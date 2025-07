Vizuális vészjelzés vált magyar sikerré Londonban

Zászkaliczky Ágnes kortárs magyar festőművészt beválogatták a 2025-ös Londoni Művészeti Biennálé kiállító művészei közé – amely az Egyesült Királyság egyik legjelentősebb nemzetközi kortárs művészeti eseménye. A Biennálét 2025. július 16. és 20. között, hetedik alkalommal rendezik meg a Chelsea Old Town Hall történelmi épületében. Az eseményen több mint 350 művész állít ki hatvan országból, az alkotásokat nemzetközi kurátori testület válogatta, Peter Gagliardi vezetésével, a londoni Gagliardi Galéria szervezésében.

Zászkaliczky Ágnes munkássága a klasszikus festészeti hagyományok és a kortárs kifejezésmódok találkozásából építkezik. Művei gazdag szimbolikával, ornamentális részletekkel és álomszerű térkompozíciókkal dolgoznak. Festészetének központi témái közé tartoznak a portréábrázolások, az ember és természet viszonyának változásai. Művei olyan vizuális világot teremtenek, amely egyszerre időtlen és mélyen aktuális.

Veszélyben Velence

A kiállításon szereplő műve egyszerre lírai elmélkedés és vizuális vészjelzés. A nagyméretű vásznon Velence ikonikus városa nem idealizált képeslapként jelenik meg, hanem törékeny, emlékezet és eltűnés között lebegő organizmusként. Törött építészeti formák, oldódó tükröződések és szimbolikus vízi elemek idézik meg a várost, amely nemcsak fizikailag süllyed – a klímaváltozás következményeként –,

hanem kulturálisan is veszélyben van.

A művészeti alkotás gazdag textúrája és szimbolikája a civilizáció és természet határvonalait vizsgálja, és gyönyörűsége épp a közelgő eltűnés miatt válik fájóan intenzívvé. Zászkaliczky Ágnes a festészet mellett színpadi produkciók vizuális világának megalkotásában is aktívan részt vesz. A Magyar Állami Operaház Carmina Burana című előadásához ő tervezte a teljes vizuális koncepciót, amelyben a klasszikus szimbolikát és kortárs vetítéstechnikát ötvözte.

Arról a produkcióról van szó, amit kettévágtak – azért, hogy a szünet beiktatásával a büfé bevételét növeljék. Az előadásról az Index is beszámolt: arra voltunk kíváncsiak, mit okoz ez az előadás művészi színvonalában, illetve hogyan reagál rá a közönség – és pontosan azt láttunk, amire előzetesen számítottunk. Az előadásról Zászkaliczky Ágnes, az előadás művészeti vezetője azt mondta az Indexnek, hogy a Carmina Burana szcenikus kantáta, amiből ők alkottak operaházi produkciót.

A zene és a látvány egymásra épülő elemekből, jelenetekből áll, dilettáns dolog közben behúzni a függönyt

– fogalmazott.

A legújabb projektet, amelyben szintén látványtervező, a Magic of Vivaldit (Vivaldi A négy évszak című művének multimédiás újraértelmezése) 2025. augusztus 16-án mutatják be a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. A karmester és a rendező: Bogányi Tibor. A produkcióban központi szerepet kap a Venice I. festmény, amely a zenei ívet vizuális szinten is végigkíséri, összekapcsolva a klasszikus zenei élményt a klímaváltozás és a kulturális kontinuitás kérdésköreivel.

(Borítókép: Zászkaliczky Ágnes. Fotó: Szipál Péter)