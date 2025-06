Lebukott a jegymaffia, milliókat kaszálnak a koncertjegyekkel visszaélők

Egyes jegyárusító cégek saját alkalmazottaikból szervezett csapatokat vetnek be, hogy tömegesen felvásárolják a legnagyobb brit koncertek – például az Oasis vagy Taylor Swift – jegyeit, majd azokat többszörös áron értékesítsék tovább – derül ki a BBC oknyomozásából.

Leleményes módszerek

Kiderült, hogy egyes kereskedők külföldön élő – például pakisztáni vagy indiai – „jegyhúzókat” alkalmaznak, akik tömegesen vásárolják fel a jegyeket. Az Oasis újraegyesülési turnéjára például 900 ezer belépőt kapkodtak el pillanatok alatt, így sok rajongó hiába töltött órákat az online várólistán. A jegyek rövid időn belül már akár 6000 fontért bukkantak fel olyan oldalakon, mint a Viagogo vagy a StubHub – ez az eredeti ár negyvenszerese.

A jegyvadászok automatizált szoftverekkel és hamis identitásokkal kerülik meg a digitális sorban állást. Reg Walker szakértő szerint

olyan, mintha hirtelen százezer ember kerülne eléd a sorban. Nincs megfelelő ellenőrzés arra, honnan származnak ezek a jegyek – hiányzik a kellő körültekintés.

Egy korábbi Viagogo-alkalmazott elmondása szerint a befektetők jellemzően nagy tételben vásárolnak, hogy a jegyeket haszonnal értékesítsék tovább:

Nem tudom, hogyan jutottak hozzájuk, de nyilvánvalóan nagy mennyiségben szerezték be őket.

A Viagogo tagadja, hogy bármilyen szabályszegést elkövetett volna. Közlésük szerint az eladók 73 százaléka legfeljebb öt jegyet értékesít, a többit pedig promóterek és sportklubok bocsátják áruba.

Fiktív hirdetések

A jegyüzérkedés nemcsak a koncertpiacot, hanem a sporteseményeket is behálózza. A BBC például 8000 darab, Arsenal–Chelsea-meccsre szóló jegyet talált, amelyeket illegálisan árultak a névérték többszöröséért. Az egyik eladó egy félprofi futballista, Bogdan Stolboushkin volt, aki egyetlen év alatt több mint 60 ezer font értékben hirdetett meg jegyeket.

A nyomozás a „spekulatív értékesítés” gyakorlatát is feltárta – ez az, amikor valaki olyan jegyet kínál eladásra, amely még nincs is a birtokában. Ez a módszer is szerepet játszott abban, hogy két viszonteladót 2020-ban csalás miatt börtönre ítéltek.

A Catfish and the Bottlemen augusztusi koncertjére például legalább 104 ilyen előre eladott jegyet listáztak a Viagogón – ugyanazok a sorszámok pedig a Ticketmasteren is megjelentek. A Viagogo a szabálytalan hirdetéseket később eltávolította.

Bár az Ír Köztársaság már 2021-ben törvényt hozott a viszonteladás korlátozására, a szabályokat rendszeresen megszegik. A Kneecap zenekar jegyei névértékük négyszereséért cseréltek gazdát, míg a Six Nations egyik mérkőzésére akár 3000 fontért is kínáltak belépőt.

A visszaélések felszámolása Sir Keir Starmer egyik kampányígérete volt. Most, hogy ő a miniszterelnök, a kormány árplafon bevezetését, szigorúbb bírságokat és új engedélyezési rendszert fontolgat. Dame Caroline Dinenage, a parlament kulturális szakbizottságának elnöke szerint ez egy aknamező azok számára, akik csak egy jegyet szeretnének vásárolni.

A hatóságok nem tanúsítanak kellő aktivitást.

Lisa Nandy kulturális miniszter szerint a cél, hogy ne a kapzsi nagyzolók zsebébe vándoroljon a pénz, hanem visszakerüljön az élő rendezvények világába.

(Borítókép: Taylor Swift a spanyolországi Madridban 2024. május 29-én. Fotó: Xavi Torrent / TAS24 / Getty Images)