Székely Kriszta a Katona József Színház igazgatója

Megszavazta a Fővárosi Közgyűlés Székely Kriszta igazgatói kinevezését, így a rendező váltja a tizenöt év után leköszönő Máté Gábort a budapesti Katona József Színház élén. Döntöttek a Radnóti Színház igazgatói székéről is, Kováts Adél megkezdheti a harmadik ciklusát.

„Gratulálok Székely Krisztának, a Katona új igazgatójának, aki megannyi csodálatos előadást rendezett már a színházban, támogatta őt a társulat is, a bírálóbizottság is, és okkal hiszem, hogy a színházszerető budapestiek is. A hála és a nagyrabecsülés, a sose szűnő vastaps jár Máté Gábornak, aki 15 csodálatos évadot adott nekünk a Katona élén” – fogalmazott posztjában Karácsony Gergely főpolgármester.

Karácsony Gergely arról is írt, hogy a Radnóti Színház élén Kováts Adél folytathatja munkáját.

Budapest és a budapesti kultúra dicsőségére, úgy, ahogy ő fogalmazott: »Az élet felé kell mennünk bármi áron. Ha vannak ilyen pillanatok, a boldogság pillanatai, azokat érdemes megragadni, szerintem most ez a legfőbb dolga a színháznak, hogy ezt megmutassa.« Budapest büszke a színházaira, izgalmas új évadok következnek

– írta a főpolgármester.

2024 augusztusában derült ki, hogy Székely Kriszta, a Katona József Színház rendezője megpályázza az intézmény igazgatói posztját. A teátrumot 2011 óta vezető Máté Gábor mandátuma 2026. január 1-jén jár le. A színház vezetősége már korábban jelezte, hogy belülről érkező pályázót szeretne, Máté Gábor pedig elárulta, hogy Székely Krisztát látná szívesen az intézmény élén.