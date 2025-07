Az Abel egy sötét, széttöredezett példázat

Ha van valami, amit biztosan elmondhatunk Alessandro Baricco irodalmáról, az az, hogy soha nem hagy nyugton – engem biztosan nem. Történetei mélysége, elbeszélési terepei és narrációs megoldásai a termékeny olasz prózaíróban mindig új csavart hoznak formában és tartalomban, művei egyszerre provokatívak és felkavaróak.

Legújabb regénye, az Abel sem kivétel: egyszerre számít visszatérésnek és elmozdulásnak.

Visszatérésnek, mert Baricco ismét az emberi lét határterületeit kutatja – ott, ahol a nyelv már csak sugallni képes, ahol a történet nem elmesélhető, csak megérezhető. Ugyanakkor elmozdulás is ez, hiszen Ábel minden korábbinál sötétebb, töredezettebb, távolságtartóbb regény – olyan mű, amely inkább állít, mint mesél, inkább kérdez, mint válaszol.

Maga is példázattá válik

A 67 éves, torinói születésű szerző az egyik legelismertebb és legismertebb kortárs olasz író, nemcsak Olaszországban, hanem külföldön is. Munkássága a szépirodalomtól a színházon és a zenén át a non fictionig egészen egyedülálló sokoldalúságot és mélységet mutat. Elsősorban a Novecento, a Tengeróceán és a Selyem című bestsellerregényeiről ismert, de Olaszországban a kulturális műsorok televíziós műsorvezetőjeként, drámaíróként és esszéíróként is népszerű.

2023 végén, amikor Olaszországban jártam, szinte minden könyvesboltban Abel volt a téma. Igazi szenzációként fogadták, a sikerlisták élén állt, és az olvasók lelkesen beszéltek róla. Nem bírtam várni a magyar megjelenésre, olaszul is elolvastam, hogy minél előbb magamba szívhassam ezt a különös, töredezett világot.

A magyarul a Helikon Kiadó gondozásában megjelent könyv nem a klasszikus értelemben vett történetmondás terepe, hanem inkább irodalmi meditáció: az emlékezés és a felejtés, a bosszú és a sebezhetőség, a lét és az eltűnés kérdéseit járja körül – nyelvi, zenei, filozófiai síkon. A bibliai névadás sem puszta utalás: Baricco Abele nem áldozat, hanem a mítosz újraírásában cselekvő alak, aki maga is példázattá válik.

A cselekmény egy fiatal férfi, Abel útját követi egy fiktív, elvadult, álomszerű világban. Az események nem lineárisan bontakoznak ki, hanem inkább érzések, emlékfoszlányok és motívumok mozaikjaiként működnek. A regény terei – folyók, kietlen falvak – nem csupán helyszínek, hanem lélekállapotok manifesztációi.

Baricco Abelt „metafizikai westernnek” nevezte, és valóban, miközben nincs hagyományos hős vagy kocsmai jelenet, a western ikonográfiája és hangulata mindenütt ott van – kifordítva, szimbolikusan és filozófiai szinten.

Abel egy kisváros seriffje valahol a Nyugat peremén. Szerelmes Hallelujah Woodba – a nőbe, aki éppoly titokzatos, mint amennyire lenyűgöző. Egyvalamit biztosan megtanult: értelmetlen hazudni Hallelujah-nak. Ő belelát az emberbe, átlát rajta, és ezt senki mással nem teszi meg. És nem is fogja.

Abel szereti őt, még akkor is, ha a nő időnként nyomtalanul eltűnik. Mert mindig visszatér.

És talán épp ez a lényeg. Nem úgy, mint az anyja. Ő egyszerűen elment. Hátra sem nézett. Sosem tért vissza. Most mégis Abelnek kell megkeresnie őt, mert az asszony élete veszélyben van. És talán minden azon múlik, meg akarja-e menteni. Micsoda irónia.

