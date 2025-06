Hamarosan világsztárok lepik el a Balatont

A MOL Nagyon Balaton 2025-ben is a régió legnívósabb eseményeinek védjegye, amelyek várhatóan félmilliónál is több turistát vonzanak a tó köré. Az alapítók fontos feladatuknak tekintik, hogy a hazai és a külföldi látogatók a sokszínű kínálat ismeretében látogassanak el a Balatonhoz. Közel 20 helyszínen több száz koncerten, fesztiválon, kulturális és sporteseményen vehet részt a közönség nyár elejétől egészen októberig: világsztárok – többek között Joe Bonamassa, a Postmodern Jukebox, a Franz Ferdinand, a Zaz, Mario Biondi, Paul Kalkbrenner, a Purple Disco Machine és a Kruder & Dorfmeister páros –, valamint hazai kedvencek százai lépnek színpadra Zamárditól Veszprémig, Paloznaktól Kapolcsig, Siófoktól Tihanyig. Ráadásul egyre több helyszín a főszezonon túl is nyitva tart.

A MOL Nagyon Balaton csapata idén is a régió legjobb, legizgalmasabb eseményeit gyűjti csokorba. Egész nyáron heti rendszerességgel gondoskodnak arról, hogy a programok iránt érdeklődő turisták megbízható kínálattal találkozhassanak, bármerre is terveznek kirándulást a tó körül. Az online felületeiken előzeteseket és riportokat mutatnak be azokról az eseményekről, amelyek szervezői sokat tesznek a balatoni turizmusért és azért, hogy a régió kulturális kínálata megkérdőjelezhetetlen színvonalat képviseljen.

Több mint 10 éve dolgozunk együtt azokkal a partnereinkkel, akik elkötelezett képviselői a minőségi vendéglátásnak és az igazán színvonalas események szervezésének. A közös célunk a kezdetek óta változatlan: felhívni a figyelmet azokra az eseményekre, amelyek a meggyőződésünk szerint kínálatukban, minőségükben kimagaslóak, amelyekért érdemes akár messzebbről is felkeresni a Balaton partját. A régiót olyan polcra emelni a potenciális turisták szemében, amely garanciát jelent a sokszínűségre és igényességre. Évek óta több százezer vendéget vonzanak a Balatonra ezek a kulturális programok. A tó körül működő szervező partnerekkel együtt erre számítunk idén is

– emelte ki Lobenwein Norbert, a MOL Nagyon Balaton egyik alapítója.

Sorra jönnek a fesztiválok

A programok sorát június utolsó hetében Magyarország legnagyobb önismereti és életmódfesztiválja, az Everness, valamint a Bondoró Nemzetközi Utcaszínház Fesztivál nyitja: nemzetközi és hazai utcaszínházi attrakciók, gólyalábasok, bábművészek, artisták és zenészek lepik el Balatonalmádit. Július 8. és 12. között bluesikonok, Grammy-díjas pop- és rocksztárok szerepelnek a VeszprémFest programjában:

Joe Bonamassa, a Train, Tátrai Tibor és barátai a Godfater. zenekarral, a Postmodern Jukebox és a Clean Bandit koncertezik a veszprémi História kertben felállított nagyszínpadon.

Július 17. és 20. között pedig újra különleges és izgalmas produkciók töltik meg a belvárost a Veszprémi Utcazene Fesztiválon. Július 18. és 27. között 34. alkalommal vár mindenkit az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja, a Művészetek Völgye.

Idén színpadra lép a Franz Ferdinand, különleges nyitóshow-val készül Vecsei H. Miklós rendezésében a Platon Karataev, természetesen ott lesznek a hazai zenei és kulturális élet legismertebb nevei is.

Július 19-én MOL Nagyon Balaton Piknik a Be Massive Horizonttal a balatonboglári Gömbkilátónál. A Paloznaki Jazzpikniken július 31. és augusztus 2. között a Zaz, Lukas Graham, az Earth, Wind & Fire Experience, Mario Biondi, Judith Hill, a Deladap, a Lehmanns Brothersés Kennedy Administration is koncertet ad.

Rajtol a Kékszalag

A vitorlázás ünnepe, Európa legnagyobb tókerülő vitorlásversenye, a Kékszalag 2025. július 10-én rajtol Balatonfüredről. A legjobb és legfontosabb nyári események közé idén bekerült egy „nem balatoni” fesztivál: a B.my.Lake 2013 óta minden évben a Balaton egyik legfontosabb elektronikus zenei eseménye. Idén július 24. és 26. között a műfaj igazán ikonikus nemzetközi és hazai neveivel Velencében tér vissza a sokak által várt butikfesztivál. Ha az időjárás is engedi, július 26-án pedig több ezren csobbannak vízbe Magyarország ikonikus nyílt vízi úszóeseményén, a Balaton-átúszáson Révfülöp és Balatonboglár között.

