„Műmagyar, kamukeresztény. Térdelj le Orbán előtt” – gyűlöletcunami zúdult a Csík zenekar énekesnőjére

Nem csitulnak a kedélyek Majorosi Marianna kommentje körül: a Csík Zenekar Kossuth-díjas énekesnője Orbán Viktor drag queenes bejegyzésére reagált, ami után kommentcunamiban támadták – nemcsak egyetértők írtak, hanem dühös, gyűlölettel teli hozzászólók is. Volt, aki hazaárulónak, más műmagyarnak vagy épp fasisztának nevezte az énekesnőt, egyesek pedig azonnal bojkottot hirdettek a zenéje ellen. A helyzet odáig fajult, hogy Majorosi saját posztja alatt is elszabadultak az indulatok – sokan Tóth Gabihoz és Muri Enikőhöz hasonlították, mások pedig egészen durva szavakkal illették. Cikkünk megjelenése után Orbán Viktor a Facebookon vette védelmébe Majorosi Mariannát.

Az Indexen korábban már beszámoltunk arról, hogy a Csík Zenekar énekesnője, a Kossuth-díjas Majorosi Marianna kommentben reagált Orbán Viktor Facebook-bejegyzésére, amelyben felháborodásáról írt, hogy az ő hangjára egy drag queen táncolt a Budapest Pride-on.

A kommentjére több válasz is érkezett, voltak, akik támogatólag reagáltak az énekesnő véleményére, de többen is felháborodottan és gyűlöletkeltően vélekedtek Majorosi Marianna reakciójáról.

Hazaáruló, kirekesztő, műmagyar, kamukeresztény.... Térdelj le Orbán előtt. Többet egy dalodat se hallgatjuk meg ne aggódj. Mehetsz a történelem süllyesztőjébe a fidesszel együtt, esetleg Oroszországba

– írta az egyik.

Na b*szdmeg az agyhalott nácipropaganda itt is... Eddig hallgattam a zenédet de énekelj ezután a pedofilmentő, ruszkif*sszopó fideszes tolvajbandának

– jegyezte meg egy másik kommentelő.

Volt, aki megjegyezte, hogy „azért a jogdíjat nem utasítod el, gondolom. Bár a dal nem a tiéd. A csík zenekart meg felszívhatja a Deutsch”.

Majorosi Marianna a saját oldalán egy posztot is megosztott, ami alatt szintén elszabadultak az indulatok. Többen Tóth Gabihoz és Muri Enikőhöz is hasonlították a Kossuth-díjas énekesnőt, de volt, aki megjegyezte, hogy a megosztott bejegyzése egy „okádék, gyűlölködő, fasiszta, fideszg*ci poszt”.

A Quimby is megszólalt, de beléjük is beleálltak

A Quimby a Facebook-oldalán reagált arra, hogy a Pride felvonulásának műsorában is elhangzott a Quimby Most múlik pontosan című dalának a Csík zenekar által készített feldolgozása. Mint irták, ezt a dalt többen is feldolgozták már, amiről csak utólag értesültek, hiszen a jelenlegi szabályozás szerint nem szükséges a szerzőktől előzetesen engedélyt kérni.

Sajnos mindannyian érezzük a társadalmi és politikai feszültség fokozódását. Nem tudhatjuk mi áll még előttünk... Ezért arra kérünk minden szervezőt, hogy ha szeretnék felhasználni a zenénket, előtte jelezzék nekünk, hogy az milyen kontextusban történne. Ez nemcsak a jogokról szól, hanem arról is, hogy tiszteletben tartsuk a művészi munkát és a mögötte álló szándékot. Egy kis odafigyelés sokat jelent nekünk.

– írta a zenekar aFacebook-oldalán.

A kommentelők között többen azt írták, hogy a társadalmi és politikai feszültség nem a Pride körül fokozódik. „Aznap az emberek minden magyar emberért kiállítak köztük értetek is. Ne adjatok újabb okot a feszültségre vagy támadásra. Mikor fognak már a magyar emberek békében együtt élni?” – tette fel a kérdést valaki.

Orbán Viktor szintén megszólalt az ügyben, kiállt az énekeső mellett egy Facebookon közzétett bejegyzésben.

Kedves Majorosi Marianna! Az ország többsége Önnel van, ne hagyja magát!

– vette védelmébe a Kossuth-díjas művésznőt a miniszterelnök.

Több zenészt is érte már hasonló atrocitás

Korábban már beszámoltunk arról, hogy Muri Enikő elmodnta, hogy számos megjegyzést kapott a Harcosok Klubján elvállalt szerepe miatt. Az énekesnő úgy véli, „az ember a kést érezheti a hátában”, ha kimondaná a gondolatait. Emellett kikérte magának az őt érő fenyegetéseket. Hozzátette, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke le tudott menni a mélypont alá, amikor kitépte Rost Andrea operaénekes kezéből a mikrofont. A Sugarloaf énekese nem tervez lehajtott fejjel járni az utcán.

Március elején Lengyel Tamás színművész nyílt levelet írt Muri Enikőnek annak a véleményének hangot adva, hogy a közbeszédet a politikusok vitték le arra a szintre, ahol az jelenleg van, mert ha ők durva hangnemben szólnak egymáshoz, azzal legitimálják ugyanazt a hangnemet a közbeszélgetésben, és reményét kifejezve, hogy „a helyzet nem fajul tettlegességig, mert a mostani kommunikáció sok jóra nem enged következtetni”.

Muri Enikő február végén is kapott gyűlölködő kommenteket, amikor Orbán Viktorral készített közös fotót, ekkor a miniszterelnök védte meg.

Hasonló képet egyébként nemrég Tóth Gabi is megosztott, azonban ő sem maradt szidás nélkül. Hozzá kell tenni, hogy őt már többször is megszólták.

(Borítókép: Majorosi Marianna 2017. február 22-én. Fotó: Zih Zsolt / MTVA)