évadban alkotói szabadságra ment. 1994-től 2010-ig tanított a Színház- és Filmművészeti Egyetemen művészi beszédet. 2003-ban DLA-fokozatot szerzett, 2008-tól az egyetem docense. 2008-as szívrohama után hagyta abba a tanítást. Fontosabb filmjei: A kenguru (1975), Ki beszél itt szerelemről? (1979), A svéd, akinek nyoma veszett (1980), Jób lázadása (1983), Redl ezredes (1984), Jézus Krisztus horoszkópja (1988), Isten hátrafelé megy (1990), Kék Duna keringő (1991), Anna filmje (1992), Csajok (1995), 6:3 (1998), A napfény íze (1999), Fehér isten (2014), Utóélet (2014), Semmelweis (2023), Futni mentem (2024), Hunyadi (2025). 2024-ban Magyar Mozgókép Díjat kapott legjobb férfi mellékszereplőként a Semmelweis című filmben nyújtott alakításáért.

(Borítókép: Gálffi László. Fotó: Papajcsik Péter / Index)