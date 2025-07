A fiatalok mindent megtettek, de van, amire nem lehet felkészülni

A fiatalok fontos mérföldkőhöz érkeztek: hosszú, embert próbáló út ért a végéhez. És bár a színpadon végig fegyelmezett és kontrollált mozdulatokat láttunk, a függöny legördültekor már többen elérzékenyültek.

De ne szaladjunk ennyire előre. Fodorné Molnár Márta rektorasszony köszöntőbeszédében elmondta, hogy „a tanulmányaikat lezárták a fiatalok előtt óriási lehetőségek állnak, hiszen főtantárgyuk, a klasszikus balett mellett a táncművészet számos más formanyelvet is magas szinten sajátították el”.

Mint egy pókháló

A vizsgaadás programja is ezt az összetett, sokrétű képzést tükrözte. Az első felvonás Riccardo Drigo és Marius Petipa A kalóz című balettjének részleteit vonultatta fel, klasszikus stílusban. A színpad díszlete egy elhagyatott palota belső udvarát idézte, amelyet a növendékek mozgása és jelenléte töltött meg élettel.

A második felvonásban klasszikus és modern művekből láthattunk részleteket. Az előadásokban kreatív ötletek és személyes történetfoszlányok sejlettek fel – mintha a táncosok saját érzéseiket, élményeiket mozgatták volna meg.

Nemcsak a test, de a lélek is mozgásba lendült – így vált az előadás átélhetővé, bensőségessé.

A harmadik rész valódi csúcspontot hozott: világpremierként mutatták be Lukács András koreográfiáját Örök körforgás címmel, amelyet kimondottan a végzősök számára készített. Az előadás az elejétől a végéig lebilincselte a nézőket, jó volt látni, hogy összetartó ereje mindent áthidalt.

A táncosok Lebegtek, mint egy pókháló: törékenyen, mégis stabilan.

Ehhez kellett Lukács András Harangozó Gyula-díjas koreográfus zsenialitása is, aki jó érzékkel szervezte mozgásba a fiatalokat. Körbe-körbe, keresztbe-kasul táncoltak, látszólagos lazasággal, de elképesztő precizitással. Az előadás végén a közönség percekig tartó vastapssal ünnepelte a hallgatókat – a taps nemcsak a látottaknak szólt, hanem annak az elszántságnak és alázatnak is, amely a teljes estét áthatotta. Ritka az ilyen egységes, mély hatást keltő vizsgaelőadás. Az est valódi ünneppé vált – nemcsak a hallgatók, de a táncművészet számára is.

A legnehezebb vizsga

„A gyerekeknek sikerült a legjobb oldalukat megmutatniuk” – mondta az Indexnek Volf Katalin évfolyamvezető, Kossuth-díjas művész, aki meghatódva értékelte a látottakat.

Most lett vége, rengeteg az emóció, a feszültség – de azt gondolom, ez egy jó előadás volt.

Közben a kulisszák mögött már javában zajlott az ünneplés: a fiatalok tanáraikkal koccintottak – természetesen alkoholmentesen. Egy korszak zárult le: ez volt az utolsó közös fellépésük, az utolsó alkalom, hogy együtt táncoltak. Az elmúlt hetekben ez már érezhetően benne volt a levegőben, az utolsó két hétben pedig felfokozott állapotban készültek a vizsgára.

„Ez a legnehezebb vizsga, mert valódi tétje van”

– mondta Volf Katalin, aki szerint nem csak szakmailag, emberileg is nagy próbatétel volt ez. A jövő innentől már a világ tánctermeiben, próbatermeiben, néha kemény padlóin és még keményebb kritikák közepette folytatódik. Volf Katalin szerint erre nem lehet igazán felkészíteni őket:

A saját útjukat kell járniuk, és a saját pofonjaikat meg kell kapniuk. Én csak annyit tehetek, hogy itt vagyok, és szeretem őket. Ha bármi van, jöjjenek, sírják ki magukat a vállamon.

A vizsgaelőadás koncepcióját Túri Sándor évfolyamvezető-társával, az MTE egyetemi docensével jegyezte. Céljuk az volt, hogy minden végzőst egyenrangúan mutassanak meg, ne emeljenek ki senkit. A harmadik felvonást rendező Lukács András már másfél évvel ezelőtt „le lett stoppolva” a projektre Volf Katalin által. „Nem gondoltam, hogy ilyen csodálatos produkciót kapunk” – mondta elérzékenyülve.

És valóban, a vizsgaelőadás nem csupán egy táncszakmai esemény volt, hanem egyszerre búcsú és beavatás. Egy új élet kezdete.

A végzős évfolyam hallgatói: Bank Lili, Bárány Ágoston, Boboi Felix, Chiang You-Rou, Egerházi Thalia, Ishii Ryo, Knausz Patrik, Precup Julia, Sakurako Hommochi, Shimizu Yuma, Szabó Rozina, Szepsi Dóra, Toydemir Ezgi, Zhangchenko Yurcheni Mariia. Évfolyamvezető mesterek: Volf Katalin és Túri Sándor.

(Borítókép: A Magyar Táncművészeti Egyetem klasszikus balett szakirányán végző hallgatók vizsgaelőadása. Fotó: Horváth Adrienne / Magyar Táncművészeti Egyetem)