Sir Tom Jones megtáncoltatta a magyarokat, ujjongva ünnepelte a közönség

Ha valaha is leírtam bármelyik koncert- vagy lemezkritikámban egy előadóról, hogy nem az én korosztályom sztárja, akkor ez az állítás Tom Jonesra duplán igaz, hiszen még a szüleimhez mérten is egy korábbi generációt képvisel. Első slágere, ami nemzetközileg meghódította a toplistákat (It's Not Unusual), hamarabb szólt a rádiókban, mint ahogy megszülettek volna az édesanyámék – sőt, körbenézve az MVM Dome-ban, korábban született a dal, mint a közönség kétharmada.

No de nem politizálunk, hiszen Sir Tom Jones, ahogy ebből is látszik, összehozza az embereket, a generációkat. Időtlen slágerei, akár a Delilah vagy a Sex Bomb mai napig ott vannak tíz- és százmilliók fülében, karriere során pedig olyan elismeréseket zsebelt be, mint a Grammy-díj, egy Golden Globe-jelölés vagy a lovagi cím, amit a néhai II. Erzsébet királynő adományozott neki. Persze azt sem tagadhatjuk, hogy a köztudatban való szakadatlan fennmaradáshoz mentori szerepe is hozzájárul, hiszen az énekes egy évadot leszámítva, 2012 óta a brit The Voice zsűritagja.

Mesélő énekes

De elég a szócséplésből, hiszen az olvasók egy koncertkritika miatt vannak itt, ugye? Számszerűsítve nem mondhatjuk, hogy telt ház volt, hiszen a Dome felső karimáját alapból lezárták, de az alsóbb szektorokban is voltak üres foltok. Olyan nyolcvan százalék körülre saccolnám a telítettséget, de ez a belvárost zsúfolásig töltő felvonulás után annyira nem is volt zavaró.

Előzenekar nem volt, így sokan lazára vették az érkezést, többen késtek is, és eltelt vagy 3-4 dal, mire stabilizálódott a közönség – ha eltekintünk a sorozatos ki-be járkálásoktól. Ahogy fentebb említettem, elég kiegyensúlyozott volt a nézőtér mind nemek, mind korosztályok tekintetében (egyedül a húsz év alattiak hiányoztak).

Ez a kiegyensúlyozottság valamelyest a hangzásra is igaz, ugyanis a Dome adottságaihoz képest egészen jól szólt a zenekar (egyedül a dobnál a tamok, és egy-egy gitárszóló lett aránytalanul hangos minden máshoz képest).

A színpadkép minimalista volt, hisz egy Tom Jones koncertre nem pirotechnika vagy tűzijáték miatt jön az ember.

Négy nagyobb ledfal, néhány speciálisabb lámpa és egy puritán színpad, semmi több. Az énekest kísérő zenekar sem volt extravagáns, sem küllemben, sem számban. Tom Jonesszal együtt hatan voltak a színen: egy basszusgitáros, aki néha nagybőgőre váltott (hol ujjal pengetve, hol vonóval húzva), két gitáros szépen leosztott kísérő és szólista szerepben, egy billentyűs, aki alkalomadtán tangóharmonikát ragadt, illetve a dobos, aki néha perkázott, ha épp arra volt szükség.

A szett is úgy lett kialakítva, hogy amikor valakinek nem volt feladata, akkor szépen lesétált a színpadról, majd visszatért, amikor újra szükség volt rá. Egyedül a főhősünk maradt végig a közönséggel, de nem csak fizikálisan, hanem tényleges előadói jelenlétben is.

Tom Jones egy egyszerű ingben lépett a nézők elé. Bár mozgásán már meglátszik, hogy mégis csak júniusban töltötte a 85-öt, hangja továbbra is erőteljes és átütő. Jelenléte a klasszikus előadók mesélő éneklését idézi, amikor az énekes végig tudatában van, hogy mit is mond, minden sort átérez, átad, mintha csak egy történetet mesélne, persze dallamosan. Ennek a műfajnak nagy sztárjai voltak a klasszikus idők olyan nevei, mint Nat King Cole vagy Frank Sinatra, de Tom Jones, aki karrierét a hatvanas évek első felében kezdte, szinte ösztönösen hozza ezt a formát.

A rekorder

A koncert dallistája nem igen tartogatott meglepetést, hiszen a walesi énekes és zenekara Defy Explenation című, világ körüli turnéjukon ugyanazt a 21 dalt viszik mindenhova. Az énekes rögtön új lemezéről, a Surrounded by Time című albumról hozta az I'm Growing Old című dalt, majd 2012-es lemezéhez nyúlt vissza a Tower of Song alkotással.

A koncert egy pontján mókásan meg is jegyezte, hogy új lemezével hivatalosan is rekorder,

ugyanis 80 éves volt, amikor megjelent az album, ami eljutott a brit slágerlisták élére, ezzel hivatalosan ő a legidősebb személy az Egyesült Királyságban, akinek ez sikerült. Korábban Bob Dylan tartotta ezt a címet, aki egyébként Tom Jones új lemezére is írt dalt, a One More Cup of Coffee című számot (ami szintén elhangzott a koncerten).

