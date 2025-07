Bejutottunk a valódi Squid Game-be: meghaltunk, mégis túléltük

A világhódító sorozat mintájára több városban, köztük Szöulban is önként jelentkezhetünk a kegyetlennek ígérkező játékba. A „Squid Game: The Experience” című élményprogramban a sorozat által inspirált játékokat próbálhatunk ki (és élhetünk túl). A harmadik évad bemutatója előtt a dél-koreai fővárosban jártunk, ahol mi is részt vettünk az immerzív élményben. Vér ugyan nem folyt, és az életünket is megkímélték, de az adrenalinszintünk igencsak megemelkedett abban a két órában, amíg maszkos őrök figyelték, hogyan küzdünk meg egymással, és persze önmagunkkal.

Nem a metróban „húztak minket csőbe”, és nem egy rejtélyes alak utasításait követve jutottunk oda, hanem magunktól léptünk a Seongsu-dong városrészben található épületbe, ahol a maszkos őrök életnagyságú másai köszöntötték a vállalkozószellemű látogatókat. Milyen szerencse, hogy nem puffantottak le az első hibánál – öt percet sem bírtam volna ki a vetélkedőben, ha azt úgy játsszák, ahogy a Netflixen láthatjuk. A Squid Game: The Experience szerencsére nem vérre ment, mégis véresen komolyan lehetett venni.

Győzelemre ítéltek

A pénztárnál azonnal megkaptunk az érzékelős karszalagot és egy sorszámot, ami alapján a későbbiekben azonosítottak minket. Rögtön fel is sorakoztunk a hatalmas kapu előtt, és furcsa érzés járta át a testem. Tudtam (reméltem?), hogy ez valóban csak egy játék, mégis úgy izgultam, mintha egy vágóhídra sétáltam volna be. A helyzeten az sem segített, hogy a társaim is hasonlóan éreztek, sőt tőlem várták a megváltást, mondván sportos ember lévén én majd megnyerem nekik az egészet… Mondtam, hogy ez nem így megy, ne rakjanak rám pluszterhet, és egyébként is, ez a játék nem csak az erőről szól, sőt.

Ennyi erővel a falnak is beszélhettem volna, ők csak bennem bíztak – később, mint kiderült, jogosan. Beléptünk az első terembe, ahol rögtön a kamerák elé állítottak minket, és máris megvolt a fotó, mind a huszonhetünkről. Nem várattak minket sokáig, a bíró ruhába öltözött játékvezető és maszkos kísérője átvezetett minket a következő szobába, ahol ismertették a szabályokat, ahonnan egy újabb, már ismerős terembe mentünk be.

Hatfős csapatokba kellett rendeződnünk, néhány társammal elfoglaltuk a legtávolabbi asztalt, amire egy karika volt felfestve. „Ne, ez a dalgona...” – sápadt el portugál csapattársam, amint meglátta a kis fémdobozokat az asztal szélén. A lány azonban tévedett, nem édesség, hanem üveggolyók voltak a dobozokban, mindenkinél ugyanannyi. A feladat? A golyókat begurítani a karika formába, ha pedig ez sikerül, akkor a társaid asztalon lévő golyóit is begyűjtheted. Az győz, akinél az idő leteltével a legtöbb golyó van. Mondani sem kell,

a feladat sokkal nehezebb volt, mint amilyennek látszott,

egyetlen golyót sem gurítottam a mintába, rögtön elvesztettem az első játékot. Az őr azonban ahelyett, hogy kicsinált volna, csak félreállított a többi nulla pontos játékossal, majd kihirdette a csapatok győzteseit. Kaptunk még egy esélyt, jöhetett a második felvonás.

A második teremben, pontosabban a kincskereső labirintusban elszabadultak az indulatok. Négy különböző formát kellett megtalálnunk és beszkennelnünk, mindegyik forma más és más pontot ért. A feladat a magas embereknek kedvezett, a kétméteres falak tetejére eldugott kincseket az alacsonyabb játékosok (és a gyerekek) el sem érték. Az ötven pontommal nem álltam rosszul ebben a körben, de meg sem közelítettem az éllovasokat. Sebaj, ismét megmaradtam.

A következő körben a memóriánkat tesztelték: üveghidakon kellett átsétálnunk. A feladat elején mindegyik hídon felvillant öt kocka, de csak egy pillanatra. Két másodpercünk maradt memorizálni a zöld elemeket. A győzelem érdekében a későbbiekben csak ezekre léphettünk rá. Magabiztosan vágtam bele a feladatba, de a negyedik kockánál elvesztettem a fonalat... Nulla pont.

Rövid életű siker

Következett a Squid Game legismertebb játéka, a piros lámpa, zöld lámpa; az első feladat, amelyet sikeresen teljesítettem. Nemcsak, hogy nem mozdultam be, és nem lőtt le a gigantikus baba, de még az időből sem futottam ki, így végre némi sikerélményem is lett. Igaz, rövid életű volt, hiszen a kötélhúzást elvesztette a csapatom, és a „székfoglalós” körbe-körbe játékból is azonnal kiestem...

Mivel a pontszám alapján csak a középmezőnybe jutottam – csapattársaim még addig sem –, esélyem sem volt a döntőre, ahol hat játékos mérkőzött meg egymással egy étkezőasztalnál. A finálét végül egy koreai srác nyerte. A nagy ünneplés azonban nem tartott sokáig, megérkezett a hírhedt játékmester, aki újabb kihívás elé állította a győztest. Míg a sorozatban a ttákdzsi csigivel indult a játék, a valóságban ez volt a végső kihívás.

Ha sikeresen veszed az akadályt, egy társaddal együtt beléphetsz a VIP-be

– mondta a játékmester. A fiú kétszer sem tudta teljesíteni a feladatot, ennek ellenére kapott még egy esélyt. Kő-papír-ollóval zárult a játék, amelyben végül legyőzte a főnököt. Úgy látszik, a játékmester valamiért nagyon szerette volna, hogy a fiú bejusson a kivételezettek közé...

