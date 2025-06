Az utolsó fillérig elszámoltatható a zenei szakma, csak sokan nem tudják

Az elmúlt évtizedekben sokat változott a könnyűzenei bevételszerzés piaca. Már nem csupán a lemezeladások, a rádiós lejátszások és a koncertek adják egy alkotó megélhetését, a művészek a kávézók háttérzenéjétől a streaming szolgáltatókig jelentős bevételeket szerezhetnek. Ugyanakkor minél több a tényező, annál bonyolultabbá válnak ezek a rendszerek, manapság pedig az előadók egy része jóformán csak találgat arról, hogy pontosan miért annyit kapnak, amennyit. Ennek jártunk most utána. A cikk végén táblázatba is foglaltunk példákat.

Magyarországon a zenei szerzői jogdíjak beszedéséért és felosztásáért az Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület felel. Munkájukba beletartozik a televíziós, rádiós, internetes és élő megjelenések utáni jogdíjak kezelése is. Tóth Péter Benjamin, az Artisjus üzleti transzformációs igazgatója azt mondta, hogy egyfelől nehéz kérdés a pontos bevételek kiszámítása, hiszen számos különféle tényező befolyásolja a jogdíjak mértékét, ugyanakkor ezek számítására fix metódusok vannak, amiknek pontos menetéről az Artisjus weboldalán részletesen is lehet tájékozódni.

A szakember arról is szólt, hogy a bevételeket több szempontból kategorizálják.

Egyfelől lehet a felosztási rendszer alapján, ahol külön számítási metódusa van az értékesített kiadványoknak, az online elhangzásoknak, a rádiós és tévés lejátszásoknak, a gépzenének (üzletekben, kávézókban hallható háttérzenének),

illetve az élő fellépések után járó jogdíjaknak.

Ugyanakkor lehet vizsgálni a bevételeket a tényleges elhangzások és a ráosztási rendszer szempontjából is.

„Sokféle oka van, hogy miért bonyolult a díjak kiszámítása. Rengeteg típusú felhasználást kell összefésülni. Nem lehet ugyanúgy kezelni a lemezeladást, az online megjelenést és a rádiós lejátszást, továbbá nagyon bonyolult a daltulajdonosi rendszer is, hogy egy dalt egyes zeneműkiadók hány százalékban birtokolnak, hogyan adják-veszik ezt. Nehéz feladat, hogy miként lehet erről úgy kommunikálni, hogy ne azt érezzék a szerzők, hogy valami disznóság van a háttérben” – fogalmazott kérdésünkre Tóth Péter Benjamin.

Az átláthatóság kottája

A szakemberrel folytatott beszélgetésünket azzal kezdtük, hogy milyen publikusan elérhető adatok vannak, amik alapján a szerzők megbizonyosodhatnak arról, hogy a felosztási rendszerek valóban tisztán, átláthatóan működnek. Elmondása szerint évről évre közzé kell tenniük egy átláthatósági jelentést, amit szerzők, zeneműkiadók, jogi és pénzügyi szakemberek hagynak jóvá, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH).

Nekünk minden évben átláthatósági jelentést kell készítenünk a működésünkről. Emellett az Artisjusnak van egy szerzőkből és zeneműkiadókból, saját maguk által választott felügyelőbizottsága, ami szintén biztonságot jelent, mert minden ilyen jelentés elfogadása előtt azt ők is leellenőrzik. Az átláthatósági jelentést a szerzőkből álló küldöttgyűlés, a mi legfőbb szervünk fogadja el, miután egy könyvvizsgáló is leellenőrizte azt

– részletezte Tóth Péter Benjamin.

Ezek a jelentések online elérhetőek az Artisjus felületén, ha pedig bárkinek kérdése van, aggálya merül fel, akkor az Artisjus a rendelkezésére áll, és választ ad. Emellett a küldöttgyűlés és a felügyelőbizottság tagjainak névsora is elérhető az Artisjus oldalán. A jogkezelő döntéshozóit négyéves intervallumokra választják meg demokratikus úton.

Az elkészült jelentéseket a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) vizsgálja át utolsó körben, ami a közös jogkezelők munkáját felügyeli. Az éves vizsgálat során mindig van visszajelzés az éves jelentéssel kapcsolatban. Az átláthatósági jelentésen kívül publikusan elérhető a felosztási szabályzat is, amit gyakran módosít az Artisjus, amennyiben ennek szükségét látja.

