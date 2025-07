Fura japán múzeum, ahol a tigrisfenék illatától hanyatt esnek a látogatók

Japánban a számunkra furcsa, szokatlan dolgok is normálisnak számítanak. Sokak szerint ez a kijelentés túlzás, azonban ők, lehet, még nem hallottak az Atoa Akvárium művészeti installációjáról. A Kobéban található létesítményben ugyanis bárki megszagolhatja

kedvenc állata fenekét.

Igen, Japánban ezt teljesen komolyan gondolják.

Mint egy sci-fi

De ennyire ne szaladjunk előre, vizsgáljuk meg a teljes képet. A 2021-ben nyílt helynek négy fő része van:

Aqua Terra (édesvízi élőhelyek),

Aqua Blue (tengeri környezet),

Art Aquarium (művészeti installáció akváriumokkal),

Life Aquarium (interaktív kiállítás).

Projektorok, speciális világítás, hangeffektek, szagok és különleges vízi élőlények – az egész olyan, mintha egy sci-fi filmbe csöppennénk, az épület tetején pedig panorámás kilátóból nézhetjük a várost és a tengert.

Édeskésen illatozó pingvinpopsi

Kanyarodjunk is vissza a szagokhoz. Az egész úgy kezdődött, hogy egy Gabriella Bernard nevű modell posztolt egy videót TikTokra, még 2023 nyarán. Abban – a már említett létesítményben – lelkesen szaglászta az egyébként stílusosan üvegkeretbe helyezett állatpopó-képeket. Kapott érte hideget, meleget. Mert vannak, akik szerint ez igazi művészet, ám akadnak olyanok is, akik csak annyit kérdeznek:

„de miért?”.

Egy biztos: az egyik közösségi oldalon megosztott felvétel szerint a tigris „illata” annyira intenzív, hogy a látogatók szó szerint hanyatt esnek.

A kommentszekció természetesen „felrobbant”. Az egyik felhasználó szerint „csak azért, mert lehet, még nem kell megcsinálni” – ez körülbelül annyit tesz: srácok, ez már sok. Persze vannak pozitív (vagy annak értelmezhető) reakciók is; akadnak ugyanis olyan felhasználók, akik szerint

semmilyen kaland, amit valaha elképzeltél vagy megtapasztaltál – hegymászás, túrázás, sziklákról való ugrás – nem veheti fel a versenyt ezzel a furcsa japán múzeummal.

S hogy mit éreznek a szagolgató látogatók? A legkellemetlenebb szagot a tigris fenekének tulajdonítják, és talán meghökkentő, de a pingvin feneke „nem olyan rossz”, hiszen „édeskésen illatozik” – jelentsen ez bármit.

Üvegkeretbe zárt szagok

De hogyan is működik ez az egész? Üvegkeretekben elhelyezett állatportrék sorakoznak a falon, melyeken egy kis nyílás található, ahová bedughatjuk az orrunkat. A képeket mesterséges illatanyagokkal itatták át, és az így kapott szagok – állítólag – egy az egyben olyanok, mint a képen látható állatok fenekéé.

Ha ezek után valaki már tervezné is a japán utat, vázoljuk a pofonegyszerű folyamatot: megközelítjük a keretet, ujjunkkal megdörzsöljük a képet, majd szagolunk. És nem is akármilyen kínálat vár ránk: vannak pingvinek, nyulak, macskák és tigrisek is. Igazi aromabomba.

Nem egy random őrültség

Mielőtt azonban megvennék a repjegyeket egy trash-túrára, fontos tudni, hogy ez nem egy random őrültség. Az állatok a szagláson keresztül is kommunikálnak egymással. Így derítik ki, milyen a másik egészségi állapota vagy szaporodási ciklusa. Az is kideríthető, hogy a kiszemelt egyed mit evett reggelire, így kijelenthető: az állatok feneke tömérdek információt hordoz, amit mi, emberek, nem igazán tudunk feldolgozni.

Technikailag kijelenthetjük, hogy ez egy oktató jellegű kiállítás? Talán. Mindenesetre az Atoa Aquarium komolyan veszi az „érzékekkel tapasztalható művészetet”. Ez újabb bizonyíték lehet arra, hogy a japánok még a legabszurdabb dolgokat is művészeti élménnyé tudják változtatni. A mindennapi rohanás mellett pedig néha szükségünk lehet – vagy nem – egy ilyen emlékezetes, mégis bizarr élményre. Még akkor is – és főleg –, ha ez állatfenekek formájában érkezik.