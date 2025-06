Izrael-ellenes és palesztinpárti rigmusokat skandált, és erre bátorította közönségét is a Bob Vylan nevű duó a Glastonbury zenei fesztiválon. A rendőrség jelenleg a felvételeket vizsgálja, hogy megállapíthassák a bűncselekményt, ami nem az első ilyen eset a szigetországban. Pár hónapja egy ír hiphopelőadó került bajba hasonló gyűlöletkeltés miatt.

Eljárás indult a Bob Vylan nevű punkduó ellen, amiért a Glastonbury zenei fesztiválon a gázai háborúval kapcsolatos fenyegető, Izrael-ellenes és palesztinpárti szövegeket skandáltak, és ebbe belehergelték közönségüket is – adta hírül a New York Post.

A lap szerint az eset nagy felháborodást keltett. Olyan rigmusok hangzottak el, mint: „Halál az izraeli hadseregre” és „szabad Palesztinát”.

A hatóságok most az esetet vizsgálva átnézi a koncertfelvételeket, hogy megállapítsák, történt-e bűncselekmény. Az Avon és Somerset megyei rendőrség egy közleményében ezt írta:

Tudomásunk van a Glastonbury fesztiválon, a West Holts Színpadon elhangzott kijelentésekről. A videófelvételeket megvizsgálják a nyomozók, hogy eldöntsék, szükséges-e bűnügyi vizsgálatot indítani.

A lap megjegyzi, hogy a Bob Vylan esete nem volt példa nélküli a szigetországban. Ahogy arról az Index is beszámolt, a Kneecap nevű ír hiphopbanda egyik tagját, Mo Charát terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmény miatt már vád alá is helyezte a brit ügyészség. Őt szintén videófelvételek buktatták le, amiken az előadó egy londoni koncerten a síita palesztin terrorszervezet, a Hezbollah zászlóját mutatta be, és a banda tagjai a brit parlamenti képviselők megölésére szólították fel a közönségüket, valamint azt kiabálták, hogy „éljen a Hamász, éljen a Hezbollah”.

A lap szerint Bob Vylan tagjai hasonlókat mondtak, és arra buzdították táborukat, hogy csatlakozzanak a politikai rigmusokhoz.

A BBC, amely élőben közvetítette a háromnapos fesztivált, bejelentette, hogy nem fogják újra lejátszani a zenekar koncertjét, mert az mélyen sértő.

Lisa Nandy, az Egyesült Királyság kulturális, médiáért és sportért felelős minisztere „határozottan elítélte” a Bob Vylan által elhangzott „fenyegető kijelentéseket”. Ezenfelül a tárca sürgősen magyarázatot vár a BBC-től, hogy milyen előzetes ellenőrzéseket végeztek el, mielőtt a koncertet sugározni kezdték.

A csatorna elismerte, hogy a koncert valóban „mélyen sértő volt”, de hozzátették, hogy az iPlayeren – amin közvetítették a fesztivált – megjelenítettek egy figyelmeztetést a képernyőn, ami felhívta a nézők figyelmét a produkció nagyon erőszakos és durva nyelvezetére.

(Borítókép: A Bob Vylan fellépése a West Holts színpadon a Glastonbury fesztiválon a somerseti Worthy Farmon 2025. június 28-án. Fotó: Yui Mok - PA Images / Getty Images)