Pénzügyi megközelítés

Tóth Péter Benjamin arról is beszélt, hogy a jogdíjakat alapvetően kétféle oldalról érdemes vizsgálni.

Egyik a felosztási,

a másik a pénzügyi oldal.

A szakember kiemeli, hogy az Artisjus mint nonprofit szervezet minden általa beszedett összeg, levont díj és kifizetés után részletes elszámolást ad. A jogkezelő köteles Áfát fizetni a beszedett pénzek és kifizetések után. Az Áfán kívül a jogdíjak pénzügyi kalkulációjába beleszámít néhány extra költség. Ilyen egyfelől a kezelési költség, amivel a jogkezelő saját működését biztosítja, illetve, mint közvetlen ellenőrző szervének, az SZTNH felé fizetendő felügyeleti díjat is levonja belőle.

Azonban nonporfit szervezetként ha a levonások után bármilyen többlet marad, azt kötelesek visszaforgatni a jogdíjalapokba.

Szintén a levont összegek közé tartozik egy úgynevezett szociális-kulturális célokra fordítható összeg, ami teljes jogdíjtömeg mintegy 6-7 százalékát jelenti. A szociális részt maga az Artisjus használja fel, ebből saját szociális támogatásait és programjait finanszírozza, míg a kulturális részt a Nemzeti Kulturális Alapnak (NKA) kell továbbutalni.

Tóth Péter Benjamin azt is kiemelte, hogy az NKA felé ezen kívül kettő másik, így összesen három jogcímen adnak át pénzt:

kulturális célokra levonható támogatás,

az üres hordozó díjaknak a 25 százaléka,

azonosítatlanul maradt jogdíjak 90 százaléka.

Elmondása szerint ezek az összegek az NKA egyik meghatározó forrását képviselik, a Nemzeti Kulturális Alap ebből írja ki pályázatait. A szakember hozzátette, hogy gyakran felmerül a vitás kérdés, miért is jó az, hogy elveszik a zenészek bevételeit, hogy aztán pályázati kereteken belül visszaadják azt nekik.

Véleménye szerint két fontos kérdés van ezzel kapcsolatban:

Az egyik, hogy az állam tesz-e nagyobb összegeket a beszedett díjak mellé, ezzel egy közös teherviselést kialakítva,

a másik pedig, hogy van-e az NKA kollégiumaiban olyan kompromisszumkészség, amivel a beszedett összegeket valóban jól tudják újrafelosztani, megfelelő pályázatokkal az alkotókat támogatni, amiben meglehetősen pozitív a tapasztalat.

Az NKA éppen most írt ki az Artisjus kezdeményezésére egy pályázatot aminek fókuszában a Magyar Dalszerzés Éve van.

De mi is az az üres hordozó?

„Az üres hordozó díj egy nagyon régi jogintézmény. Évtizedekig üres kazetta díjnak hívtuk, mert még abból az időből származik, amikor audio kazettákon zajlott az otthon zenemásolás. Ezt Magyarországon a nyolcvanas évek elején vezették be, európai szinten pedig Németországban volt erre először szabályozás, azóta pedig lényegében minden országban van ennek megfelelője. Arról szól, hogy az otthoni, zenékről, filmekről való másolatkészítést hagyományosan a szerzői jog egy szabad felhasználásnak tekintette. Ennek értelmében a magánmásolás nem tartozott abba a körbe, amire a szerzőknek, kiadóknak külön engedélyt kellene adniuk. Azonban a hetvenes években megjelentek azok a tömeges másolatkészítési eszközök, amik az otthoni másolás mértékét egy teljesen új szintre emelték. Ekkor született a megoldás, hogy mi lenne, ha nem tiltanák az otthoni másolást, ennek a szabadsága megmaradna, de egy kompenzációs díjat bevezetnének” – mondta Tóth Péter Benjamin.

Az Artisjus üzleti transzformációs igazgatója arról is beszélt, hogy az így megszületett üres hordozó díj (vagy magánmásolási-díj) különleges kivételt képez, mivel nem konkrét elhangzások után jár. Az otthoni másolás szabadságáért cserébe minden olyan adathordozó árába beleszámítják, ami lehetőséget biztosít bármilyen szerzői alkotás másolatának tárolására. Míg számos országban a másolatkészítő eszközök árába is beleszámítják ezt a díjat, addig hazánkban csupán az adathordozók árába építették bele.

