Amerikában is bemutatták a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet

New York egyik legimpozánsabb moziterme, a Film at Lincoln Center Gilman Theaterje adott otthont a kilencvenes éveket megidéző, zenés balatoni szerelmi sikertörténetnek. A sztárszereposztással, Orosz Dénes rendezésével, Kirády Attila producer vezetésével, Kormos Anett és Goda Krisztina forgatókönyve alapján készült film a fiatalság, a zene, a humor és a balatoni nyár magával ragadó hangulatát hozta el az amerikai közönségnek.

A telt házas vetítést Palotai Csenge, a New York-i Liszt Intézet igazgatója nyitotta meg.

Kitűnő, hogy Magyarország úgy tudja pozicionálni magát, hogy magyar filmek világhírű, hollywoodi kasszasikereket is bemutató filmszínházakban debütálnak az Egyesült Államokban. Ez a magyar filmipar és filmes szakemberek világviszonylatban is kiemelkedő színvonaláról és minőségéről ad tanúbizonyságot, csakúgy, ahogy a tavalyi évben a Nemzeti Filmintézet és a Liszt Intézet által első alkalommal megrendezett nagy sikerű Los Angeles-i Made in Hungary filmfesztivál, amely ez évben Los Angelesen túl New Yorkba is ellátogat