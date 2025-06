Kormos Anett: Nem tesz jót a cigányoknak, ha megsértődnek

Aranyosi Péter húsz évig oldotta a feszültséget azzal, ami miatt most meghurcolják, mert valaki kitalálta, hogy most kurvára meg kell sértődni. De nincs miért – mondta Kormos Anett előadóművész és forgatókönyvíró az Alvarez asztala című, művészeket vacsoraasztalhoz ültető sorozatunk hetedik, az első évadot lezáró részében. Szerinte a humoristák dolga, hogy feszegessék a határokat és oldják a feszültséget.

„Mindig színt vallottam, elmondtam a véleményem a magyar közéletről. Például most is, amikor állást foglaltam Aranyosi Péter ügyében, de így volt az oktatás kérdésével, vagy bizonyos kulturális ügyek kapcsán is. Hogy nem pártpolitizálok? Nem, nem is fogok, mert undorítónak találom az egészet, és távol tartom magam minden szélsőségtől, a középutat meg valahogy nem látom. Bevallom, nem is értek hozzá, elég tájékozatlan vagyok, de általában az emberek is, csak őket ez kevésbé zavarja. Úgy érzem, a közérdekű kérdésekben mindig megnyilvánulok” – mondja Kormos Anett az év eddigi legmelegebb napján, miközben egy zuglói kerthelységben aszalódunk.

Beléjük rúgni igen, élcelődni nem

Ő limonádét kér, én egy korsó lágert rendelek „a három liter sör, tüskével” szellemében – a liter sörig sem jutok el, nemhogy a tüskékig. A brutális hőség ellenére nehéz, húsos vacsorára készülünk. Grillek, steakek, miegymás. Még el sem mélyedünk igazán a beszélgetésben, máris forró témákat kerülgetünk, csak a lassan forgó ventilátorok nyújtanak némi enyhülést.

– Aranyosi Péter esetében miért érezte úgy, hogy állást kell foglalnia? – Tudom, hogy amivel vádolják, az nem igaz. Személyes vonatkozása is van: nagyon régóta ismerem. De ha nem ismerném, akkor is kiálltam volna mellette, mert ez az ügy a humor védelméről is szól. Szimbolikus, ahogyan a társulat (Dumaszínház - a szerk.) viszonyult az ügyhöz, összefügg azzal, miért nem vagyok már tag. Amikor nem reagálnak, akkor az én megélhetésemmel is sáfárkodnak, nem csak Aranyosi Petiével. – A humoristáknak nem kell figyelniük arra, hogy mi elfogadott, mi nem? Arra, ahogyan a közgondolkodás változik? Mennyire kell lekövetniük mindazt, amivel talán ma már nem ildomos viccelni? Ha az előbb említetteteket megteszik, akkor talán nem kerülnek olyan helyzetbe, mint most Aranyosi Péter. – Akkor másik szakmát kell választani. Nekünk az a dolgunk, hogy feszegessük a határokat, oldjuk a feszültséget. Aranyosi Péter húsz évig oldotta a feszültséget azzal, ami miatt most meghurcolják, mert valaki kitalálta, hogy most kurvára meg kell sértődni. De nincs miért. – A cigányoknak nem kellett volna megsértődniük? – Nem. Ha cigány lennék, nem sértődnék meg, Nem tesz jót a cigányoknak, ha megsértődnek. – A legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő csoportokon a legkönnyebb élcelődni, beléjük rúgni. – Beléjük rúgni igen, élcelődni nem. Aranyosi együtt nőtt fel velük, számtalanszor fellépett előttük, sosem bántották, nevettek a viccein.

Miközben az étlapot böngésszük, sikerül egy értelmetlen, de Kormos Anettnek hála végül mégis értelmessé váló kérdést feltennem. Kétségtelen, megsütött a nap. „Van valami, amivel sohasem viccelődne? Például a gyermekei halálával?” – kérdezem, majd rögtön eszembe jut, hát persze, számtalanszor viccelt ezzel. Elismeri, nincs olyan téma, amiből ne kreálna poént.

„Mégsem merül fel senkiben, hogy kinyírnám a gyermekeimet. Ezért megengedhetem magamnak, hogy ezzel viccelődjek. Aranyosi Péter pedig azért cigányozhat, mert abban nincs semmi uszító, gyűlöletkeltő” – mondja a rendszerváltás óta eltelt idő legsikeresebb magyar filmjének, a Hogyan tudnék élni nélküled? forgatókönyvírója, aki szerint hasznos volna, épp ideje lenne megtanulnunk magunkon nevetni.

Felrángatnám, de nem bántanám

Úgy véli, senki sem tökéletes. És két lehetőség áll előtte, amikor például felhív valakit a színpadra és kiderül, hogy az illető testi fogyatékossággal él. Elhallgatja, tudomást sem vesz róla, vagy az érzelmi intelligenciáját felhasználva kitapogatja, mennyire rugalmas a másik, meddig mehet el úgy, hogy senki se sérüljön, miközben mindenki jól érzi magát. Szerinte tiszteletlenség lenne elhallgatni a szemmel látható tényt, de gúny tárgyává nem tenné azt, aki ki van szolgáltatva neki.