Ennek értelmében a CD-k, DVD-k, pendrive-ok mind ide tartoznak, de a technológia változásához is igazodott a szabály, hiszen a mobiltelefonok és memóriakártyák árába is belekalkulálják a díjat

– voltképp minden olyan adathordozóba, amit a felmérési adatok alapján az emberek használnak alkotások másolatainak tárolására.

Ez egy kényes téma, amikor arról beszélünk, hogy »állítólag valakik másolnak«. Ez túl laza megfogalmazás, ezért a jogalkotó ezt a díjat régóta olyan felmérésekhez köti, hogy lakossági arányban adott eszközre milyen mértékben másolnak, ez mennyivel nő, vagy csökken. Ezt a felmérést nekünk évről évre el kell készíteni, és az aktuális változásokat figyelembe venni. Bár furcsának tűnhet ezt vizsgálni, de szépen kimutathatók az adatok. Senkiben sem merül fel, hogy az emberek egyáltalán ne másolnának

– fogalmazott a szakember, és hozzátette: „Sokszor kerül szóba, hogy ez a díj majd idővel meg fog szűnni, mivel nem lesz ilyen jellegű másolatkészítés. Én is azt hittem régebben, hogy mostanra ez bekövetkezik, de egyáltalán nem így lett.”

Hogy lehet egy dal azonosítatlan?

Az azonosítatlan jogdíjak azokra a bevételekre vonatkoznak, amik a beszedett jogdíjak felosztása után a rendszerben maradnak, mert olyan dal hangzik el, amit az alkotók nem jelentettek be az Artisjus rendszerébe, vagy esetleg az adatszolgáltató adott hibás, beazonosíthatatlan adatot, így nincs lehetőség a kifizetésére.

„Képzeljük el, hogy a rádióban folyamatosan mennek a dalok, de az egyik elhangzott számnak valamelyik szerzője nem jelenti be a dalt. Ezáltal nem tudjuk, hogy pontosan kik írták, milyen százalékban kéne azt felosztani. Ilyenkor nekünk az a feladatunk, hogy előírás szerint ez a pénz három évig rendelkezésre álljon. Vannak eszközeink arra, hogyan tudjuk megszólítani a szerzőket, hogy jöjjenek és jelentsék be a műveiket. Még olyan felület is van a SZIR-ben (Szerzői Információs Rendszer az Artisjus oldalán – a szerk.),

ahol minden szerző megnézheti, hogy vannak-e olyan művei, amik elakadtak a rendszerben hibás adatmegadás, vagy bármi más miatt.”

A szakember elmondása szerint ezeknek van egy kétrészes elévülési ideje, amíg az alkotók jelentkezhetnek értük, hogy szeretnék az utánuk való jogdíjat megkapni, ami alapvetően három év. Ennek ellenére is van, hogy három évnél tovább függő számlán marad ez a pénz, aminek a 90 százalékát ilyenkor át kell utalniuk az NKA részére. A tíz százalék azért marad meg, mert van további két évnyi elévülési idő, amíg még a szerzők jelentkezhetnek a pénzükért.

Felosztási megközelítés

Tóth Péter Benjamin elmondta, hogy pénzügyi oldalon túl felosztási oldalon is vizsgálhatóak a bevételek. A felosztási rendszereket tekintve vannak jogdíjnemek, amik nagyon egyszerűen kiszámíthatóak. Ilyen a hangfelvétel kiadás és az online lejátszás, amik egy az egyben kerülnek felosztásra, darabszám vagy másodperc alapon.

Szintén aránylag egyszerű a könnyűzenei koncertek kiszámítása, de itt már annyival bonyolultabb a rendszer, hogy valamilyen megoldással el kell különíteni az azonos rendezvényen fellépő több előadóra eső pénzt. A szerzők által kialakított felosztási szabály szerint

ilyenkor a fellépők között a fellépési időtartam arányában osztják meg a bevételeket.

De ezeket a szabályokat is időről időre frissítik, így például viszonylag új kitétel a nemzetközi gyakorlatot követve, hogy arénakoncerteknél a főfellépő a jogdíjak 80 százalékát kapja, míg az előzenekar a fennmaradó húszat. Ezzel arányosítják a közönség érdeklődése, tehát piaci érték szerint a jogdíjak felosztását is.