Mára a Strand Fesztivál lett a Balaton régió egyik legfontosabb és egyben a legtöbb turistát vonzó eseménye. A hazai klubok és koncerthelyszínek főszereplői adják egymásnak a színpadot augusztus 20. és 23. között Zamárdiban. Többek között érkezik a Halott Pénz, a Bagossy Brothers Company, Majka, Dzsúdló és Beton.Hofi, a nemzetközi szintérről pedig Paul Kalkbrenner, a Kruder & Dorfmeister páros és a Purple Disco Machine is színpadra lép.

Geszti Sixty

Augusztus 20-ára pedig a Balaton legnagyobb tűzijátékát és Geszti Sixty címmel a művész életműkoncertjét ígérik. A keményebb műfajok és a rockzene szerelmeseit a Tábor Fesztivál várja Alsóörsön augusztus 27. és 30. között negyvennél több külföldi és hazai előadóval, köztük olyan világsztárokkal, mint a Clawfinger, a Lordi és a Dynazty. Augusztus 30-án Szántód–Tihany között félúton, kompon folytatódik a különleges Horizon-partik sorozata, amelyhez a MOL Nagyon Balaton kiemelt partnerként kötődik. Októberben pedig az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, a Füge Feszt – 3 Michelin érintett vendéglátóegységgel és harmincnál is több kiállítóval a magyar gasztronómiai élet meghatározó szereplői közül – hív mindenkit Badacsonyba.

A régió egyik legnagyobb és legnépszerűbb szezonális koncerthelyszíne, a Gyárkert Kultúrpark 2025-ben már harmadszor hozza el az egész nyáron át tartó fesztiválélményt Veszprémbe. A nyár folyamán hétvégenként a hazai zenei élet kiemelkedő előadói, legendái – többek között Charlie, a Ganxsta Zolee és a Kartel, Ákos, a Carson Coma, Pogány Induló, Dzsúdló, Rúzsa Magdi, Desh, a Quimby, Krúbi és a Bagossy Brothers Company – lépnek majd színpadra.

Majka, Halott Pénz, Beton.Hofi

A Balaton ikonikus koncerthelyszíne, a Plázs Siófok a legjobb hazai fellépőkkel, pörgős bulikkal és fesztiválhangulattal várja a látogatókat júniustól egészen szeptember 6-ig. A 10. jubileumi szezonban fellép többek között: Desh, Dzsúdló, a Halott Pénz, Majka és Beton.Hofi. A Kultkikötő programjai Balatonszárszótól Alsóörsön át Balatonföldvárig színházzal, filmklubbal, klasszikus és könnyűzenei programokkal egész évben színvonalas kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak a Balatonhoz látogatóknak.

A balatonakarattyai Peter’s Terasz hamar a környék kedvenc koncerthelyszíne lett, az idei szezonban többek között a Melody Maker, a Blahalouisiana, a Péterfy Bori & Love Band, a Budapest Bár és az Edda is látható lesz. Szintén folyamatosan látogatható a veszprémi CODE – Digitális Élményközpont, ahol a tudomány, technológia és művészet határvonalain egyensúlyozva, a legmodernebb audiovizuális eszközökkel elevenednek meg a világ legnagyobb műalkotásai, az univerzum titkai vagy épp sokszínű világunk csodái.

A magunk eszközeivel továbbra is azon dolgozunk, hogy a partnereseményeinknek hírét vigyük szerte az országban, ezt leginkább a MOL Nagyon Balaton felületein és a napokban megjelenő Best of Summer kiadvány formájában tudjuk megtenni, bízva abban, hogy így százezrek érdeklődését kelti fel ezeknek a programoknak a híre

– emelte ki Fülöp Zoltán, a Weekend Event szervezőiroda vezetője.

Kultúra, gasztronómia, világsztárok és hazai kedvencek a tó körül. Ez a MOL Nagyon Balaton, ami immár 13 éve segíti a balatoni régió népszerűsítését, arra biztatva mindenkit, hogy mozduljanak ki, járják be és ismerjék meg jobban a Balatont és környékét.

További információ: molnagyonbalaton.hu.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)