– Ennek ellenére most egy pillanatra elgondolkodtam azon, hogy felmennék-e a színpadra, ha felhívna. – Biztos, hogy feljönne. Felrángatnám, nem bántanám, jó lenne. – Nem, nagyon lámpalázas lennék. Iszonyatosan szoronganék. – Nem baj, nem a lámpalázáról lenne szó. Nem aláznám meg.

„Hagyjuk a zöldségeket!” Kormos Anett nem hazudtolja meg magát, Omaha steaket rendel, „valami véres állatot”, konyakos zöldborsmártással. Nem kér a mellé kínált, feltűnően egészséges brokkoliból (azt majd inkább én), köretként megteszi neki a „sültburgonya tallér”. A lassan enyhülő kánikulában is decens étvágya inspiráló, a wagyu steak mellett döntök, párolt brokkolit és syrah szószt választok mellé.

A női szerző

Dohányozni káros, de szinte megállás nélkül cigarettázunk, miközben a fogásokra várunk. A filmezés világáról, sikereiről kérdezem. Kiderül, hiába áll sokszor színpadon, nem lenne színész, úgy látja, sokszor eszközként használják őket.

– Egy vidéki kisvárosból indult, ért el jelentős sikereket. – Egy suttyó parasztból lettem suttyó paraszt.

Az egész étterem a nevetésünktől hangos, s miután elül, pontosítja meglehetősen őszinte válaszát. Ő csak dolgozik, mint mások. Egyszer nyer, máskor veszít. Számos forgatókönyvet élt meg bukásként.

– Amikor árnyékíróként tevékenykedett, akkor nem akarta vállalni az írásait? – Előfordul, hogy nem akarnak női írót, nem feltétlenül téged akarnak, csak a női nézőpontot. – Ez rendkívül megalázó helyzet. Nem? – Le se szarom, mert nem érdekel a dicsőség. Nyugodtan ékeskedjenek az én tollaimmal, engem a munka érdekel. Megőrülnék, ha valami díjat kéne átvennem. – Nem írta meg a köszönőbeszédét? – Nem a díjkiosztó bizottságnak alkotok, hanem azoknak, akik beülnek a moziba, elolvassák a cikkeimet, vagy eljönnek egy előadásomra.

Megérkeznek a döglött, véres állatok, és erről eszembe jut, hogy Kormos Anett gyakran úgy jelenik meg interjúkon, társasági eseményeken, de talán előadásokon is, hogy látszik, nem érzi magát komfortosan. Már számtalanszor elmondta, hogy előadásai előtt mindig ramaty állapotban van, de a színpadon formába jön, elmúlnak szorongásai. Vajon mi történik az előadás kezdetét megelőző 24 órában?

A buszmegállóig

Zárkózott embernek tartja magát, aki csöndesen, magányosan dolgozik. Szerinte az előadásra való magányos készülődés a folyamat legrosszabb része. Nem hiszi, hogy normális állapot a színpadon állni, még az exhibicionistáknak sem. A televízióban és a színpadon sem tud próbálni közönség nélkül, miközben kollégáinak csupán az üres nézőtér, a színpad és egy mikrofon is elég ahhoz, hogy lázba jöjjenek egy-egy előadás előtt.

– Az előadás a közönségtől kel életre. Nélkülük olyan, mintha guminővel kúrnál otthon a konyhában, amikor pedig fellépsz a színpadra, akkor ott vannak az igazi nők. – Rendre megkérdezi a színpadon a közönségtől, hogy ki dugná meg. Nekem ez nagyon furcsa, mi ennek a valós értelme? – Mert a férfiak úton-útfélen elmondják nekem, anélkül, hogy megkérdezném. Elmondják az utcán, vagy megírják. De nemcsak nekem, más nőknek is. Azt gondoltam, hogy ha nekik van joguk bármikor megmondani, hogy engem mikor basznának meg, akkor én is megkérdezhetem tőlük. – Az előadásokon viszont senki sem meri vállalni. – Pont ez a lényeg. De sokan megírják utána, eszközeikben szerényen felszerelt férfiak.

Este van, a hőmérő higanyszála még mindig harminc fok feletti hőmérsékletet mutat. Elfogytak a döglött, véres állatok. Csak a kis mennyiségben tálalt brokkoliból maradt egy jókora adag. Azon csodálkozom, hogy nem gyújtottunk rá étkezés közben is, amikor Kormos Anett azt mondja, hogy „van olyan ember, akit nagyon szeretek, de semmilyen módon sem tudja kifejezni a szeretetét, mert nem tanulta meg, hogy miként kell. Ennek ellenére tudom, hogy szeret, de nincs meg hozzá az eszköztára.”

– Egy ilyen emberhez hogyan tud kapcsolódni? – Csak úgy, hogy tudom és figyelembe veszem ezt a hiányosságát. De nem veszem figyelembe, hogy tahó, faragatlan, mert tudom, hogy egy meleg szív dobog legbelül. Szemet hunyok a nem éppen bensőséges megnyilvánulások felett.

Kormos Anett az üres asztal felett azon lamentál, hogy jobban bízik az ilyen „egyszerű” emberekben, mint azokban, akik már első találkozásra a legjobb barátjának tartják. Arról beszél, hogy nem lehet valakit rögtön baráttá fogadni. „Nincs barátság első látásra, csak szimpátia” – mondja és elkísér az étteremhez közeli buszmegállóig, hogy aztán az autóját keresve eltűnjön a következő utcasarkon.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)