A tényleges elhangzások részében is van egy olyan típus, ami hasonlít az üres hordozók esetéhez, ahol nem lehet mérni a pontos elhangzási számot.

Ezeket gépzenei jogdíjnak nevezzük, ami a kávézókban, bárokban, boltokban játszott zenék után beszedett pénzeket jelenti. Mivel ebben, akár az üres hordozók esetében nem lehet pontosan meghatározni, hogy milyen dalokat milyen arányban hallgatnak adott helyeken, így ezeket más elhangzások adatai alapján – online adatok, rádiós lejátszások, tévés elhangzások, hangfelvétel kiadások és élő megjelenések – számítanak ki a szakemberek, amiket úgynevezett ráosztási rendszernek nevezünk. Kvázi egyfajta átlagot vonnak az összes mérhető megjelenésből, ennek alapján fizetik ki az alkotókat.

Rádiós és tévés szabályozás

A szakember külön kiemeli, hogy a tévében és rádióban már jóval sokszínűbb a zenefelhasználás, és ennek a jogdíjak felosztásában is meg kell jelennie. Külön érdemes megjegyezni, hogy a rádiós és televíziós elhangzásoknál a könnyűzene, a jazz és a komolyzene eltérő díjazásban részesül, ráadásul ezeken belül is különbséget tesznek kompozíciós szempontból – ez is egy nemzetközi gyakorlat, ami annak idején német mintára terjedt el.

Ezt úgy kell elképzelni, hogy az összes rádió- és tévécsatorna pénze egy nagy mederben van, amiből olyan szorzókkal jön ki a pénz, amik alapján a könnyűzene kevesebbet ér, mint a komolyzene. Ennek a sok évtizedes gyakorlatnak az az oka, hogy a komolyzenének más a piaca, mivel az egy másfajta alkotói folyamat. Ez a folyamat a maga lassúságával és komplexitásával alapvetően nincs összhangban a belőle nyert jogdíjjal, szemben a könnyűzenével, ami egy sokkal direktebb és dinamikusabb műfaj

– fogalmazott Tóth Péter Benjamin.

Külön kiemelte, hogy a komolyzenei világ jogdíjfelosztásainál a kortárs művek részesülnek előnyben, hiszen a közismert alkotások olyan régen születtek, hogy jelentős részük immáron szabad felhasználású mű. Bár ez a fajta felosztás elsőre úgy tűnik, hogy megborítja a jogdíj arányokat, a gyakorlatban egyáltalán nem jelent akkora előnyt. Elsődlegesen az a célja, hogy segítse a komolyzene értékének megóvását, ami művészileg jelentős, de piacilag nem hoz akkora bevételt, mint a könnyűzene. Azonban még így sem lépi túl a teljes jogdíjfelosztás tíz százalékát a klasszikus zenei művek után fizetett összeg.

Fontos különbség például, hogy a rádióban a könnyűzenei dalokat sokat ismétlik, „rotációban játsszák”, egy-egy komolyzenei darab viszont általában csak egy-egy elhangzással szerepel.

Tóth Péter Benjamin elmondta, hogy a rádiós és televíziós elhangzások esetében minden dal ugyanannyit ér, azaz népszerűség, ismertség alapján nem tesznek különbséget a jogdíjszámításkor, azonban más tényezők azért vannak. Eltérő a bevétel az elhangzás hossza alapján, az elhangzás helye alapján, az elhangzás módja alapján, illetve műfaji és azon belül zenei kompozíció alapján is.

A közös jogkezelők különbséget tesznek kilenc műfaji besorolás között, az alábbiak szerint:

