Drogfüggő kisgyerekből vált a barátságos és közkedvelt szuperhőssé

Bár némileg megkopott a fénye a Tom Holland-féle alkotások miatt, az igazi szuperhősfilm-rajongók a mai napig nem feledték a 2000-es évek legendás Pókember filmsorozatát, ami bizonyos szempontból meg is mentette a Marvel-filmeket a csődtől. Ezekkel lett szupersztár Tobey Maguire, aki azóta Hollywood közismert arca, sikerfilmek főszereplője. Bár a színészről keveset hallani az elmúlt években, 2025. június 27-én ötvenedik születésnapját ünnepli, ezért úgy döntöttünk, megemlékezünk karrierje csúcspontjairól.

Hosszan lehetne értekezni arról, hogy milyen összefüggés van a gyötrelmes fiatalkori évek és a művészi kiteljesedés között, de annyi vitathatatlan, hogy rengeteg alkotó szembe kellett nézzen számos nehézséggel gyerekként, ami jócskán formálta személyiségüket. Tobey Maguire sem volt kivétel ezalól. Tinédzser szerelemből született, anyja tizennyolc, apja húszéves volt. Alig három évvel később szülei elváltak. A színész anyjával maradt, de gyermekkora magányosan és anyagi nehézségek közepette telt.

A rokonok jóformán egymás között dobálták, nem volt fix otthona. Édesapja a bűnözés felé fordult, ezért börtönbe zárták, amikor Maguire még csak tinédzser volt. A színész hamar rászokott az alkoholra és a drogokra, a függőség egész fiatalkorát meghatározta. Még az Anonim Alkoholisták körében is járt, így 19 éves korára sikerült leszoknia, azóta nem iszik.

Fiatalon fejébe vette, hogy séf szeretne lenni. Be is akart iratkozni a megfelelő órára, de édesanyja meggyőzte, hogy inkább drámát tanuljon. A színészet hamar behúzta, és eldöntötte, hogy ez lesz a hivatása. Bár az akkori nehéz időszak, a folytonos költözés és a függőségek miatt a középiskolát nem fejezte be, a színjátszásban képes volt sikereket elérni.

Nagy lendület

Eleinte persze ez sem ment könnyen. Első filmjében csupán statisztaszerepet kapott, majd hiába válogatták be egy sorozat címszerepére a FOX csatornáján, kilenc hét után megszűnt a műsor. Ekkortájt ismerkedett meg Leonardo DiCaprióval, akivel egy közös meghallgatáson lettek jóbarátok. Többször futottak össze ebben a közegben, de a Titanic későbbi sztárja jóval sikeresebben szerepelt a castingokon. Jó kapcsolatukra való tekintettel mindig igyekezett meggyőzni a filmkészítőket, hogy adjanak egy-egy kisebb szerepet barátjának is, de Maguire idővel rádöbbent, hogy így nem lehet karriert építeni.

Az 1990-es évek közepén számolt le függőségeivel és úgy döntött, saját lábára áll. Ebben hatalmas szerepet játszott az Ang Lee rendezésében készült 1997-es film, amiben olyan színészekkel dolgozhatott együtt, mint Christina Ricci, Sigourney Weaver vagy Elijah Wood. Ennek hála egyre több főszerepet ajánlottak neki kisebb alkotásokban, hamarosan pedig egy vásznon játszhatott olyan híres nevekkel, mint Johnny Depp, Benicio del Toro, Mark Ruffalo vagy Simon Baker. Az igazi áttörés mégis ezután jött.

Felajánlották neki a Sam Raimi által rendezett Pókember film címszerepét, amivel valódi szupersztárrá vált.

A nagy sikerre való tekintettel a Sony úgy döntött, folytatást is készít a filmhez, ami végül trilógiává bővült. A második rész forgatása azonban nem telt felhőtlenül, egy ponton ki is rúgták Maguire-t a projektből, de barátnőjének – aki később felesége, majd gyermekei anyja is lett –, Jennifer Meyernek az édesapja segített visszanyerni munkáját. Ronald Meyer ekkor az Universal Studios vezetője volt.

Tobey Maguire a Pókember-filmeknek hála olyan alkotásokban kapott később kiemelt szerepeket, mint a Vágta, A jó német vagy a Testvérek (utóbbiért Golden Globe-ra is jelölték). Bár karrierje a 2010-es évek második felében lelassult, a Covid után újra feltűnt több jelentős alkotásban, akár a Babylon vagy a Pókember: Nincs hazaút. Hogy jelenleg mit tervez a színész, azt egyelőre nem tudni, de ötvenéves korára már sikerült stabil nevet szereznie magának Hollywoodban, legyen szó lelki drámákról vagy szuperhősfilmekről, félénk főhősökről vagy kegyetlen antagonistákról. Születésnapja alkalmából kvízzel készültünk, hogy olvasóink tesztelhessék tudásukat, és még többet megtudhassanak a színészről.