Az Egyesült Királyság Hírközlési Hatóság vizsgálatot indított a BBC ellen a Glastonbury zenei fesztiválon történt gyűlöletkeltés élő közvetítése miatt. A háromnapos rendezvény egyik fellépője, a Bob Vylan punkduó koncertje közben „halál az izraeli hadseregre” és „szabad Palesztinát” rigmusokat skandált, és erre hergelte közönségét is. A csatorna elismerte, hogy hibáztak, amikor nem szakították meg a felvételt.

Vizsgálatot indított a brit Hírközlési Hatóság (Ofcom) a BBC ellen, amiért a csatorna megszakítás nélkül, élőben közvetítette a Glastonbury zenei fesztiválon elhangzó Izrael-ellenes gyűlöletkeltést, amelyet a Bob Vylan csapat adott elő és szított fel – adta hírül a The Telegraph.

Mint megírtuk, a punkduó a gázai háborúval kapcsolatos fenyegető, Izrael-ellenes és palesztinpárti szövegeket skandált, és ebbe belehergelték közönségüket is. Olyan rigmusok hangzottak el, mint „halál az izraeli hadseregre” és „szabad Palesztinát”.

Az Ofcom szóvivője elmondta, jelentős aggodalmaik vannak az élő közvetítéssel kapcsolatban, és nyilvánvalóan vannak olyan kérdéseik, amelyekre a BBC-nek választ kell adnia.

A hétvégén beszéltünk a BBC-vel, és sürgősen további információkat szerzünk be, beleértve azt is, hogy milyen eljárásokat alkalmaztak a saját szerkesztői irányelveik betartásának biztosítása érdekében

– közölte a szóvivő.

A The Telegraph megjegyzi, hogy a csatorna közvetítésében sem vágás, sem kisípolás nem volt. Felhívták a figyelmet, hogy korábban egy hasonló esetnél, amikor a Kneecap nevű rapbanda koncertjén éltették a Hezbollah palesztin, síita terrorszervezetet, és hangoztak el antiszemita rigmusok – ami miatt a frontembert terrorcselekménnyel kapcsolatos bűncselekmény miatt őrizetbe is vették –, azt megtették.

A BBC megbánta

A csatorna bocsánatot kért a gyűlöletbeszéd bemutatásáért, és elismerte, hogy le kellett volna venniük a közvetítést az előadás alatt.

Emberek milliói kapcsolták be a tévét, hogy élvezhessék a Glastonburyt ezen a hétvégén a BBC élő közvetítésein keresztül, de az egyik előadáson mélyen sértő megjegyzések hangzottak el. A BBC tiszteletben tartja a szólásszabadságot, de határozottan ellenzi az erőszakra való felbujtást

– írták közleményükben.

A Bob Vylan által kifejezett antiszemita érzelmeket teljesen elfogadhatatlannak nevezték, amelyeknek nincs helyük a csatorna adásában, egyúttal üdvözölték a „Glastonbury-koncert elítélését”. Hozzátették, a koncert sugárzása része volt a West Holts színpad élő közvetítésének. Megjegyezték azt is, hogy a szerkesztői irányelveikkel összhangban egy figyelmeztetést is megjelenítettek a képernyőn – ami viszont csak a nagyon durva és sértő nyelvezetre hívta fel a figyelmet –, és később úgy döntöttek, hogy az előadás visszanézését nem teszik elérhetővé platformjaikon.

A csapat egy élő helyzettel foglalkozott, de utólag bölcsen vissza kellett volna tartanunk a közvetítést az előadás alatt. Sajnáljuk, hogy ez nem történt meg. […] A hétvége fényében áttekintjük az élő eseményekkel kapcsolatos irányelveinket, hogy a csapatok tisztában legyenek azzal, mikor elfogadható a közvetítés adásban tartása

– közölték azután, hogy az Ofcom bejelentette a vizsgálat megindítását.

Politikusok is reagáltak

Keir Starmer brit miniszterelnök is megszólalt a történtek után, és „megdöbbentő gyűlöletbeszédnek” minősítette az esetet. A szigetország kulturális minisztere, Lisa Nandy pedig már június 28-án, szombat este beszélt a BBC vezérigazgatójával, Tim Dave-vel, és követelte, hogy adjon magyarázatot a történtekre. A tárcavezető szintén határozottan elítélte a Bob Vylan által elhangzott fenyegető kijelentéseket.

A The Telegraph megjegyzi, hogy hétfőn az is kiderült, hogy az előadókat kitilthatják az Egyesült Államokból. Közölték, hogy a Daily Wire-nek egyik magas pozícióban lévő forrása elárulta, hogy az amerikai külügyminisztérium „már fontolgatja” a banda vízumának visszavonását, akik egy 20 városból álló turnét terveztek az országban. A forrás arra is felhívta a figyelmet, hogy a Trump-adminisztráció nem ad ki vízumot olyan külföldieknek, akik terroristákat támogatnak.

A Glastonbury zenei fesztivál szervezői az eset után egy közleményt adtak ki, amelyben azt mondták, hogy „átlépett egy határt”.

(Borítókép: A Bob Vylan 2025. június 28-án. Fotó: Ben Birchall / PA Images / Getty Images)