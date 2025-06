Pózok és pörgések a Büszkeség menetén: mit kell tudni a drag queen táncról?

A drag queen tánc gyökerei a 16-17. századi színházi hagyományokig nyúlnak vissza, de modern formája a 20. századi LMBTQ közösségekben alakult ki. A szombati Budapest Büszkeség menetén is látható volt „egy kis polgárpukkasztás” keretében és most megpróbáljuk megvilágítani, mi is ez.

Mint arról tegnap beszámoltunk, a Pride helyettesítésére létrejött tegnapi Budapest Büszkeség menete sem telt el „egy kis polgárpukkasztás” nélkül. A rendezvény vége felé közeledve a színpadon Emma Rebel és a Mia Szösz művésznevű előadók drag queen táncát láthatták a résztvevők. De mégis mi az a drag queen tánc és honnan ered?

Maga a „drag” szó eredete a színházhoz kötődik. 16. század végén, 17. század elején még nem léphettek fel nők, így azokban az ő szerepeiket is férfi színészeknek kellett eljátszaniuk női ruhákba öltözve. Idővel a férfiak (gyakran meleg férfiak, bár sok heteroszexuális férfi is visel drag ruhát) számára a másik oldaluk kifejezésének módjává vált, eltúlozva a nőies megjelenést, stílust és testbeszédet. Az drag kultúra a 20. század elején kezdett önálló irányzattá fejlődni, előbb titkos bárokban és underground klubokban, majd később a meleg jogokért folytatott mozgalmak fontos részévé vált. Idővel a pozitív reprezentáció fokozatosan beszivárgott a mainstreambe, 2009-ben pedig még egy televíziós vetélkedő is indult „Drag Race” néven – írja a BBC.

Mi is az a drag qeen tánc?

Az Imperial Society of Teachers of Dance azt írja, a 19. század közepe óta tartanak „báloknak” (ball) nevezett táncversenyeket, amik az 1920-as évek óta váltak nyilvános eseménnyé, ezek pedig fontos szerepet játszottak az LMBTQ kultúra megteremtésében és fenntartásában. Az 1960-as és 1980-as évek között Harlemben a fekete és latin-amerikai New York-i LMBTQ közösségekben egy erősen stilizált táncforma alakult ki. A 80-as évek végén pedig megjelent queer kultúrában a vogue táncműfaj, ami egy „improvizatív táncstílus, amelyet a divatmagazinokban látható modellek pózai ihlettek”.

A szakportál szerint ennek mára három ága ismert:

Old way (régi út): Ez az eredeti formája, amit a szimmetria, és a precíz, folyékony mozgások jellemeznek. Az egyiptomi hieroglifák, harcművészetek, breaktánc, popping és férfi divatpózok szolgálnak inspirációiként.

New way (Új út): Ez a műfaj 1990 után jelent meg és a vogue rugalmasabb, gimnasztikusabb formája. Jellemzője, hogy bonyolultabb idomokat, vonalakat és trükkökkel operál a kézzel, és a karokkal. Olyan előadók ihlették, akik pózokat használnak, valamint a jóga és a gimnasztika.

Fem Vogue: Ennek megjelenését a portál nagyjából 1995-re datálja. Előadásmódja a régi iskolán alapul, de kifejezetten nőies megjelenést és mozgást testesíti meg. Jellegzetes eleme közé tartozik a kezek használata, catwalk, duckwalk, a pörgések és ugrások, de a táncműfajok széles skálájából merít ihletet, beleértve a modern táncot és a balettet is.

Versenyeket a mai napig tartanak, amik értékelése szigorú szabályrendszer alapján történik, és a résztvevők többféle kategóriában mérhetik össze tudásukat. Ezeken a bálokon a táncon túl a versenyzők ruházatát is külön értékeli a zsűri, akik főleg azt nézik, hogy egy darab minél feltűnőbb és „flancosabb” legyen – közölte a phenom.hu.

A dancemagazin.com szerint a tánc a drag szubkultúra fontos része, hogy a mozgáson keresztül megnyilvánuljanak és kifejezzék karakterüket. Voguing például egy különleges táncstílus, amely a divatfotózásból, modellpózokból származik, erős kapcsolatban áll a ballroom kultúrával, és a drag tánc alapvető eleme. Több drag előadó professzionális táncos, akik különböző stílusokat hoznak be (balett, jégtánc, versenytánc), így a drag qeen tánc sokféle technikát és művészi elemet integrál.

A drag queen tánc ma már messze túlmutat eredeti keretein. Amit egykor underground klubokban és titkos bárokban műveltek, mára a popkultúra mainstream részévé vált. A televizíós műsoroktól kezdve a közösségi médián át egészen a nyilvános rendezvényekig – mint a szombati budapesti esemény – mindenütt jelen van.