Kétségbeesett lépést tesz az anya, miután a lánya közli, hogy végez magával

Megrázó anya-lánya történetet mutatott be a nemrégiben alakult Bástya Színház: Marsha Norman Jóccakát, anya című drámáját valódi anya-lánya páros, Györgyi Anna és Kiss Anna Gizella kelti életre, de olyan gyönyörűségesen, hogy játékuk a néző szívét napokkal később sem ereszti. A produkció rendezője a negyedik nő: Blaskó Borbála. A premieren jártunk.

Mit tehet egy anya, ha a lánya öngyilkos akar lenni? Ha nem halálos beteg, nem szenved autóbalesetet, hanem önkezével akar véget vetni az életének, nagyjából két óra múlva, és ezt még be is jelenti? Az anyában a zsigeri rémület után az első reakció az önvád, a második az önvád és még a harmadik is az önvád. Szorosan utána jön a bűntudat, a kétségbeesés, a tehetetlenség, a hárítás és a szégyen, ha nem fogja tudni megakadályozni.

Márpedig az azonnal riadókészültségbe kapcsoló anyai ösztönnek nem lehet más célja, mint hogy mindig, minden körülmények között megvédje a gyermekét, még saját magától is. Bármi áron. Ha kell fenyegetőzik, kiabál, vádaskodik, ha kell könyörög vagy hazudik: elhazudja a múltat, a jelent, a jövőt, nem érdekli az sem, ha lebukik, szebb képet fest, mint a valóság, de ha minden eszköze elfogy, akkor működésbe léphet az áldozati szerep is.

Mire elég két óra?

A Jóccakát, anya című előadásban minderre Thelmának (Györgyi Anna) ráadásul két órája van, mert a válása után hozzáköltöző lánya, Jessie (Kiss Anna Gizella) ennyi időt szánt arra, hogy lekerekítsék a közös életüket. De mire elég két óra? Jessi szemmel láthatóan a praktikus teendőkre koncentrál: melyik napokon szállít a bolt, hogyan kell megrendelni édességfüggő anyjának a kókuszos meg az édes fügés bonbont, milyen méretű szemeteszsákot kell beszerezni, hogyan kell bekapcsolni a mosógépet, mi hol található a konyhában.

Mindeközben persze azt is reméli, hogy fény derül elhallgatásokkal is féligazságokkal teli életük egy-egy olyan momentumára, ami számára is fontos (lett volna).

Azt próbálja megtudni a nemcsak a rémülettől, hanem egész addigi életstratégiájából következően „beszámíthatatlan” anyjától – akinek legalábbis a fenntartásokkal kell kezelni a szavait –, hogy mi történt a gyerekkorában, mit kell tudni a betegségéről, amiről soha nem beszéltek, mi hogyan volt az apjával, a testvérével.

Az anya pedig, akit láthatóan egész addig kiszolgált a vele élő lánya, kétségbeesetten vergődik: nem érdeklik a gyakorlati kérdések, azt akarja megtudni, de mindenáron, hogy a lánya hogyan jutott erre az elhatározásra. Mi az a mélyben meghúzódó indok, ami miatt a lánya meg akar halni? Tudni akarja! Lázasan keresi az okokat, vádolja magát, de másokat is, felidéz régmúlt emlékeket, mert ha megtalálja a kulcsot, akkor talán eltántoríthatja a lányát a szándékától.

Lelkünk és múltunk bugyrai

Marsha Norman Jóccakát, anya című darabja 1983-ban, az ősbemutatója évében már Pulitzer-díjat kapott és Tony-díjra jelölték, 1986-ban pedig film is készült belőle. Olyan műről van szó, amely lehetőséget ad arra, hogy gyakorlatilag az élet minden fontos kérdéséről beszéljen, ráadásul a lehető legmélyebben, hiszen a végső elmúlás árnyékában már csak így van értelme, már ha a szereplők vállalják, hogy leereszkednek a múltjuk és lelkük legsötétebb bugyraiba.

