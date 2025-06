Így néz ki, amikor négy fiatal nő nemcsak hallatja, de meg is mutatja magát

Az Operaház próbaterme nemrégiben fotóstúdióvá alakult át, hogy négy fiatal operaénekesnő a színpad mellett a kamerák előtt is megmutathassák magukat. Az Opera Magazin nyári fotózásán exkluzívan kísérték végig a készülődést, a stílusos ruháktól a karakteres beállításokig.

Kapi Zsuzsanna, Topolánszky Laura, Tuznik Natália és Megyimórecz Ildikó számára a színpad, a kamera és a reflektorfény világa nem idegen, így ezt a feladatot is játszi könnyedséggel oldották meg – sőt, úgy tűnt, még élvezték is.

Ott sírt először operán

Az éneklés és a zene állandó része az életüknek. Topolánszky Laura elmondta, hogy állandóan énekelt, de csak 20-21 éves korában találkozott a klasszikus világgal. Eljött egy operára, ami teljesen elvarázsolta.

Ott sírtam először operán. Annyira nehéz volt, hogy ennél nehezebbet az éneklésben elképzelni sem tudtam, és ezért eldöntöttem, hogy szeretném megtanulni

– fogalmazott Topolánszky Laura.

Kapi Zsuzsanna elmondta, hogy mindig egyre nehezebb feladatokat kap, de fokozatosan, apránként, a hangjához illő könnyebb szerepekkel kezdte. Ahogy telnek az évek, a hangja és a személyisége is érik. Egyelőre a naiv, viccesebb, komikusabb szerepkörben van, amit nagyon élvez – de gondolnak már arra is, hogy idővel a drámaibb szerepekre is megérik.

A lányok igyekeztek saját ötleteiket is belevinni a fotózásba. Az Opera számára ez valószínűleg egy eszköz, hogy reflektorfénybe állítsa a fiatalokat, és közelebb hozza őket a közönséghez – hogy teret adjon az új generációnak. A fotózás jó lehetőség arra, hogy az énekesek megmutassák szenvedélyüket és egyéniségüket a nagyközönségnek – még ha ez inkább a színpadon jön át igazán.