Nagy vihart kavart az Index Kormos Anett-tel készült interjúja, megszólalt a Roma Sajtóközpont

A közelmúltban jelent meg az Alvarez asztala című, művészeket vacsoraasztalhoz ültető sorozatunk hetedik, az első évadot lezáró része, amelyben Kormos Anettet többek között Aranyosi Péter romákat érintő kijelentéseiről is kérdeztük.

Aranyosi Péter húsz évig oldotta a feszültséget azzal, ami miatt most meghurcolják, mert valaki kitalálta, hogy most kurvára meg kell sértődni. De nincs miért.

A kérdésünkre, hogy a roma közösség részéről indokolt-e a megsértődés, azt mondta: „Nem. Ha cigány lennék, nem sértődnék meg. Nem tesz jót a cigányoknak, ha megsértődnek.” Kormos Anett szerint a humoristák feladata a feszültség oldása és a határok feszegetése. Úgy véli, Aranyosi Péter nem gyűlöletkeltő szándékkal viccelődött, és a cigány közösség rendszeresen nevetve fogadta előadásait: „Aranyosi együtt nőtt fel velük, számtalanszor fellépett előttük, sosem bántották, nevettek a viccein.”

Megszólalt a Roma Sajtóközpont

A Roma Sajtóközpont cikkünkre reagálva közzétett egy bejegyzést, amiben a humorista, forgatókönyvírót szólítják meg. Az írást változtatás nélkül közöljük:

Tisztelt Kormos Anett!

Köszönjük, hogy fontos társadalmi kérdésről vállalt nyilvános véleményt. Egyetértünk abban, hogy a humor jelentős szerepet játszik a közbeszéd alakításában. Ugyanakkor szeretnénk néhány olyan állítást pontosítani, amelyek – meggyőződésünk szerint – nem veszik figyelembe a roma közösség társadalmi valóságát. A megsértődés nem szeszély vagy hiszti. Az, hogy egy közösség tagjai rendszeresen találkoznak velük szembeni negatív sztereotípiákkal – akár a médiában, akár a közéletben –, és ez ellen hangot emelnek, nem gyengíti őket. Nem „nem tesz jót nekik”, hanem önérzetet és öntudatot jelent. A humor, ahogy Ön is utalt rá, valóban szelep. De ugyanilyen erővel képes a meglévő előítéletek megerősítésére is. A roma közösség sem kivétel ez alól. Egyéneket lehet nevetség tárgyává tenni, ha az emberi méltóság határain belül maradunk. De egy egész közösségre vonatkozó általánosítások, amelyek történelmi előítéleteket idéznek fel, nem humorosak, hanem veszélyesek. Ezeket a mondatokat más közönségek – gyerekek, tanárok, döntéshozók – is hallják, és a poénok mögött nem mindig a nevetés marad, hanem a megvetés és a távolság. A néhai roma jogvédő, Setét Jenő szavaival élve: „Az nem lehet, hogy engem ütnek, és te bocsájtasz meg.” A kívülálló nem döntheti el, hogy mi fáj annak, akit érint. A humorista nem állhat a sértett helyére. A megbántott közösség joga az érzékenység – még akkor is, ha ezt valaki más túlzónak látja. Mi nem cenzúrát kérünk. Párbeszédet. Arra kérjük, gondolkodjunk közösen arról, hogyan lehet a humor híd, és ne ék egymás között. Hiszünk abban, hogy Ön is nyitott erre. Ezért ezúton is szeretettel meghívjuk Önt a RomaPlay stúdiójába egy nyilvános beszélgetésre. Fontosnak tartjuk, hogy személyesen, egymás szemébe nézve vitassuk meg: mit jelent a felelősség a színpadon – és azon túl.