A szereplők sem a megszokott módon működnek: Abel, Macauley bíró és a nő – akit Abel szeret –, inkább allegorikus alakok, különféle létezési dilemmákat testesítenek meg. Hiányzik belőlük a hagyományos érzelmi dinamika vagy jellemfejlődés. Ez a távolságtartó ábrázolás szándékos lehet: az olvasó nem annyira azonosul velük, inkább egyfajta lassított filmet néz, ahol a gesztusok és hangulatok fontosabbak, mint a történések vagy indítékok.

Baricco egyik legnagyobb erőssége, ugyanakkor kockázata is a narratíva széttöredezettsége. A regény nem lineáris, hanem mozaikszerűen épül fel; nem ok-okozati összefüggésekkel, hanem visszatérő motívumokkal, ismétlésekkel, érzetekkel. Akinek sikerül megtalálni a ritmust, annak a szöveg zenei élményt nyújt: a fegyverek visszhangja, a szél zúgása, a lélek halk dobbanásai egyfajta belső zeneként hatnak. Ugyanakkor aki hagyományos történetet keres, könnyen elveszítheti a fonalat és távol kerülhet a szöveg értelmétől.

A nyelv maga is különleges: minden mondat egy-egy külön dallam, amely egyszerre lírai és töredezett, szép és olykor túlbonyolított. A filozófiai utalások – Platón, Hume, Nietzsche – inkább díszítő elemek, mint mély gondolati ásatások, mégis gazdagítják a szöveg atmoszféráját. A magyar fordítás – Wiesenmayer Teodóra – finoman követi ezt a töredezettséget. A szöveg líraisága és magas szintű stilizáltsága olykor megnehezíti az olvasást, de közben megteremti azt a különös, sejtelmes világot, amelyben minden sebesülés, minden lövés egy-egy metafora.

Egy sort sem írt

Érdekes fényt vet a könyvre Baricco személyes alkotói válsága is. Néhány éve azon gondolkodott, vajon mi történne, ha az írást elválasztaná a megélhetéstől. Mi lenne, ha többé nem azért írna, hogy eltartsa magát? Jobban vagy rosszabbul írna? A kérdés nem különösebben eredeti – maga Baricco is így fogalmazott –, de annál mélyebbre vezetett. Arra jutott, hogy ha soha többé nem ad ki könyvet, abból nem lesz tragédia. Volt más munkája, más útja is.

Ezért egy időre letette a tollat – egyetlen sort sem írt.

Ám idővel hiányérzete támadt. Mintha valami kiveszett volna belőle. „Számomra az írás a megélhetés mellett mindig egyfajta lelkigyakorlat volt, amelyben remete lehetek, amelyben meditálhatok. A tökéletes élethez hasonlít” – vallja. Négy-öt éve, egy séta után hazatérve, leült a gépe elé, megnyitott egy fájlt, és ezt írta bele:

Nem volt történetem, cselekményem még kevésbé, és őszintén szólva, egy árva karakterem sem. De írnom kellett. Hagytam, hogy a semmiből előbukkanjon egy egyszerű jelenet.

Ez a gesztus – a visszatérés a semmiből – tökéletesen összecseng az Abel világával. Egy regényével, amely nem mesél, hanem sugalmaz, és amely mögött, mint kiderül, nem pusztán egy irodalmi ötlet, hanem egy létszükséglet állt.

Az Abel ezért is nehezen besorolható regény, amelyben könnyű elveszni. Leginkább azoknak ajánlom, akik spirituális történetet keresnek, akik ott akarnak lenni, megélni egy kort, érezni az aszfalt száraz hőségét, a szelet, a fegyvereket és a szabadságot. Ahogy a regény egyik kulcsmondatában olvashatjuk: „Eltűnünk majd, mint egy rossz álom reggel.”

Az Abel pont ilyen – egy rossz álom, amely után sokáig nem tudjuk pontosan, mit is álmodtunk, de biztosak vagyunk benne, hogy bennünk maradt valami: egy visszhang, egy seb, egy meg nem válaszolt kérdés.

(Borítókép: Püspök Petra / Index)