Thelma és Jessie még ha fogcsikorgatva is, vállalja ezt, Györgyi Anna és Kiss Anna Gizella pedig az érzelmek széles skáláját eljátszva mutatja be, amit egy ilyen kifeszített helyzetben megélhet az ember. Györgyi Anna alakításában Thelma egy a maga világából nehezen kilátó anya: ha slágerek szólnak a kisrádióban, van keresztrejtvény és megfelelő mennyiségű édesség, akkor ő tulajdonképpen elvan.

A szombat estére a koronát az teszi fel, hogy a lánya megmanikűrözi, ezt várja, sőt valójában már el is várja.

Amikor viszont a lánya nyugodt hangon közli vele, hogy akkor ő nemsokára elmegy – azután, hogy majd azt mondja: jóccakát, anya – fúriává változik, nem tud árnyaltan gondolkodni és empátiával vagy elfogató szeretettel fordulni a lánya felé. Hogyan is tudna, ha eddig sosem tette?

Kiss Anna Gizella pedig egy szerethető, de végső döntésében már megingathatatlan lányt játszik. Jessie azt is elrendezi, hogy az anyja az ő halála után mit tegyen, kit hívjon, hogyan intézkedjen. Még halálában is gondoskodik róla. Mosolya megtévesztő, mert az anya – és a néző is – szeretné azt hinni, hogy meggondolta magát, hogy sikerült jókedvre deríteni, sikerült elhitetni vele, hogy mostantól minden másképp lesz. De ebben a mosolyban legalább annyi a keserűség, a szomorúság, az elfojtott feszültség és az elszántság, mint a döntés meghazatala miatti nyugalom.

Túl késő, anya

Györgyi Annát sokféle darabban láthattuk már, tudjuk, milyen kiváló drámai színésznő, aki, ha kell, a humorát is meg tudja csillantani: Marsha Norman darabja alkalmat ad erre is, a legdrámaibb pillanatokban hangzik el egy-egy olyan mondat, amin hangosan nevet a közönség. Kiss Anna Gizella pedig érett színésznőként lép elénk, a kamradarab intim közegében láthatjuk azt a nagyon finom színészi eszköztárat, amivel megrajzolja a lány alakját. Talán fiatalabb, mint a darab- és filmbeli Jessie, de hitelesen játssza el, miért szenved,

miért fáradt bele az életébe, és miért nem látja, hogy ez valaha is jobb lesz.

Az előadás egyetlen konyha-nappaliban játszódik (látvány Rákay Tamás), a pergő párbeszédeket pedig (dramaturg Cseh Dávid) finom rendezői megoldások oldják és ellenpontozzák. Blaskó Borbála rendező keze alatt életre kell a konyha, a pakolászó Jessie minden nehezebb pillanatban bele tud kapaszkodni egy tányérba vagy villába, amit el kell rendezni, míg a konyhában (is) szinte vendégként mozgó Thelma a horgolását vagy az újságját tudja „felmutatni”, mint az életet kitölteni képes elfoglaltságokat.

A Bástya Színház előadása nem vidám, de nem is szomorú. Valójában nagyon édes ez az anya-lánya páros, és a nézőtér biztonságos sötétjéből lélegzetvisszafojtva figyeljük, hogy mire jutnak egymással. Mi ugyanis tényleg biztonságban vagyunk, nekünk nem kell ilyesmivel szembe néznünk, minket nem kényszerít az élet ilyen nehéz helyzet, ilyen súlyos kérdések elé... Vagy mégis? Hálásak vagyunk Thelmának és Jessie-nek, hogy helyettünk is kimondják azokat a nehéz mondatokat, amiket mi nem merünk, és talán még segítenek is abban, hogy elgondolkodjunk bizonyos dolgokon, mielőtt elhangzana a darabbéli mondat: „Túl késő, anya.”

Györgyi Anna és Kiss Anna Gizella közös játéka megindító a színpadon, és azt is jó látni, ahogy a meghajláskor megfogják egymás kezét és összemosolyognak. Jóccakát, mindannyiunknak.

(Borítókép: Marsha Norman Jóccakát, anya című drámája. Fotó: Kállai-Tóth Anett)