K1: Komolyzenei mű, melyet a szerző legalább 9 szólamra (beleértve a hangszer- és énekszólamokat) írt. Pl. opera, oratórium, kantáta, zenekari dal, zenekarra írt darabok (fúvószenekar, vonószenekar, szimfonikus zenekar, versenymű), ensemble music. K2: Komolyzenei mű, melyet a szerző 8 vagy annál kevesebb szólamra (beleértve a hangszer- és énekszólamokat) írt. Pl. kamaraopera, kamarakantáta, kórus, kamarakórus, dal, ensemble music, kamarazenei mű, szólóhangszeres mű, elektroakusztikus komolyzenei mű. K3: Máshová nem sorolt komolyzenei mű, amely elsődlegesen nem hangverseny előadásra készült, rövid és egyszerű kidolgozottságú. J1: Jazz mű, melyet a szerző legalább 9 hangszerszólamra írt. Pl. big band. J2: Kreatív improvizációra épülő jazz mű. J3: Jazz elemeket tartalmazó könnyűzenei mű. SZ1: Könnyűzenei mű, amelyet a szerző szimfonikus nagyzenekarra és legalább 9 hangszerszólamra írt. SZ2: Operett, daljáték, musical, rock-opera és ezek betétdalai. SZ3: Máshová nem sorolt könnyűzenei mű (pl. a dal, sanzon, pop, rock, heavy metal, folk-song, world music, magyar nóta, rap, hiphop, hangszeres zene, könnyű fúvószene, induló, elektronikus zene, filmzene, színpadi kísérőzene, csak szoftveresen előállított zene, könnyűzenei feldolgozás, szignálzene, védett zenei effektusok).

Elhangzási differenciák

Ezek mind más értéket képviselnek kifizetéskor. Ehhez hozzájön, hogy melyik adott televíziós vagy rádiós csatornán szólalt meg a mű, amiknél szintél eltér a bevételi összeg, továbbá televíziónál különbséget tesznek aközött, hogy adott elhangzás konkrét klip, koncert vagy fellépés formájában történt, funkcionális módon szignál- vagy háttérzeneként, illetve szünetközi elhangzásról beszélünk-e, ami a műsoridőn kívüli háttérzenét jelenti.

Tóth Péter Benjamin külön kiemelte kérdésünkre, hogy az Artisjus rendszerén belül lehetőség van panasztételre is, amikor valaki úgy véli, hogy voltak olyan elhangzások, amiket nem fizettek ki a számára.

Ezt akár anonim módon is végezhetik az alkotók a SZIR rendszerén keresztül, aminek a jogkezelő köteles utánajárni.

Fontos kiemelni, hogy egy minimum ötezer forintos értéket el kell érnie adott jogdíjnak, hogy kifizetés történjen, ezalatt nem folyósít a jogkezelő, hanem gyűjti az adott szerzőre eső jogdíjakat, amíg azok együtt már el nem érik ezt az összeget. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet a szakember, hogy előbb érdemes lehet számítást végezni, hogy a feltételezett elhangzás pontosan mekkora bevételt jelent, amire az Artisjus oldalán található kalkulátorok pontos számokat tudnak mondani.

Az Artisjus felületén található televíziós jogdíjkalkulátorral egy teszt kedvéért az alábbi összehasonlítást végeztük, ahol egy teoretikus, három perc hosszú, SZ3 típusú könnyűzenei mű elhangzását vizsgáltuk különböző formákban és csatornákon a 2024-es adatok alapján.

Csatorna Konkrét elhangzás Funkcionális elhangzás Szünetközi elhangzás TV2 22 139 Ft 1 769 Ft 88 Ft RTL 27 756 Ft 1 230 Ft 62 Ft M5 2 696 Ft 361 Ft 18 Ft ATV 7 469 Ft 332 Ft 17 Ft Duna TV 12 706 Ft 846 Ft 42 Ft Muzsika TV 5 170 Ft 441 Ft 22 Ft

Készítettünk egy hasonló számítást a rádiós megjelenések kalkulátorával, ahol elsősorban műfaji vizsgálatot végeztünk. Mivel a rádióadók általában adott műfajokra specializálódnak, így a számítás mondhatni valótlan képet fest (alábbi táblázatban például a Kossuth Rádió elsődlegesen nem zenei műsorokra épít, a Petőfi Rádiónak nem a komolyzene a profilja, míg jazz improvizációt leginkább a Jazzyn hallhat a közönség). Egy teoretikus, három perc hosszú mű elhangzását mégis végigfuttattuk, ami adott műfajokban a következő bevételeket jelenti:

Rádióadó SZ3-as könnyzenei mű J2-es jazz mű K1-es komolyzenei mű Petőfi 2 324 Ft 3 138 Ft 40 789 Ft Bartók 371 Ft 501 Ft 6 518 Ft Jazzy 182 Ft 246 Ft 3 217 Ft Rádió 1 2 292 Ft 3 094 Ft 40 209 Ft Retro 3 896 Ft 5 260 Ft 68 355 Ft Kossuth 4 269 Ft 5 763 Ft 74 894 Ft

(Borítókép: Michael Kai / Getty Images)