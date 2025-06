A hajánál fogva lógott az ötméteres robotról, a tömeg pedig szótlanul nézte

Egy hónapja még csak a próbateremben, most már a berendezett – pontosabban berendezés alatt álló – díszletben láthattuk a Recirquel új produkciójának próbáját. Európa legnagyobb immerzív attrakciója 2025 novemberében startol el a Millenáris Parkban. A Vági Bence vezette társulat rekordméretű műsora, a Walk My World hatezer négyzetméteres, mitikus univerzuma már most ámulatba ejtő, pedig még csak egy töredékét láttuk.