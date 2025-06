Az olasz kormány a műtárgyeladások áfáját 22 százalékról 5 százalékra csökkenti, ezzel az Európai Unió legalacsonyabb kulcsát vezeti be. A lépés a művészeti piac élénkítését célozza, miközben a módosítás még a parlament végleges jóváhagyására vár.

Nehéz szexivé tenni az adózást, de Olaszország mindent megtesz érte. Az olasz kormány nemrég bejelentette, hogy a műtárgyeladások áfakulcsát az eddigi 22 százalékról – amely az Európai Unióban a legmagasabb – mindössze 5 százalékra csökkenti. A héten életbe lépő intézkedés eredményeként ezen a területen Olaszországban lesz a legalacsonyabb az áfa az uniós tagállamok közül. A legközelebbi versenytársak: Németország 7, illetve Franciaország 5,5 százalékos kulccsal adóztatja a műtárgykereskedelmet – írja az ART News.

Új szabályozás

A döntést egy kabinetülésen hagyták jóvá, miután galériák, művészek, aukciósházak és a művészeti piac más szereplői hosszú kampányt folytattak a változtatásért, áll a Financial Times cikkében, amelyben idézik Alessandro Giuli kulturális miniszter közleményét:

Az adócsökkentésnek enyhítenie kell a teljes művészeti ökoszisztémát, kulturális identitásunk egyik legfontosabb bástyáját. Ismét egyenlő feltételek mellett versenyezhetünk, ami új lehetőségeket teremt a galériatulajdonosok, régiségkereskedők, művészek, restaurátorok, szállítmányozók és tudományos szakemberek számára.

Bár a szabályozás napokon belül hatályba lép, a parlamentnek 60 napon belül ratifikálnia kell ahhoz, hogy véglegesen érvényben maradjon. A Nomisma tanácsadó és piackutató cég becslése szerint

az áfacsökkentés három év alatt akár 1,5 milliárd eurós többletbevételt is hozhat az olasz galériáknak, régiségkereskedőknek és aukciósházaknak.

Emellett az olasz gazdaság összességében akár 4,2 milliárd euróval is bővülhet. A Nomisma ugyanakkor arra is figyelmeztetett: ha a magas, 22 százalékos kulcs maradt volna érvényben, az olasz műkereskedelmi piac akár 30 százalékkal is zsugorodhatott volna.

A kedvezményes kulcsot az Európai Unió 2022/542-es irányelve tette lehetővé, amelynek célja a tagállami áfarendszerek egységesítése és egyszerűsítése. Az új szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok csökkentsék a műtárgyeladásokra kivetett áfát, feltéve, hogy az nem csökken 5 százalék alá. Cserébe viszont fel kell számolniuk a korábbi, gyakran bonyolultabb adózási rendszereiket.

Ha nem csökkentik

Érdekesség, hogy az olasz kormány még februárban – Giorgia Meloni jobboldali miniszterelnök vezetésével – azt közölte: nem tervezi az áfa mérséklését, mert attól tart, hogy a lépés a tehetős gyűjtők érdekét szolgálná, nem pedig az iparág egészét, írta meg az Il Giornale dell’Arte. A fordulatot végül a kulturális szektor egyre erőteljesebb nyomása hozta meg. Az áprilisi milánói Miart vásáron számos kereskedő nyílt levelet intézett Melonihoz; a dokumentumot mintegy 600 művész írta alá, és abban arra figyelmeztettek, hogy a túl magas áfa „kulturális sivataggá” teheti Olaszországot.

Már tavaly is jelezte aggodalmát az Apollo Group – az olasz műkereskedelmi szövetség, amely galériákat, régiségkereskedőket, aukciósházakat, gyűjtőket és logisztikai cégeket tömörít. Állásfoglalásukban felszólították a kormányt az adócsökkentésre.

Ha nem csökkentik az adót, akkor bármely gyűjtő, aki az EU-ból szeretne műtárgyat importálni vagy vásárolni, biztosan nem Olaszországot választja majd

– olvasható az Apollo által készített tanulmányban.

A műkereskedelmi áfa radikális csökkentése most fontos fordulatot jelent az olasz kultúrpolitika és gazdaság szempontjából. Miközben a döntés elsősorban az olasz művészeti piac élénkítését célozza, hatása túlmutathat a nemzeti kereteken. Úgy tűnik, hogy Olaszország pozíciója megerősödhet az európai és nemzetközi műtárgypiacon is. A következő hónapokban kiderül, hogy a parlamenti jóváhagyás megszületik-e, és a kedvezményes kulcs valóban képes-e teljesíteni a hozzá fűzött gazdasági és kulturális elvárásokat.

(Borítókép: Alessandro Giuli kulturális miniszter a szenátusi ülésteremben 2025. június 26-án. Fotó: Massimo Di Vita / Archivio Massimo Di Vita / Mondadori Portfolio / Getty Images)