Tematikailag egyébként érdekes kezdés volt, hiszen az első dalok mind valahol az öregedésről szóltak, ugyanakkor egy könnyed, nyugodt módon, hiszen az énekes nem rejtegeti korát, hanem elfogadja azt, megéli, örömmel, büszkén és méltósággal viseli. Az életkor több dalcsokorban is előkerült más-más megközelítésben. Akarva, vagy akaratlanul, de míg a koncert eleje a kor elfogadásáról szólt, a koncert közepe a fiatalkori nosztalgiáról, a vége pedig a jövőbetekintésről, arról, hogy Tom Jones nem tart a végtől, hiszen még érzi, sok koncert áll előtte – ez a lendület színpadi létében is tükröződött.

A mostani előadáson azonban nem csak az énekes legújabb dalai szólaltak meg, hanem a nagy slágerek is. Az It's Not Unusual lazán elkezdte megmozgatni a közönséget (többen fel is pattantak a helyükről, hogy táncoljanak), majd slágerek sora érkezett. Jött a What's New Pussycat, amit már a nézők is énekeltek, de az igaz robbanást a Sexbomb hozta, amit az alábbihoz hasonló változatban adott elő az énekes, persze nem duett formában.

Ez volt az a pont, ahol az ültetett koncert értelmét vesztette, mert több tucat ember felpattant, és a színpad elé sietett. Akik nem tudtak lejutni, azok a helyükön maradva táncoltak, és a Dome látványosan megmozdult. Ez a lendület kitartott a következő You Can Leave Your Hat On című számra is, majd a szintén újlemezes Pop Star közben kicsit megnyugodott a közönség.

„Én is szeretlek titeket”

Belefolytunk a gondolatébresztő, lamentáló, érzelmes dalok világából, amiből öt számmal később a Delilah mozgatta ki kicsit a közönséget, majd az If I Only Knew és a Prince átdolgozás, a Kiss már újra táncba repítette a nézőket. A zenekar gyakorlatilag alig mehetett le a színpadról, visszataps helyett szinte visszadobogás hallatszott, ahogy

majd ugrálva hívta vissza a közönség egy része Tom Jonest és zenekarát.

Az előadó a Green, Green Grass of Home-al jött vissza, amire előkerültek a telefonok, és felvillantak a lámpafények a klasszikus öngyújtós helyzetet imitálva. Ezután a One Hell of a Life szépen vitte tovább ezt az érzést. Lezárásnak a Strange Things Happening Every Day tökéletes volt a maga boogie hangulatával, így látszólag a nézők mindent megkaptak, amire vágytak.

Ebben pedig hatalmas szerepe volt nem csupán Tom Jones hangjának – hiszen szerencsére még mindig remekül szól erőteljes baritonja –, hanem a karakterének is, mivel folyamatosan kommunikált a közönséggel. Mintegy 50-100 méterre voltam a színpadtól, és van az a koncert, ahol ez tényleg ennyinek érződik. Van, amikor a fellépő annyira távolinak hat, mintha kilométerekre lenne, vagy akár másik városban, és van az, amikor olyan, mintha csak egy szobában ülnénk, és bensőséges hangulatban buliznánk.

Tom Jones az utóbbit teremtette meg.

Minden dalról volt valami sztorija. Mivel ő elsősorban színpadi énekes, a dalokat mások szerzik neki, így szinte mindenhol elmondta, hogy ki írta az adott alkotást. Volt külön sztorija Bob Dylanről, Willie Nelsonról, de néha csak véletlenszerű poénokat hozott, mint amikor azt ecsetelte, hogy júniusban lett 85 éves, az ikrek jegyében van a születésnapja, de a neve is ikert jelent, így ő duplán iker, szóval négyen vannak. Hogy a maradék három mit csinál, és miért nem segít neki, arról fogalma sincs.

Bár voltak pillanatok, amikor látszott rajta, hogy koncentrál a hangokra, plusz volt egy széke is, amin meg tudott pihenni, a kontakt sosem szűnt meg a közönséggel. Az egyik pillanatban néhány lány az előttünk lévő sorokból odakiáltotta az énekesnek, hogy „we love you”, amire azonnal válaszolt Tom Jones:

I love you too.

Az sem esett nehezére, hogy Budapestet s-el és ne sz-el mondja, szinte minden bekiabálásra reagált valamit, énekeltette, tapsoltatta az embereket, a végén pedig elmondta, hogy minden túlzás nélkül remekül érezték magukat, ez egy kiváló koncert volt és reméli, hogy mi is élveztük.

És valóban, élveztük. Tom Jones budapesti fellépése felülmúlta a várakozásainkat. Korát meghazudtoló előadást nyújtott, és hiába ugyanazt a szettet adják elő, mint a turné többi állomásán, alkalmazkodnak a közönséghez. A színpadon azt mondta az énekes, hogy még sokszor körbe akarja utazni a világot zenekarával, és a mai tapasztalat után azt mondhatjuk, sok sikert kívánunk neki, mert láthatóan még van benne olyan, amit át akar és át is tud adni a nézőknek.

