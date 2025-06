Meghalt Kőnigh Péter, a magyar underground kultikus alakja

Tegnap este elveszítettük Kőnigh Petit is. Hű társa, Hexe volt vele hosszan elnyúló betegsége idején. R.I.P. – jelentette be Kőnigh Péter halálhírét Bárdos Deák Ágnes.

Bár a punkoknak túl intellektuális, az underground híveinek pedig túl punkos volt, folytonosan változó nevű és felállású zenekarai (Kőnigh és Cirkusza, Ciklámen, Baby Line) élén Kőnigh Péter a nyolcvanas évek budapesti undergroundjának félkultikus figurája volt. Egyszemélyes cirkuszával szerepelt az 1983-as Ki mit tud?-ban, Indián dal című szerzeménye bekerült Timár Péter Moziklip című 1987-es filmjébe – olvasható a Magyar Popkulturális Értéktár oldalán.

A Kőnigh és Cirkusza azért is lógott ki ebből a magyar punkból, mert teljesen öntörvényű punk-rockot játszottunk, és semmire nem hasonlítottunk. Már akkor is tíz-tizenkét perc hosszú számokat írtunk. De valójában az őspunkból jöttünk mi is, és erre büszke vagyok: megvan az egyik első koncertünk felvétele kazettán a Nagy Attila Kristóffal és az őspunk volt. Az a korosztály vagyok én is, mint az Elhárítás, a Kretens, a CPg, és a többiek voltak. Mi direktben sose politizáltunk, de mindig volt olyan szövegünk, hogy »a házmester úr kemény farkú legény, ötvenes évek, feljelentgetések«